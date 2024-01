Nhất Trung có bất nhất trong phát ngôn hậu ồn ào với Nhã Phương?

Tại sự kiện showcase phim Gặp lại chị bầu, đạo diễn Nhất Trung gây chú ý khi chia sẻ về ồn ào với Nhã Phương ba năm trước. Anh nói: "3 năm rồi, tôi không làm phim. Một phần lý do là suy thoái kinh tế, tiền bạc. Nhưng có thời điểm tôi cảm thấy mất hết hướng đến trên hành trình làm đạo diễn của mình".

Ngoài ra, Nhất Trung cũng cho biết mất đi mối quan hệ với Nhã Phương, Trường Giang trong thời gian qua. Đạo diễn muốn gặp lại Trường Giang và nói lời xin lỗi người bạn thân.

Phát ngôn "3 năm rồi, tôi không làm phim" của Nhất Trung sau đó gây bàn luận. Trên thực tế, từ 2021 đến nay, Nhất Trung vẫn chăm chỉ làm phim trong vai trò nhà sản xuất.

Cụ thể, anh là nhà sản xuất của Cù lao xác sống (2022) và gần nhất là Ma da (2023).

Trao đổi với Tri thức - Znews, Nhất Trung thừa nhận hai phim Cù lao xác sống và Ma da do anh sản xuất.

"Cù lao xác sống, Ma da là những phim mà bên công ty của tôi đầu tư cho các bạn đạo diễn trẻ. Tôi làm sản xuất, hỗ trợ các bạn. Tôi không phải là đạo diễn", Nhất Trung cho biết.

Gặp lại chị bầu của Nhất Trung là một trong bốn phim chiếu Tết Nguyên đán năm nay. Dự án gần nhất của anh là 1990 bị chê về chất lượng và doanh thu kém khả quan dù quy tụ dàn sao như Lan Ngọc, Nhã Phương, Diễm My…

Trước đó, vào năm 2021, Nhã Phương vướng ồn ào với đạo diễn Nhất Trung. Cô bị đạo diễn cho rằng mắc bệnh ngôi sao, gây ảnh hưởng đến ê-kíp. Nam đạo diễn cho biết trong ba diễn viên chính (Ninh Dương Lan Ngọc, Nhã Phương, Diễm My - PV) chỉ có hai người nhiệt tình với bộ phim.

Nhất Trung viết trên trang cá nhân: "Bạn diễn viên chính còn lại thì không thể chấp nhận. Có diễn viên chính nào mà không đăng poster, trailer, nhạc phim… Những cái đăng thì đoàn phim phải năn nỉ. Và nếu có, bạn đăng những thứ đi ngược lại với kế hoạch truyền thông của ê-kíp".

Đại diện đơn vị quản lý Nhã Phương khi ấy khẳng định công ty toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan tới công việc của nghệ sĩ, từ lịch trình, quản trị mạng xã hội...

