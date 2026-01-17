Nhật ký hành trình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc

Cuối tháng 12/2025, đoàn đại biểu báo chí, truyền thông và học giả Việt Nam tham gia "Hành trình hữu nghị Việt - Trung" tại Quảng Tây, Quảng Đông. Chuyến đi mở ra những lát cắt lịch sử, giao lưu nhân văn và hợp tác truyền thông trong bối cảnh 2 nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

"Hành trình hữu nghị Việt - Trung" do Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Đông tổ chức quy tụ đại biểu các cơ quan báo chí, truyền thông và giới học giả Việt Nam.

Trong suốt một tuần (từ 22 đến 29/12/2025), đoàn đã đi qua nhiều địa điểm mang ý nghĩa lịch sử, ngoại giao và phát triển của hai nước, từ cửa khẩu biên giới, "địa chỉ đỏ" của báo chí cách mạng Việt Nam đến những trung tâm truyền thông hiện đại của Trung Quốc.

"6 hơn" trong quan hệ Việt - Trung

Tại Quảng Châu, đoàn đại biểu đến thăm và làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Dũng nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của "Hành trình hữu nghị Việt - Trung" trong năm kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc, năm giao lưu nhân văn Việt - Trung và trong không khí hướng tới Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu Nguyễn Việt Dũng đón tiếp đoàn đại biểu báo chí, truyền thông và học giả Việt Nam.

Theo Tổng Lãnh sự, chương trình là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa định hướng "6 hơn" trong quan hệ hai nước: Tin cậy chính trị cao hơn; hợp tác quốc phòng, an ninh thực chất hơn; hợp tác thực chất sâu sắc hơn; nền tảng xã hội vững chắc hơn; phối hợp đa phương chặt chẽ hơn; bất đồng được kiểm soát và giải quyết tốt hơn.

Trong đó, ông nhấn mạnh khía cạnh xây dựng nền tảng xã hội vững chắc hơn thông qua giao lưu nhân dân, truyền thông và học thuật.

Điểm nhấn của chuyến đi là "hành trình đỏ" ở vùng lưỡng Quảng (Quảng Tây và Quảng Đông) - hai địa phương gắn bó mật thiết với cách mạng Việt Nam.

Trong khi Quảng Tây giáp biên giới Việt Nam, thì Quảng Đông từng được Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn làm căn cứ hoạt động cách mạng, đặt nền móng cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong những chuyến tham quan các di tích lịch sử, các phóng viên và học giả được nghe lại những câu chuyện về giai đoạn "kề vai sát cánh" trong đấu tranh cách mạng của các thế hệ lãnh đạo tiền bối hai nước. Những câu chuyện giúp lịch sử không chỉ được nhắc lại, mà hiện diện sống động trong không gian hôm nay.

Song song với chiều sâu lịch sử, đoàn cũng chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của Trung Quốc tại các đô thị như Thâm Quyến, Đông Hoản, Quảng Châu.

Từ đó, hai bên mở ra cơ hội kết nối, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất nội dung và ứng dụng công nghệ vào truyền thông đối ngoại.

Biên tập viên, phóng viên của Tri Thức - Znews chụp ảnh cùng Tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu Nguyễn Việt Dũng.

"Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng núi liền núi, sông liền sông, chia sẻ nhiều giá trị về văn hóa, lịch sử. Nhân dân hai nước có mối quan hệ mật thiết gắn bó hàng nghìn năm.

Thực tế đã chứng minh khi nhân dân hai nước đồng thuận, nền tảng xã hội, tin tưởng xã hội cao hơn sẽ là điều kiện thuận lợi để thực hiện các phương hướng, nội dung hợp tác khác thực chất, sâu sắc hơn", Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Dũng nói.

Cửa khẩu Hữu Nghị

Điểm dừng chân đầu tiên của "Hành trình hữu nghị Việt - Trung" là cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, nằm trên Quốc lộ 1A, cách TP. Lạng Sơn 17 km và Hà Nội 171 km.

Đây là cửa ngõ chiến lược về đối ngoại, quốc phòng và an ninh, đồng thời là điểm đầu của tuyến giao thông xuyên Việt nối Lạng Sơn với Mũi Cà Mau.

Toàn cảnh cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, cửa khẩu này từng mang nhiều tên gọi khác nhau như Ung Kê Quan, Kê Lăng Quan, Đại Nam Quan, Trấn Nam Quan và Mục Nam Quan.

Từ năm 1965, nơi đây chính thức mang tên cửa khẩu Hữu Nghị, với ý nghĩa tăng cường tình hữu nghị giữa hai quốc gia "vừa là đồng chí, vừa là anh em".

Đến nay, cửa khẩu Hữu Nghị đã chuyển mình thành cửa khẩu thông minh, tin học hóa toàn diện, trở thành tuyến giao thương chủ lực giữa Việt Nam và Trung Quốc. Trong giai đoạn dịch Covid-19, đây là cửa khẩu duy nhất trên tuyến biên giới hai nước duy trì thông quan quanh năm.

Đoàn đại biểu Việt Nam tham quan bảo tàng ở Trung Quốc nơi có hình ảnh và bài thơ "Chỉ thay đổi một chữ" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày 27/5/2024, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị chính thức mở rộng phạm vi thông quan, hình thành mô hình "một cửa khẩu, ba luồng thông quan". Trong ba quý đầu năm 2025, tổng trị giá hàng hóa qua cửa khẩu đạt 443,35 tỷ nhân dân tệ, tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu tại Quảng Tây.

Bà Lý Tử Quân, Phó chủ nhiệm Trung tâm Truyền hình đối ngoại, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Đông, nhận định tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc có lịch sử lâu đời, trong đó cửa khẩu Hữu Nghị là minh chứng sinh động cho mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Theo bà, tình cảm giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo tiền bối Trung Quốc rất sâu sắc. Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị cũng là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đi qua và là điểm khởi đầu của "Hành trình Hữu nghị Việt - Trung".

"Điều này mang ý nghĩa đặc biệt và tôi kỳ vọng tình hữu nghị giữa hai nước sẽ mở ra một chương mới, bước sang giai đoạn phát triển mới", bà Lý nói.

Đoàn đại biểu báo chí, truyền thông và học giả Việt Nam chụp ảnh tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

"Địa chỉ đỏ" báo chí cách mạng Việt Nam

Tại Quảng Châu, đoàn đến thăm di tích lớp huấn luyện chính trị thanh niên Việt Nam (trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên) - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đây là điểm lịch sử quan trọng, gắn liền với các hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng Châu. Di tích là một ngôi nhà dân cư có kiến trúc gạch - gỗ, gồm hai dãy nhà ba tầng, được xây dựng vào những năm 1920.

Chính tại nơi này, trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc tháng 8/2024, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã viết lưu bút, bày tỏ xúc động khi trở lại địa điểm gắn với những năm tháng hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư đồng thời khẳng định giá trị của tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết và gắn bó giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân Việt Nam - Trung Quốc.

Toàn cảnh di tích lớp huấn luyện chính trị thanh niên Việt Nam tại Quảng Châu.

TS Trương Thị Bích Hạnh, Phó hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) nhận định đây là di tích đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển mang tính bản lề của cách mạng Việt Nam, nơi đào tạo những lớp cán bộ đầu tiên.

Tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trực tiếp chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, đào tạo nên những lớp cán bộ đầu tiên, đặt nền móng cho thắng lợi của cách mạng sau này.

Trước mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái

Trong khuôn khổ "Hành trình hữu nghị Việt - Trung", đoàn đến Công viên Nghĩa trang Hoàng Hoa Cương, dâng hoa, dâng hương và mặc niệm tại mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái. Nơi đây đã trở thành địa chỉ đỏ để mỗi người dân Việt Nam khi đến Quảng Châu tìm về thăm viếng.

Đoàn đại biểu báo chí, truyền thông và học giả Việt Nam đến Công viên Nghĩa trang Hoàng Hoa Cương.

Liệt sĩ Phạm Hồng Thái (1895-1924), quê ở huyện Hưng Nguyên (cũ), tỉnh Nghệ An.

Ông là nhà hoạt động trong Phong trào Đông Du và Tâm Tâm Xã, người đặt bom ám sát Toàn quyền Đông Dương Martial Merlin vào ngày 19/6/1924. Bị truy đuổi gắt gao, ông đã trẫm mình dưới dòng Châu Giang, hy sinh oanh liệt.

Sự kiện này được gọi là "Tiếng bom Sa Diện", đã gây tiếng vang lớn, làm thực dân Pháp run sợ và gióng lên hồi chuông khích lệ, kêu gọi ý chí của những người con yêu nước tìm đường giải phóng dân tộc. Nhiều thanh niên Việt Nam ưu tú đã lên đường, tiếp bước theo "tiếng bom Sa Diện".

Đoàn đại biểu báo chí, truyền thông và học giả Việt Nam dâng hương và mặc niệm tại mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái.

Nhà báo Nguyễn Hoài Đảm, Bí thư Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) chia sẻ nhiều người Việt biết đến liệt sĩ Phạm Hồng Thái qua sách giáo khoa, nhưng không phải ai cũng có cơ hội được trực tiếp đứng trước nơi yên nghỉ của người anh hùng. Việc di tích được gìn giữ trang trọng thể hiện sự trân trọng của nước bạn đối với tinh thần và khí phách Việt Nam.

"Đoàn chúng tôi cảm thấy rất may mắn khi có cơ hội được dâng hoa, dâng hương tại nơi yên nghỉ của liệt sĩ Phạm Hồng Thái. Càng xúc động hơn khi thấy di tích được tôn tạo khang trang, rộng rãi, đặt trong Công viên Hoàng Hoa Cương, một nơi vừa đẹp lại gần gũi để người dân, du khách có thể ghé thăm bất cứ lúc nào", nhà báo Nguyễn Hoài Đảm nói.

Nhà báo Nguyễn Hoài Đảm thay mặt đoàn đại biểu báo chí, truyền thông và học giả Việt Nam dâng hoa tại mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái.

Truyền thông 2 nước trong kỷ nguyên số

Đoàn đại biểu các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam cũng đã có buổi giao lưu và thăm làm việc tại Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Tây. Tại đây, đoàn tham quan Trung tâm phát sóng tin tức, Trung tâm dịch thuật Trung Quốc - ASEAN và Trung tâm truyền thông đa phương tiện.

Đoàn đại biểu báo chí, truyền thông và học giả Việt Nam tham quan Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Tây.

Tại Trung tâm dịch thuật Trung Quốc - ASEAN, các đại biểu được ông Cố Cảnh Tùng, Phó giám đốc kênh Tiếng nói Vịnh Bắc Bộ, giới thiệu về chuyên mục cùng tên.

Đây là kênh phát thanh phát sóng hàng ngày với thời lượng 17 tiếng, bằng 8 ngôn ngữ gồm: tiếng Trung phổ thông, tiếng Quảng Đông, tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Lào, tiếng Thái, tiếng Campuchia và tiếng Myanmar.

Trong đó, bản tin tiếng Việt được phát sóng từ 9h đến 10h mỗi sáng, do các phóng viên và MC người Trung Quốc thông thạo tiếng Việt thực hiện. Nội dung chương trình tập trung phản ánh các thành tựu phát triển kinh tế, hoạt động giao lưu Việt - Trung, xây dựng cửa khẩu thông minh, giao lưu nhân dân và các chương trình âm nhạc.

Cũng trong khuôn khổ buổi làm việc, các thành viên đoàn được giới thiệu về Tạp chí Hoa Sen - ấn phẩm truyền thông do Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Tây phối hợp Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ninh thực hiện.

Tạp chí Hoa Sen là ấn phẩm truyền thông do Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Tây phối hợp Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ninh thực hiện.

Ra đời từ năm 2012, Tạp chí Hoa Sen phát hành định kỳ mỗi tháng một số, với nội dung do ban biên tập hai nước Việt Nam - Trung Quốc cùng xây dựng.

Các chuyên mục của tạp chí xoay quanh hợp tác chính trị, kinh tế, giao lưu văn hóa, chân dung nhân vật, khoa học công nghệ, phong cách trẻ và giới thiệu một số từ mới thông dụng trong giới trẻ.

Tiếp đó, trong buổi thăm và làm việc với Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Đông, đoàn báo chí Việt Nam đã tham quan Trung tâm phát sóng kênh 4K siêu nét và Trung tâm phát sóng truyền hình.

Một trong những chương trình trọng điểm của Trung tâm phát sóng kênh 4K là kênh livestream chậm, chính thức lên sóng từ ngày 28/6/2025.

Đây được giới thiệu là nền tảng kết hợp toàn chuỗi 4K siêu nét đầu tiên tại Trung Quốc. Hiện kênh này được phát trực tiếp trên các kênh vệ tinh Quảng Đông, kênh Vùng Vịnh lớn Quảng Đông - Hong Kong - Macau và kênh Quảng Đông TV.

Đoàn đại biểu báo chí, truyền thông và học giả Việt Nam tham quan Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Đông.

Trong quá trình phát sóng trực tiếp, các biên tập viên căn cứ vào danh sách điều phối để chuyển đổi giữa các góc máy và hình ảnh. Chương trình còn đan xen các đoạn phim tư liệu đã được quay và biên tập sẵn nhằm làm phong phú nội dung.

Ngoài ra, trung tâm cũng chuẩn bị sẵn các tư liệu dự phòng với thời lượng lên tới một tiếng để sử dụng khi cần thiết, bảo đảm an toàn phát sóng.

Theo ông Đặng Kỳ, kỹ thuật viên của Trung tâm phát sóng truyền hình, quá trình chuyển đổi số này không chỉ diễn ra tại Trung Quốc mà là xu hướng chung của truyền thông toàn cầu.

"Trong bối cảnh đó, các cơ quan báo chí, phát thanh - truyền hình truyền thống đang phải đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng lớn trong quá trình thích ứng và đổi mới", ông Kỳ nói.