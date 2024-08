Nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc góp phần đưa quan hệ Việt-Trung phát triển

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, sáng 18/8, tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp gỡ đại diện các tổ chức hữu nghị, thân nhân của gia đình các tướng lĩnh cách mạng, các chuyên gia, cố vấn từng tham gia giúp đỡ Việt Nam trong các cuộc kháng chiến, các cán bộ, nhân viên đã và đang tham gia công tác bảo tồn các di tích liên quan đến cách mạng Việt Nam, nhân sĩ trí thức tiêu biểu của Trung Quốc, các học giả, nhà nghiên cứu về Việt Nam, nguyên đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam và thanh niên Trung Quốc.

Cùng tham dự cuộc gặp có đồng chí Hoàng Khôn Minh, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông, lãnh đạo Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc và Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân tỉnh Quảng Đông, các thành viên đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, đại diện kiều bào, doanh nghiệp, sinh viên Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại tỉnh Quảng Đông.

Các đại biểu Trung Quốc xúc động chia sẻ những kỷ niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian hoạt động tại Trung Quốc; về những ngày tháng sát cánh cùng các thương binh, bệnh binh Việt Nam cùng nhau xoa dịu các vết thương, chia sẻ về những hoạt động bảo tồn, duy trì và quảng bá các di tích lịch sử cách mạng Việt Nam tại Trung Quốc; khẳng định sẽ tiếp tục kế thừa và tiếp nối “mối tình thắm thiết Việt-Hoa, vừa là đồng chí, vừa là anh em,” kiên trì lý tưởng, niềm tin chung trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của mỗi nước.

Đồng chí Hoàng Khôn Minh, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông, trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành tình cảm đặc biệt cho Quảng Đông, khẳng định nhân dân Quảng Đông sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống hữu nghị như những dòng suối nhỏ và cùng gắn bó hội tụ vào dòng sông lớn của mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc.

Tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông dày công gây dựng và các thế hệ lãnh đạo, cùng nhân dân hai nước vun đắp mãi mãi là tài sản chung vô giá của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, cần tiếp tục không ngừng nuôi dưỡng, phát triển.

Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng được gặp những người bạn, những người đồng chí, đại diện các tầng lớp nhân dân Trung Quốc, những người đã, đang và sẽ không ngừng thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ xúc động khi điểm dừng chân đầu tiên của đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam trong chuyến thăm Trung Quốc là Quảng Châu, nơi cách đây đúng 100 năm Bác Hồ đã đặt chân đến sau 13 năm ra đi tìm đường cứu nước, chuẩn bị về lý luận, tổ chức cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, đào tạo nên những lãnh đạo ưu tú của Đảng Cộng sản Việt Nam như các đồng chí Lê Hồng Phong, đồng chí Hồ Tùng Mậu và “lưỡng quốc tướng quân” Nguyễn Sơn.

Quảng Châu cũng là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa tiến hành hoạt động cách mạng Việt Nam, vừa tích cực tham gia phong trào cách mạng Trung Quốc và Quốc tế Cộng sản.

Lịch sử sát cánh chiến đấu giữa các nhà cách mạng hai nước Việt Nam-Trung Quốc là tấm gương sáng trong phong trào đấu tranh cách mạng của giai cấp vô sản thế giới, đặt nền móng vững chắc cho quan hệ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước Trung Quốc, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng Đông đã quan tâm gìn giữ và bảo tồn chu đáo Khu di tích Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, mộ Liệt sỹ Phạm Hồng Thái, những biểu tượng của tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết, gắn bó giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Trung Quốc.

Trong bầu không khí hữu nghị, ấm áp, tràn đầy tình cảm đồng chí, anh em, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc với sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tràn đầy tin tưởng rằng mỗi đại biểu có mặt tại cuộc gặp gỡ này, dù là ai, ở cương vị nào, cũng đều có một mong muốn chung lớn là quan hệ Việt-Trung “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững,” và sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng góp phần “củng cố nền tảng xã hội vững chắc hơn” như được khẳng định trong Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam tháng 12/2023, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc.

Hoạt động Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ đại diện nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc do Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc, Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân tỉnh Quảng Đông, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu phối hợp tổ chức trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Trung Quốc.

