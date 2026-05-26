Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân giữ chức Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sáng 26/5, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã công bố quyết định chỉ định nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030

Theo đó, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với đồng chí Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - chủ trì hội nghị.

Đồng chí Đoàn Thanh Nô - Phó bí thư phụ trách Đảng ủy, Phó chủ tịch thường trực Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, giới thiệu chào mừng Hội nghị. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam.

Dự hội nghị có các đồng chí đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức, Văn phòng Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; đồng chí PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam; các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Đảg ủy; Lãnh đạo Liên hiệp, Lãnh đạo các Hội Văn học Nghệ thuật chuyên ngành Trung ương, đại diện các ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy, của Liên hiệp.

Đồng chí Phan Thị Quỳnh Liên, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, công bố Quyết định số 326-QĐ/ĐUMTTQ,CĐTTW ngày 25/5/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với đồng chí Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi lời chúc mừng của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Phi Long đánh giá cao sự đoàn kết, thống nhất của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy Liên hiệp Các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

Việc kiện toàn Ban Thường vụ Đảng ủy Liên hiệp, có người đứng đầu rất quan trọng để Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật hoàn thành các nhiệm vụ trước mắt: Lãnh đạo tổ chức Đại hội các hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương, tổ chức Đại hội Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam khóa XI trong tháng 8 năm 2026, chuẩn bị Kỷ niệm 80 năm thành lập Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam vào năm 2028.

Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương về công tác cán bộ đối với Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, nhiệm kỳ 2025 - 2030 cho đồng chí Đỗ Hồng Quân. Ảnh: Trung Hiền/Phụ Nữ Việt Nam.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam dưới mái nhà chung của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Nguyễn Phi Long mong muốn Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam - nơi đại diện tiếng nói của văn nghệ sĩ cả nước - phát huy tốt vai trò đoàn kết giới văn nghệ sĩ, đóng góp phản biện xã hội ở các lĩnh vực chuyên môn, bảo vệ quyền, lợi ích của hội viên và là cầu nối cho Đảng, Nhà nước trong đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp đối với văn nghệ sĩ.

Đặc biệt, đồng chí Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương cũng lưu ý: “Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, cá nhân đồng chí Bí thư, Phó bí thư cần lấy Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hoá Việt Nam làm kim chỉ nam cho hoạt động của mình.

Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam cần đi đầu trong việc đề xuất tham mưu chính sách, chiến lược, làm những công việc xứng tầm để hiện thực hóa Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hoá Việt Nam”.

Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam.

Đối với các nhân đồng chí Đỗ Hồng Quân, đồng chí Nguyễn Phi Long gửi gắm sự tin tưởng, hy vọng đồng chí Đỗ Hồng Quân nỗ lực cống hiến, lãnh đạo Đảng ủy Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đoàn kết hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Đồng thời, đồng chí Nguyễn Phi Long cũng chỉ đạo các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng ủy Liên hiệp quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam trong sạch, vững mạnh.

“Nhân dân mong muốn đón chờ các tác phẩm có giá trị của văn nghệ sĩ nước nhà đóng góp vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; phát huy truyền thống gần 80 năm trưởng thành và vững mạnh của Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam”, đồng chí Nguyễn Phi Long nói.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, đồng chí Đoàn Thanh Nô - Phó bí thư phụ trách Đảng ủy, Phó chủ tịch thường trực Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam cảm ơn đồng chí Nguyễn Phi Long cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã dành tình cảm đặc biệt, trực tiếp đến dự, công bố, trao quyết định, tặng hoa chúc mừng, và phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Đảng uỷ Liên hiệp và đồng chí Đỗ Hồng Quân.

“Đây là niềm vinh dự lớn lao, là nguồn cổ vũ, động viên sâu sắc không chỉ đối với cá nhân đồng chí Đỗ Hồng Quân, mà còn đối với Đảng bộ Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam và đối với hơn 40 ngàn văn nghệ sĩ, trí thức trong cả nước”, đồng chí Đoàn Thanh Nô khẳng định.

Đồng chí Đỗ Hồng Quân, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Trung Hiền/Phụ Nữ Việt Nam.

Phát biểu tiếp thu và nhận nhiệm vụ, đồng chí Đỗ Hồng Quân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự tín nhiệm, tin tưởng, giao nhiệm vụ của Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

“Tôi vô cùng xúc động khi được Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trực tiếp trao Quyết định Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Tôi nhận thức sâu sắc rằng việc Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ là sự tín nhiệm và tin tưởng dành cho tôi. Đối với tôi, đó là trọng trách và niềm vinh dự rất to lớn”, đồng chí Đỗ Hồng Quân cho biết.

Đồng chí Đỗ Hồng Quân cũng gửi lời cảm ơn tới đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đảng Ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, các đồng chí trong Đảng bộ Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.

Thời gian tới, đồng chí Đỗ Hồng Quân cho rằng Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật đang đứng những nhiệm vụ vô cùng to lớn và nặng nề là lãnh đạo, chỉ đạo để các hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành trung ương tiến hành tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2026 - 2031, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam khóa XI.

“Tôi xin hứa sẽ cùng tập thể lãnh đạo Đảng ủy, Đoàn Chủ tịch tăng cường đoàn kết, tôn trọng, dân chủ, thực hiện đổi mới sáng tạo để đưa Liên hiệp đi lên, ngày càng phát triển, phấn đấu đạt Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, trở thành đơn vị gương mẫu, tích cực dưới mái nhà chung của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”, đồng chí Đỗ Hồng Quân khẳng định.