Buôn lậu hơn 6 tấn vàng, 22 bị cáo hầu tòa

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng khoảng 1.000 tỷ

Cơ quan CSĐT Công an Phú Yên phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an cùng công an các tỉnh triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng.