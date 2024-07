Án mạng trong quán cà phê ở TP.HCM, đôi nam nữ tử vong

Án mạng xảy ra khi người đàn ông dùng hung khí tấn công, đâm gục người phụ nữ rồi tự sát tại chỗ.

Tối 15/7, các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đang phối hợp cùng Công an quận 12 điều tra về vụ án mạng khiến 2 người tử vong tại quán Coffee & Tea Phúc Long, nằm trên đường Lê Văn Khương, phường Thới An.

Công an phong tỏa hiện trường để điều tra. Ảnh: Như Sỹ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h tối 15/7 có nhiều khách đang ngồi tại quán Coffee & Tea Phúc Long nói trên hốt hoảng chứng kiến cảnh tượng một người đàn ông khoảng 40 tuổi, cầm dao xông vào quán.

Người đàn ông cự cãi lớn tiếng với một phụ nữ trong quán rồi vung dao tấn công, đâm nhiều nhát vào ngực, khiến người phụ nữ gục tại chỗ.

Người đàn ông sau đó dùng dao tự đâm mình rồi cũng gục xuống, nằm cạnh người phụ nữ.

Sự việc xảy ra chừng một phút, khiến nhiều người có mặt trong quán hoảng loạn tháo chạy ra ngoài.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt, phong toả hiện trường để điều tra. Đến 21h30, thi thể hai người được đưa ra khỏi hiện trường, phục vụ công tác khám nghiệm.

Có nhân chứng cho hay, cặp nam - nữ nói trên đến quán Coffee & Tea Phúc Long uống nước tại tầng trên. Khi ngồi tại đây, hai người xảy ra cự cãi. Người đàn ông bỏ đi một lúc rồi quay lại gây ra vụ việc .