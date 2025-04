Nhan sắc 'sao nữ khóc đẹp nhất Nhật Bản'

Mei Nagano và Kei Tanaka từng hợp tác trong bộ phim And Then, the Baton Was Passed (2021). Mei Nagano sinh năm 1999 tại Tokyo, là một trong những nữ diễn viên trẻ nổi bật của Nhật Bản. Cô bắt đầu đóng phim từ khi còn nhỏ. Vai diễn đầu tiên của cô là từ 2009 trong dự án Hard Revenge Milly: Bloody Battle. Ảnh: @mei_nagano0924official.