Nhân viên cửa hàng Shop Dunk lừa bán iPhone giá nội bộ, chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ

Tự nhận có thể mua iPhone giá nội bộ thấp hơn thị trường 1-3 triệu/máy, bị cáo Lê Trung Hiếu đã lừa nhiều người đặt cọc hơn 2,6 tỷ rồi chiếm đoạt để tiêu xài và đầu tư chứng khoán.

Ngày 12/6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt bị cáo Lê Trung Hiếu (sinh năm 1997, trú tại phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) 14 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, Hiếu là nhân viên bán hàng của Shop Dunk, chuỗi đại lý ủy quyền chính thức của Apple. Cửa hàng mua bán điện thoại Shop Dunk mà Hiếu làm việc ở phố Hàng Bài, Hà Nội.

Ảnh minh họa. Nguồn: Vietnam+.

Tại đây, chủ cửa hàng quy định, nhân viên bán hàng điện thoại không được quyền đại diện Shop Dunk ký hợp đồng bán hàng và không được tự thỏa thuận giá bán với khách hàng.

Quá trình bán hàng tại cửa hàng mua bán điện thoại Shop Dunk, do cần tiền chi tiêu cá nhân, tháng 7-8/2024, Lê Trung Hiếu nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của các khách hàng cùng kinh doanh điện thoại di động.

Hiếu tự giới thiệu Shop Dunk có các loại điện thoại di động nhãn hiệu Iphone mới, Hiếu mua được với giá nội bộ thấp hơn giá niêm yết tại Shop Dunk 1-3 triệu đồng/1 chiếc.

Tin tưởng thông tin Hiếu đưa ra, các nhà đầu tư đã đưa cho Hiếu tổng cộng hơn 2,6 tỷ đồng để đặt mua 109 chiếc điện thoại di động, sau đó bị Hiếu lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Một trong số các bị hại của Hiếu là anh Nguyễn Thế A (sinh năm 1998, kinh doanh điện thoại di động).

Ngày 10/7/2024, anh Nguyễn Thế A đã đặt mua của Hiếu 40 điện thoại iPhone 15 Promax 256G với giá hơn 25 triệu đồng/1 chiếc. Cùng ngày, hai bên lập hợp đồng đặt cọc mua bán hàng hóa, sau đó anh A chuyển cho Hiếu hơn 1 tỷ đồng đặt cọc để mua điện thoại. Sau khi nhận được tiền, Hiếu dùng chi tiêu cá nhân hết.

Đến ngày 18/7/2024, Hiếu tiếp tục đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu anh A về việc có lô hàng 45 chiếc điện thoại di động Iphone 15 Promax 256G với giá hơn 25 triệu đồng/1 chiếc.

Vì thời điểm đó, Shop Dunk niêm yết bán điện thoại di động iPhone 15 Promax 256G với giá hơn 28 triệu đồng/1 chiếc, nên anh A đã đồng ý mua thêm 45 chiếc điện thoại và đã chuyển cho Hiếu hơn 1,1 tỷ đồng để đặt cọc.

Sau khi nhận tổng số hơn 2 tỷ đồng của anh A, Hiếu đặt mua 18 chiếc điện thoại với giá hơn 28 triệu đồng/1 chiếc rồi giao cho anh A và nói đó là điện thoại của hợp đồng thứ nhất. Số tiền còn lại là hơn 1,7 tỷ đồng, Hiếu dùng để chi tiêu và chơi chứng khoán nhưng bị thua lỗ.

Tại phiên tòa, Hiếu thừa nhận hành vi như trên. Trước khi vụ án được đưa ra xét xử, Hiếu đã cùng gia đình nộp gần 380 triệu đồng khắc phục hậu quả vụ án. Còn lại hơn 1,8 tỷ đồng , Hiếu vẫn chưa hoàn trả cho các bị hại.