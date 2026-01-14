Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nhân viên Công ty nhựa Hoa Sen nhận tiền từ khách hàng rồi bỏ trốn

  • Thứ tư, 14/1/2026 12:17 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Khánh Duy (SN 1986, nơi cư trú: thôn Lũng Tả, xã Đông Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên) là nhân viên kinh doanh của Công ty Cổ phần nhựa Hoa Sen về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 5/2024 đến tháng 8/2024, với vị trí là nhân viên kinh doanh của Công ty Cổ phần nhựa Hoa Sen (địa chỉ: đường 2B, KCN Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, TP.HCM), Nguyễn Khánh Duy đã nhiều lần nhận tiền từ khách hàng với tổng số tiền gần 150 triệu đồng, rồi nói dối chưa nhận được để không chuyển số tiền này về công ty và bỏ trốn.

nhua Hoa Sen, Cty nhua Hoa Sen, DN nhua Hoa Sen, Chu nhua Hoa Sen, Gdoc nhua Hoa Sen anh 1

Đối tượng Nguyễn Khánh Duy bị cơ quan Công an bắt giữ.

Công ty Cổ phần nhựa Hoa Sen làm đơn gửi đến cơ quan Công an. Sau khi xác minh, thu thập chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Khánh Duy, nhưng Duy bỏ trốn nên ngày 30/9/2025 Cơ quan CSĐT quyết định truy nã.

Qua công tác xác minh, truy bắt, xác định đối tượng Nguyễn Khánh Duy đang lẩn trốn tại phường Bà Rịa, TP.HCM, nên Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Công an phường Bà Rịa bắt giữ Nguyễn Khánh Duy để tiếp tục điều tra.

Nguyễn Cảnh/Công an nhân dân

    Lanh dao CAHN kiem tra o buoi tong duyet phuc vu Dai hoi XIV cua Dang hinh anh

    Lãnh đạo CAHN kiểm tra ở buổi tổng duyệt phục vụ Đại hội XIV của Đảng

    8 giờ trước 11:54 14/1/2026

    0

    Sáng 14/1, trong khuôn khổ buổi tổng duyệt phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, kiểm tra thực địa công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu tại các chốt an ninh xung quanh Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

    Bat giu doi tuong truy na vua tu Campuchia ve Viet Nam hinh anh

    Bắt giữ đối tượng truy nã vừa từ Campuchia về Việt Nam

    9 giờ trước 11:12 14/1/2026

    0

    Ngày 14/1, Công an xã Tân Quan (tỉnh Đồng Nai) đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm Lê Phước Hiệp (SN 2000) khi đang lẩn trốn tại địa bàn xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh.

