Nhân dân tệ tăng giá

Đây là lần đầu tiên trong 7 ngày qua, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) điều chỉnh tăng tỷ giá tham chiếu đồng nhân dân tệ so với USD.

Tuần qua, PBOC đã liên tục nới lỏng tỷ giá đồng nhân dân tệ. Ảnh: Reuters.

Ngày 11/4, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) nâng tỷ giá tham chiếu đồng nhân dân tệ lên 7,2087 CNY/USD, chấm dứt chuỗi điều chỉnh giảm trong suốt một tuần qua. Động thái này được cho là nhằm phản ánh xu hướng suy yếu của đồng USD trên thị trường quốc tế.

Theo cơ chế điều hành, đồng nhân dân tệ được phép dao động trong biên độ 2% so với tỷ giá tham chiếu hàng ngày.

Trước đó, PBOC đã nới lỏng kiểm soát tỷ giá, khi đặt mức tham chiếu vượt ngưỡng quan trọng 7,2 CNY/USD - tín hiệu cho thấy áp lực lên đồng nội tệ này đang gia tăng giữa lo ngại về các biện pháp thuế mới từ Mỹ.

Chốt phiên cùng ngày, giá nhân dân tệ giao dịch tại thị trường Trung Quốc đã giảm về 7,3498 CNY/USD - mức thấp nhất kể từ tháng 12/2007. Trên thị trường quốc tế, có thời điểm đồng nhân dân tệ mất giá kỷ lục, xuống còn 7,4288 CNY/USD. Hiện, mỗi USD đổi được khoảng 7,32 CNY.

Diễn biến tỷ giá USD/CNY trong 1 tháng vừa qua. Ảnh: Investing.com.

Đáng nói, việc PBOC liên tục hạ tỷ giá tham chiếu trong những ngày qua từng làm dấy lên đồn đoán đây là biện pháp ứng phó gián tiếp với các biện pháp thuế quan của Mỹ. Đồng nhân dân tệ yếu đi sẽ giúp hàng hóa xuất khẩu Trung Quốc trở nên cạnh tranh hơn, qua đó giảm bớt áp lực lên lĩnh vực thương mại.

Tuy nhiên, các cố vấn chính sách khẳng định PBOC sẽ không dùng tới công cụ phá giá mạnh. "Một đợt phá giá mạnh sẽ không xảy ra vì có thể làm suy giảm niềm tin thị trường, nhưng việc điều chỉnh nhẹ sẽ giúp thúc đẩy xuất khẩu", Reuters dẫn lời một nguồn tin thân cận.

Trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump, đồng nhân dân tệ từng mất 5% giá trị so với đồng USD trong năm 2018, khi vòng áp thuế đầu tiên được triển khai. Sang năm 2019, đồng tiền này tiếp tục giảm thêm 1,5% khi căng thẳng thương mại leo thang.

Tuy nhiên, PBOC đang tìm cách ổn định tỷ giá. Vài ngày trước, cơ quan này đã yêu cầu các ngân hàng quốc doanh bán USD để hỗ trợ đồng nội tệ.

Đồng thời, các ngân hàng lớn cũng được chỉ đạo tăng cường kiểm tra khi thực hiện các lệnh mua USD cho khách hàng, nhằm hạn chế các giao dịch mang tính đầu cơ - một động thái được giới phân tích xem là nỗ lực kiểm soát biến động tỷ giá.

Việc nhân dân tệ mất giá quá nhanh có thể gây bất ổn tài chính và làm gia tăng nguy cơ dòng vốn chảy khỏi Trung Quốc.

Trong khi đó, đồng bạc xanh tiếp tục suy yếu so với các đồng tiền lớn, do lo ngại gia tăng về chính sách thương mại thiếu nhất quán từ chính quyền Tổng thống Trump, kéo theo niềm tin vào triển vọng kinh tế Mỹ suy giảm.

Do đó, nhà đầu tư quốc tế đã đổ xô tìm đến các đồng tiền an toàn hơn như yen Nhật, franc Thụy Sĩ, euro và vàng.

Cụ thể, USD giảm 1,2% so với franc Thụy Sĩ, hiện còn 0,8 CHF/USD - mức thấp nhất kể từ tháng 1/2015. Đồng USD cũng mất 0,9% so với yen Nhật, với tỷ giá hiện tại là 143 JPY/USD. Đồng thời, euro tăng mạnh 1,7% so với USD, lên 1,138 USD /EUR - mức cao nhất kể từ đầu năm 2022.