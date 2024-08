Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam

Theo đặc phái viên TTXVN, tiếp tục chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, chiều tối 18/8 theo giờ địa phương, ngay sau khi đến thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam, gặp gỡ, nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện cộng đồng và lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc.

Tại buổi gặp gỡ, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai đã báo cáo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Đoàn về kết quả công tác của Đại sứ quán, tình hình quan hệ song phương Việt Nam-Trung Quốc và công tác người Việt Nam tại Trung Quốc.

Trò chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết đây là lần đầu tiên thăm Trung Quốc trên cương vị mới theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, diễn ra sau hai chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử của hai đồng chí lãnh đạo cao nhất Đảng, Nhà nước hai nước là chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc năm 2022, nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên Trung Quốc mời thăm chính thức ngay sau Đại hội lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc và chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Việt Nam tháng 12/2023.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm một lần nữa bày tỏ cảm ơn những tình cảm, sự chia buồn sâu sắc của Đảng, Nhà nước, nhân dân Trung Quốc, cá nhân đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên đến Trung Quốc trên cương vị mới là để cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Trung Quốc trao đổi về các biện pháp tiếp tục đi sâu và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ với Trung Quốc.

Đánh giá cao những nỗ lực của cộng đồng người Việt trong việc góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu cần tiếp tục phấn đấu, trong công tác ngoại giao, kinh doanh thương mại, học tập nghiên cứu, hòa nhập cùng cộng đồng sở tại, củng cố sự tin cậy lẫn nhau, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tiếp tục triển khai hiệu quả hơn nữa các cơ chế hợp tác hiện có giữa hai nước; đề xuất các cơ chế hợp tác mới phù hợp với điều kiện cụ thể của hai nước, mang lại lợi ích cho cả hai nước, phù hợp với luật pháp quốc tế, vì hòa bình và phát triển; tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước, thúc đẩy các hoạt động giao lưu nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng và Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc là một bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhà nước tạo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ chăm lo cho người Việt Nam ở nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển; nỗ lực phấn đấu vươn lên, hội nhập tích cực, tuân thủ pháp luật và đóng góp cho sự phát triển của nước sở tại; đồng thời, luôn hướng về quê hương, đất nước, chủ động có những đóng góp thiết thực, hiệu quả cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; là cầu nối cho quan hệ truyền thống hữu nghị và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ trong khuôn viên Đại sứ quán.

