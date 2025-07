Nhặt được dây chuyền 8,5 chỉ vàng, người dân trả lại người đánh rơi

Một hành động đẹp, đáng được biểu dương vừa diễn ra tại xã Mỹ Long, tỉnh Vĩnh Long. Đó là chị Lâm Thị Nhứt, sinh năm 1980, ngụ ấp Bến Kinh - người đã nhặt được tài sản có giá trị lớn và tự nguyện mang đến trình báo để trả lại người đánh rơi.

Theo thông tin từ Công an xã Mỹ Long, vào khoảng 11h ngày 8/7/2025, khi đang đi trên đường tại ấp Bến Kinh, chị Lâm Thị Nhứt phát hiện một sợi dây chuyền kim loại màu vàng cùng mặt dây chuyền rơi bên lề đường.

Không do dự, chị liền mang tài sản đến Công an xã trình báo và nhờ hỗ trợ tìm chủ sở hữu. Công an xã đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ tài sản để xác minh và thông báo tìm người đánh rơi.

UBND xã Mỹ Long, tỉnh Vĩnh Long trao khen cho chị Lâm Thị Nhứt (đứng giữa). Ảnh: Công an Vĩnh Long

Đến khoảng 14h cùng ngày, Công an xã xác định được người đánh mất là bà Cao Thị Tiếng, sinh năm 1962, cư trú cùng ấp. Qua làm việc, bà Tiếng xuất trình đầy đủ hóa đơn mua vàng và giấy tờ liên quan, chứng minh dây chuyền và mặt dây chuyền tổng trọng lượng 8,5 chỉ vàng 18K, trị giá ước tính hơn 74 triệu đồng là tài sản của mình.

Ngay sau đó, Công an xã tổ chức trao trả tài sản cho bà Tiếng, với sự chứng kiến của chị Lâm Thị Nhứt.

Nhằm biểu dương hành động đẹp, thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, Công an xã Mỹ Long đã đề xuất UBND xã khen thưởng chị Lâm Thị Nhứt. Tại Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2025 diễn ra ngày 25/7, Chủ tịch UBND xã Mỹ Long đã trao giấy khen, ghi nhận tấm gương sáng về lòng trung thực của chị.

Việc làm ý nghĩa của chị Lâm Thị Nhứt không chỉ góp phần xây dựng hình ảnh người dân sống đẹp, sống có trách nhiệm, mà còn lan tỏa thông điệp tích cực trong xã hội: “Nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất” là nét đẹp cần được nhân rộng trong cộng đồng.