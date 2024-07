Nhật Bản trải qua ngày nắng nóng nhất trong năm

Nhật Bản ghi nhận nhiệt độ 40 độ C lần đầu tiên trong năm nay hôm 7/7, với nhiệt độ tăng cao đỉnh điểm ở miền Trung nước này khi đợt nắng nóng tiếp tục bao trùm cả nước.

Máy phun sương được đặt tại các khu đô thị và địa điểm du lịch để chống chọi với mùa hè nóng bức ở Nhật Bản. Ảnh: nukopic/istock.

Với hệ thống áp suất cao bao phủ trên diện rộng, Shizuoka ghi nhận nhiệt độ 40,0 độ C lúc 13h18 chiều chủ nhật và nhiệt độ tăng lên 35 độ C hoặc cao hơn tại 244 địa điểm, cao nhất từ đầu năm đến nay, trong số 914 điểm quan sát của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản trên toàn quốc, theo Kyodo.

Thành phố Shimonita, tỉnh Gunma, ghi nhận nhiệt độ 39,8 độ C, tiếp theo là 39,3 độ C ở Kofu, 39,2 độ C ở Otsuki và 39,0 độ C ở Koshu, cả ba địa điểm này đều ở tỉnh Yamanashi.

Nhiệt độ ở Shizuoka, Shimonita và Namie, tỉnh Fukushima, cũng lên mức cao kỷ lục của địa phương.. Trong khi đó, nhiệt độ ở trung tâm Tokyo ở mức 34,4 độ C.

Nắng nóng gay gắt dự kiến tiếp diễn ngày 8/7. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ kiệt sức do nhiệt, kêu gọi người dân không ra ngoài vào ban ngày hết mức có thể và sử dụng điều hòa không khí khi ở trong nhà.