Nhật Bản viện trợ 1,5 triệu USD giúp Việt Nam khắc phục thiên tai

Thông qua IOM và UNICEF, Nhật Bản viện trợ 1,5 triệu USD nhằm đáp ứng nhu cầu khẩn cấp về nhà ở, nước sạch, vệ sinh và tăng cường năng lực cứu hộ tại các địa phương bị bão lũ tàn phá.

Dựa trên kinh nghiệm phản ứng nhanh của Nhật Bản, IOM sẽ trang bị các thiết bị tìm kiếm và cứu nạn cho 20 đội cứu hộ tại cộng đồng, góp phần tăng cường năng lực sẵn sàng ứng phó và đảm bảo phản ứng nhanh chóng trước thiên tai tại địa phương, đảm bảo an toàn hơn cho các cộng đồng dễ bị tổn thương. Ảnh: IOM Viet Nam.

Ngày 15/12, Chính phủ Nhật Bản công bố khoản viện trợ nhân đạo trị giá 1,5 triệu USD thông qua Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), nhằm hỗ trợ khẩn cấp và phục hồi sớm cho các cộng đồng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão, lũ và áp thấp nhiệt đới tại Việt Nam trong năm 2025.

Khoản viện trợ của Nhật Bản hướng tới hỗ trợ kịp thời và toàn diện cho các gia đình buộc phải sơ tán tạm thời, đặc biệt là trẻ em - nhóm chịu tác động nặng nề nhất của thiên tai.

Cách tiếp cận được triển khai theo hướng đa lĩnh vực, ưu tiên các nhu cầu thiết yếu như mặt hàng phi lương thực, nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, đồng thời tăng cường năng lực tìm kiếm cứu nạn và bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương.

Trong tổng số 1,5 triệu USD , 1 triệu USD sẽ được phân bổ cho IOM Việt Nam để cung cấp các mặt hàng phi lương thực cho hơn 32.000 người dân tại các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Với sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản, IOM Việt Nam đã cung cấp các gói vật phẩm cứu trợ thiết yếu cho hơn 17.000 người dễ bị tổn thương, bao gồm phụ nữ, trẻ em gái và người khuyết tật phục hồi sau bão Yagi. Ảnh: IOM Viet Nam.

Bên cạnh đó, IOM sẽ hỗ trợ trang thiết bị và đào tạo nhằm nâng cao năng lực tìm kiếm, cứu nạn cho 20 đội cứu hộ cộng đồng, với mục tiêu bảo vệ an toàn cho khoảng 4.000 người dân tại các khu vực có nguy cơ cao.

500.000 USD còn lại được triển khai thông qua UNICEF Việt Nam, tập trung vào các dịch vụ thiết yếu về nước sạch, vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường (WASH).

Khoản hỗ trợ này sẽ được sử dụng để sửa chữa các công trình vệ sinh, cải thiện hệ thống chiếu sáng tại trường học, thúc đẩy các biện pháp đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái, mang lại lợi ích cho khoảng 20.000 người bị ảnh hưởng, trong đó có 14.000 trẻ em.

Phát biểu về khoản viện trợ, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam ITO Naoki nhấn mạnh, Chính phủ và người dân Nhật Bản luôn dành sự quan tâm sâu sắc tới những nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai tại Việt Nam.

“Để đẩy nhanh quá trình phục hồi, Nhật Bản quyết định cung cấp hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp trị giá 1,5 triệu USD thông qua IOM và UNICEF, ưu tiên cho các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất như Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai và Lâm Đồng”, Đại sứ cho biết.

Ông cũng khẳng định kỳ vọng nguồn viện trợ sẽ sớm đến tay người dân, góp phần giảm nhẹ hậu quả bão lũ và hỗ trợ các địa phương phục hồi bền vững. Về lâu dài, Nhật Bản sẽ xem xét thúc đẩy hợp tác kỹ thuật thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), tập trung vào quản lý nguồn nước và phát triển hạ tầng, đặc biệt tại khu vực miền Trung.

Ngài Ito Naoki, Đại sứ Nhật Bản, cùng phu nhân và bà Silvia Danailov, Trưởng Đại diện UNICEF đã đến thăm các hoạt động về nước sạch và vệ sinh tại trường Tiểu học Kim Cúc, tỉnh Cao Bằng.

Theo báo cáo của Chính phủ Việt Nam, trong năm 2025, cả nước đã phải hứng chịu 15 cơn bão cùng nhiều đợt lũ lớn với cường độ, tần suất và phạm vi ảnh hưởng rộng chưa từng ghi nhận.

Các cơn bão Bualoi và Matmo gây lũ trên bảy hệ thống sông lớn ở miền Bắc, trong khi Fengshen, Kalmaegi và Koto tiếp tục tàn phá khu vực miền Trung và Nam Trung Bộ.

Tính đến ngày 26/11/2025, khu vực Nam Trung Bộ đã trải qua đợt lũ nghiêm trọng nhất trong vòng 50 năm. Thiên tai khiến 409 người thiệt mạng và mất tích, hơn 337.000 ngôi nhà bị phá hủy hoặc hư hỏng, với tổng thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 3,6 tỷ USD . Hiện vẫn còn khoảng 1,9 triệu người tại 9 tỉnh chưa được tiếp cận đầy đủ nguồn nước sạch và điều kiện vệ sinh an toàn.

Bà Silvia Danailov, Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam, cho biết trẻ em là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Sự hỗ trợ kịp thời từ Nhật Bản cho phép UNICEF nhanh chóng cung cấp các dịch vụ WASH thiết yếu, bảo vệ trẻ em khỏi nguy cơ dịch bệnh và giúp cộng đồng nâng cao khả năng chống chịu trước các cú sốc khí hậu trong tương lai.

Hệ thống lọc nước do chính phủ Nhật Bản hỗ trợ thông qua UNICEF tại Trường tiểu học Kim Cúc, tỉnh Cao Bằng.

Trong khi đó, bà Kendra Rinas, Trưởng Phái đoàn IOM tại Việt Nam, khẳng định với sự hỗ trợ của Nhật Bản, IOM sẽ cung cấp các bộ dụng cụ sửa chữa nhà ở, hàng hóa phi lương thực và trang bị cứu hộ cho lực lượng tại chỗ, góp phần tăng cường năng lực ứng phó thiên tai, bảo vệ an toàn cho các cộng đồng dễ bị tổn thương.

Khoản viện trợ lần này tiếp tục khẳng định mối quan hệ hợp tác lâu dài và hiệu quả giữa Nhật Bản và Việt Nam, đồng thời cho thấy vai trò quan trọng của hỗ trợ quốc tế trong quá trình phục hồi và tăng cường khả năng chống chịu của các cộng đồng trước những thách thức khí hậu ngày càng gia tăng.