Sam Sung đổi đời

Từng nổi tiếng khi làm nhân viên tại cửa hàng Apple, Sam Sung giờ đây có tên mới và không còn tham gia ngành bán lẻ.

Sam Struan cùng áo đồng phục và danh thiếp tên Sam Sung tại Apple. Ảnh: eBay.

Năm 2012, người dùng Internet dậy sóng với cái tên Sam Sung. Anh trở nên nổi tiếng khi làm nhân viên Apple tại Vancouver (Canada).

Hình ảnh danh thiếp Sam Sung cùng logo Apple trở thành “meme” nổi tiếng trong cộng đồng công nghệ. Sau 13 năm, dù đổi tên và có việc mới, giai đoạn làm việc tại Apple vẫn để lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ với Sam Sung, nay là Sam Struan.

Sợ bị đuổi việc vì nổi tiếng

Năm nay 36 tuổi, Struan là chuyên viên tư vấn và viết CV tại Scotland. Viết trên Business Insider, Struan vẫn nhớ những bình luận và chế giễu xoay quanh cái tên Sam Sung khi anh ngoài 20 tuổi.

Thời điểm ấy, Struan làm việc tại cửa hàng Apple ở Glasgow (Scotland). Đã có những lời kể về việc Sam Sung làm nhân viên tại Apple nhưng không quá rôm rả. Mọi thứ thay đổi khi Struan chuyển sang cửa hàng Vancouver (Canada).

“Tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc nổi tiếng của mình. Trong lúc làm công việc bán thời gian khác, điện thoại của tôi reo liên tục. Tôi cứ nghĩ gia đình báo tin buồn nhưng khi nhìn thông báo, tôi mới biết mình đang nổi tiếng trên Reddit”, Struan kể lại.

Danh thiếp của Sam Struan tại Apple với tên Sam Sung. Ảnh: Sam Struan.

Struan thừa nhận chưa từng nghe đến Reddit vào năm 2012. Anh bỏ qua vì cho rằng đó là tin nhắn lừa đảo. Đến khi đại diện Apple báo tin danh thiếp bị lan truyền trên mạng, Struan mới “cảm thấy sợ hãi”.

“Tôi vừa chuyển đến quốc gia mới, sự nghiệp chỉ vừa bắt đầu. Tôi chỉ nghĩ nếu công việc của mình bị đăng lên mạng, tôi sẽ bị sa thải.

Nhìn lại, thật buồn cười khi đó có lẽ là công việc an toàn nhất từ trước đến nay. Nếu bị Apple đuổi việc, mọi thứ còn xáo trộn hơn nữa”, Struan chia sẻ.

Những ngày tiếp theo, cánh phóng viên liên tục gọi điện, đến cửa hàng để xác nhận Sam Sung có làm việc hay không. Để đảm bảo an toàn, Struan chỉ vờ như đó không phải anh.

“Tôi có giọng Scotland. Những giả định về giọng nói dựa trên ngoại hình khiến họ không thể nhận ra tôi qua điện thoại”, Struan viết thêm.

Nghỉ việc và đổi tên

Trên thực tế, mọi chuyện lắng xuống sau vài tháng. Dù còn sợ hãi, Struan phải giữ bình tĩnh để tiếp tục. Năm 2013, anh nghỉ việc tại Apple, rời bỏ ngành bán lẻ để chuyển sang lĩnh vực tuyển dụng.

Năm 2014, Struan đấu giá một trong những danh thiếp và đồng phục cũ tại Apple để làm từ thiện. Tuy không quá lớn, số tiền được trả cho tấm danh thiếp là 2.500 USD . Theo Struan, đó là “phần tuyệt vời nhất của trải nghiệm”.

“Thật tuyệt khi tận dụng khoảnh khắc khiến tôi sợ hãi để làm điều có ích. Sau khi đổi tên, tôi tiếp tục tổ chức 2 buổi đấu giá nhỏ hơn”, Struan chia sẻ.

Struan thừa nhận không nghĩ đến chuyện đổi tên, nhưng sự việc năm 2012 khiến anh thay đổi quyết định, dù đó chỉ là trò đùa trên Internet.

“Samsung là công ty lớn và cũng có thương hiệu riêng. Lúc đó tôi còn trẻ, đang nỗ lực khẳng định bản thân. Tính trên phương diện mạng xã hội và email, những tên người dùng liên quan đã được sử dụng.

Điều này đặc biệt đúng khi tôi chuyển sang tuyển dụng, lĩnh vực đòi hỏi tính chuyên nghiệp trong thương hiệu và các tài khoản trực tuyến. Khi suy nghĩ kỹ hơn, đổi tên là quyết định hợp lý”, Struan viết thêm.

Năm 2014, Struan đấu giá danh thiếp Sam Sung tại Apple để làm từ thiện. Ảnh: Sam Struan.

Sau khi cân nhắc, anh đổi họ thành Struan bởi đây là địa điểm yêu thích tại Scotland, một ngôi làng trên đảo Skye. Dù hơn 10 năm trôi qua, nhiều người vẫn lưu tên anh là Sam Sung, kể cả chị gái. Chỉ những người chưa biết đến quá khứ mới sử dụng tên Struan.

“Chẳng ai thực sự nhận ra tôi, nhưng đó là điều tôi muốn. Đôi khi trong lúc trò chuyện, ai đó nhắc đến việc tôi từng làm tại Apple, tôi vẫn thừa nhận và họ sẽ rất bất ngờ”, Struan kể lại.

Việc Struan đổi tên không chỉ đến từ câu chuyện Apple, mà còn do nỗi sợ phân biệt đối xử, đặc biệt khi họ Sung không phải tiếng Anh.

“Các nhà nghiên cứu chỉ ra tên có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ được gọi phỏng vấn. Tuy không có dữ liệu so sánh trước và sau, tôi biết rõ quy tắc rằng một cái tên nhất định đồng nghĩa cơ hội nghề nghiệp tốt hơn.

Tôi mừng vì đổi tên mới, nhưng không chắc liệu có làm như vậy nếu khoảnh khắc nổi tiếng ngày xưa không xảy ra. Tôi chỉ ước rằng giá như bản thân lúc trẻ xem đó là chuyện vui, đừng quá căng thẳng về nó”, Struan chia sẻ.