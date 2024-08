Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đến thủ đô Bắc Kinh

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 18/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đến thủ đô Bắc Kinh tiếp tục chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 18-20/8, theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân.

Đúng 18 giờ 40 phút (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Bắc Kinh.

Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Sân bay quốc tế Bắc Kinh, về phía Trung Quốc có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị; Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba; một số cán bộ cấp cục, vụ và đông đảo quần chúng Trung Quốc.

Về phía Việt Nam có cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, cộng đồng và lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc.

Đặc biệt, lễ đón còn có sự tham gia biểu diễn múa hát chào mừng của đông đảo thanh niên, thiếu niên, nhi đồng Trung Quốc.

Sân bay quốc tế Bắc Kinh rực rỡ Quốc kỳ Việt Nam và Quốc kỳ Trung Quốc. Hai hàng tiêu binh dọc thảm đỏ.

Đồng chí Vương Nghị và các quan chức Trung Quốc nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Chiều tối cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán, đại diện cộng đồng và lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới; là hoạt động đối ngoại đặc biệt quan trọng giữa Việt Nam và Trung Quốc trong năm 2024, có tác động to lớn đối với xu thế phát triển của quan hệ hai Đảng, hai nước trong thời gian dài tiếp theo.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.