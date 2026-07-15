Nhiễm phải độc tố không có thuốc giải sau khi ăn trứng cá

Một người đàn ông 45 tuổi nhập viện sau khi ăn trứng cá chép suối và được chẩn đoán ngộ độc ciguatera. Đây là độc tố không bị phá hủy khi nấu chín và chưa có thuốc giải đặc hiệu.

Trứng cá chép suối có thể chứa độc tố ciguatoxin - loại độc tố thần kinh rất nguy hiểm. Ảnh: Inaturalist.

Theo China Times, một người đàn ông 45 tuổi ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), vừa phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn trứng cá chép suối.

Ban đầu, người đàn ông không có biểu hiện bất thường ngay sau bữa ăn. Tuy nhiên, khoảng 5 giờ sau, ông bắt đầu xuất hiện cơn đau quặn bụng dữ dội, buồn nôn, nôn ói, tê môi, sau đó tiêu chảy liên tục và vã mồ hôi lạnh. Người bệnh nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Chiết Giang để cấp cứu.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị ngộ độc ciguatera (độc tố ciguatoxin) do ăn trứng cá. Đây là loại ngộ độc hiếm gặp nhưng có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thần kinh, trong khi hiện nay thế giới vẫn chưa có thuốc giải độc đặc hiệu.

Bác sĩ Lục Viễn Cường, Trưởng khoa Cấp cứu của Bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Chiết Giang cho biết cá chép suối là loài cá được người dân địa phương sử dụng làm thực phẩm khá phổ biến. Tuy nhiên, trứng của loài cá này có thể chứa độc tố ciguatoxin - loại độc tố thần kinh rất nguy hiểm.

Cá chép suối (được người dân địa phương gọi là "cá mú suối" vì có hoa văn giống cá mú) là một trong những nguyên nhân phổ biến gây ngộ độc do ăn trứng cá tại tỉnh Chiết Giang. Từ tháng 5 đến tháng 9 hàng năm là mùa sinh sản của loài này, cũng là thời điểm trứng cá có độc tính mạnh nhất.

Ông nhấn mạnh ciguatoxin có khả năng chịu nhiệt rất cao nên việc nấu chín cũng không thể phá hủy độc tố. Đến nay vẫn chưa có thuốc giải độc đặc hiệu, việc điều trị chủ yếu là xử trí triệu chứng và hỗ trợ người bệnh.

Theo Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan (TFDA), ciguatoxin thường tích tụ nhiều ở nội tạng cá, nhưng cũng có thể hiện diện ở các bộ phận khác như trứng cá. Đây là loại độc tố không màu, không mùi, không thể nhận biết bằng mắt thường hoặc ngửi mùi, chịu nhiệt tốt, khó bị phá hủy khi nấu chín, chiên, hấp hay nướng.

Người bị ngộ độc thường xuất hiện triệu chứng trong vòng 12 giờ sau khi ăn, bao gồm: Buồn nôn, nôn, tiêu chảy, đau bụng, tê môi, tê lưỡi hoặc tê miệng, đau đầu, chóng mặt, hạ huyết áp. Trong một số trường hợp hiếm gặp, người bệnh có thể bị co giật. Đáng chú ý, các triệu chứng thần kinh có thể kéo dài nhiều tuần, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm.

TFDA cho biết tại khu vực biển quanh Đài Loan đã ghi nhận độc tố ciguatera ở một số loài cá rạn san hô như cá hồng, cá mú sao, cá mú hổ và một số loài cá săn mồi khác. Cơ quan này khuyến cáo người dân:

Không nên ăn các loại cá hoặc trứng cá có nguồn gốc không rõ ràng.

Hạn chế sử dụng các bộ phận như nội tạng, đầu hoặc trứng của cá lớn sống ở vùng rạn san hô vì đây là nơi độc tố dễ tích tụ.

Nếu sau khi ăn cá xuất hiện các dấu hiệu như tê môi, tê lưỡi, buồn nôn, nôn, tiêu chảy hoặc chóng mặt, cần ngừng ăn ngay và đến cơ sở y tế để được điều trị kịp thời.