Nhân chứng kể nghi phạm 'đội mưa' đi mua dao trong vụ án mạng ở TP.HCM

Công an xác định do mâu thuẫn tình cảm, người đàn ông đâm chết người phụ nữ rồi tự sát ngay tại quán Coffee & Tea Phúc Long ở quận 12, TP.HCM.

Ngày 16/7, Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an quận 12 bước đầu làm rõ về vụ án mạng xảy ra tại quán Coffee & Tea Phúc Long nằm trên đường Lê Văn Khương, phường Thới An.

Danh tính 2 người tử vong là H.V.H. (39 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) và M.T.V. (42 tuổi, ngụ quận 12). Công an xác định vì mâu thuẫn tình cảm, ông H. đã dùng dao tấn công, đâm chết bà V. rồi tự sát ngay tại hiện trường vào tối 15/7.

Công an đã lấy lời khai của nhiều nhân chứng là nhân viên và khách đến quán, đồng thời trích xuất camera an ninh ở nhiều vị trí để phục vụ công tác điều tra.

Công an phong tỏa hiện trường để điều tra. Ảnh: L.A.

Theo đó, chiều 15/7, ông H., bà V. cùng một phụ nữ khác đến quán cà phê trên. Cả 3 người gọi nước rồi lên lầu 1, ngồi ở bàn tại vị trí gần cầu thang.

Một lúc sau, ông H. đi xuống, rời khỏi quán. Hơn một giờ sau, ông H. quay lại và tiếp tục ngồi nói chuyện với 2 người phụ nữ.

Đến khi người ngồi cùng vừa rời đi, ông H. bất ngờ ôm bà V. rồi rút dao ra tấn công, đâm liên tiếp vào vùng ngực và bụng khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau đó, ông H. dùng dao tự gây thương tích rồi nằm xuống cạnh bà V., ngay trong quán.

Camera tiệm tạp hóa ghi lại việc ông H. đi mua dao trước khi gây ra án mạng. Ảnh: Trích xuất từ camera an ninh.

Anh S. - người có mặt tại hiện trường ở thời điểm xảy ra vụ án mạng - cho biết: “Vụ việc diễn ra chỉ trong khoảng 1 phút, rất nhiều người có mặt trong quán nhưng không kịp can ngăn, chỉ biết kêu la và chạy ra ngoài”.

Chủ tiệm tạp hóa đối diện quán cà phê cho hay lúc đó trời mưa, một người đàn ông đến quán của bà để hỏi mua dao. Tuy nhiên, bà trả lời chỉ bán tạp hóa chứ không có dao. Người này sau đó rời đi. Một lúc sau, bà hốt hoảng khi biết chính khách hàng "hụt" đó vừa gây án mạng rồi tự sát.

Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.