Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng khoảng 1.000 tỷ

Cơ quan CSĐT Công an Phú Yên phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an cùng công an các tỉnh triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng.

Trước đó, qua công tác trinh sát nắm tình hình an ninh trật tự ở cơ sở kết hợp nguồn tin từ người dân, ngày 11/7, 8 tổ công tác công an các tỉnh Phú Yên, Quảng Ngãi, Lâm Đồng đồng loạt triển khai phương án vây bắt 8 đối tượng Trần Đình Thắng (SN 1980), Đoàn Quốc Hoàng (SN 1987, cùng trú ở TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên); Lê Văn Pháp (SN 1993), Lê Nguyễn Việt Thịnh (SN 1991, cùng trú ở huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên); Nguyễn Khắc Đại (SN 1982), Nguyễn Khánh Ninh (SN 1984, cùng trú ở huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên); Trương Minh Khang (SN 1996, trú ở thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) và Nguyễn Văn Lợi (SN 1993), trú ở TP Đà Nẵng. Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá vừa bị bắt. Cùng với việc bắt giữ 8 đối tượng nêu trên, lực lượng Công an đã khám xét khẩn cấp, thu giữ nhiều tang vật, công cụ, phương tiện tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trần Đình Thắng là một trong 2 đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá qua mạng. Ảnh: CAPY. Trao đổi với PV Báo CAND, Thượng tá Trần Thanh Tâm, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên, cho biết qua đấu tranh khai thác, bước đầu đã xác định Trần Đình Thắng, Đoàn Quốc Hoàng là 2 đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên trang web bong88.com. Đoàn Quốc Hoàng là một trong 2 đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá qua mạng. Ảnh: CAPY. Theo đó, từ đầu tháng 5/2024 cho đến khi bị bắt bắt giữ, nhóm đối tượng nêu trên đã giao dịch đánh bạc qua tài khoản với số tiền ước tính khoảng 1.000 tỷ đồng . Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh tạm giam 3 đối tượng về tội danh “Tổ chức đánh bạc”, 5 đối tượng về tội danh “Đánh bạc”. Vụ án đang được mở rộng điều tra. Sách về Nhận diện rủi ro trong mua bán nhà đất Trong cuốn sách về Nhận diện rủi ro trong mua bán nhà đất, mua nhà đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở; mua căn hộ chung cư tại những dự án chưa đủ điều kiện mở bán... là những rủi ro có thể gặp phải.

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/triet-pha-duong-day-ca-do-bong-da-qua-mang-khoang-1-000-ty-dong-i737479/