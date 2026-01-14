Nhân viên Công ty nhựa Hoa Sen nhận tiền từ khách hàng rồi bỏ trốn

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Khánh Duy (SN 1986, nơi cư trú: thôn Lũng Tả, xã Đông Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên) là nhân viên kinh doanh của Công ty Cổ phần nhựa Hoa Sen về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 5/2024 đến tháng 8/2024, với vị trí là nhân viên kinh doanh của Công ty Cổ phần nhựa Hoa Sen (địa chỉ: đường 2B, KCN Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, TP.HCM), Nguyễn Khánh Duy đã nhiều lần nhận tiền từ khách hàng với tổng số tiền gần 150 triệu đồng, rồi nói dối chưa nhận được để không chuyển số tiền này về công ty và bỏ trốn.

Đối tượng Nguyễn Khánh Duy bị cơ quan Công an bắt giữ.

Công ty Cổ phần nhựa Hoa Sen làm đơn gửi đến cơ quan Công an. Sau khi xác minh, thu thập chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Khánh Duy, nhưng Duy bỏ trốn nên ngày 30/9/2025 Cơ quan CSĐT quyết định truy nã.

Qua công tác xác minh, truy bắt, xác định đối tượng Nguyễn Khánh Duy đang lẩn trốn tại phường Bà Rịa, TP.HCM, nên Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Công an phường Bà Rịa bắt giữ Nguyễn Khánh Duy để tiếp tục điều tra.