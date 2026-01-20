Nhà vua Malaysia quyết dẹp tham nhũng

Nhà vua Malaysia Ibrahim Iskandar tuyên bố vụ bê bối mua sẵn quốc phòng chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm” và cảnh báo đội ngũ cán bộ, công chức không được tham nhũng.

Nhà vua Malaysia Ibrahim Iskandar. Ảnh: Reuters.

Trong bài phát biểu tại kỳ họp mở màn năm 2026 của Quốc hội Malaysia hôm 19/1, Nhà vua Ibrahim bày tỏ thất vọng khi tình trạng tham nhũng đã lan ra đến một số quan chức cấp cao của lực lượng vũ trang Malaysia.

“Tôi từng tuyên bố đến Kuala Lumpur để truy quét tham nhũng, và có vẻ như tôi đã thành công. Tôi đoan chắc rằng vấn nạn này vẫn tồn tại trong các lực lượng hải quan, xuất nhập cảnh, cảnh sát và ngay cả trong số những người đang ngồi tại đây. Họ sẽ bị truy lùng cho đến khi bị đưa ra ánh sáng”, ông tuyên bố.

Tuyên bố của Nhà vua Ibrahim được đưa ra giữa vụ bê bối liên quan đến mua sắm quốc phòng tại Malaysia. Cựu Tư lệnh Lục quân Malaysia Muhammad Hafizuddeain Jantan và hàng chục quan chức khác mới đây đã bị bắt giữ. Cơ quan điều tra đã thu giữ khối tài sản 52 triệu ringgit (khoảng 12,8 triệu USD ) gồm tiền mặt, vàng, ôtô, đồng hồ hạng sang và đá quý.

Trước đó, giới chức Malaysia đã tuyên bố dừng mọi hợp đồng mua bán của lực lượng quân đội và cảnh sát đến khi bảo đảm các hành động này phù hợp với quy định.

Từ khi lên ngôi năm 2024, Nhà vua Ibrahim tuyên bố chống tiêu cực là một trong những ưu tiên hàng đầu của ông. Ông đề nghị mọi người dân Malaysia góp sức vào công cuộc này bằng cách tố cáo mọi hành vi tiêu cực tới cơ quan chức năng.

“Gửi tới tất cả đại biểu dân cử và công chức: Hãy nhớ rằng vị trí của các anh chị dựa trên niềm tin của nhân dân. Nếu lạm dụng quyền lực, sử dụng sai ngân sách, nhận hối lộ hoặc đồng phạm với hành vi tham nhũng, bạn là kẻ phản bội đất nước”, Nhà vua Ibrahim phát biểu mạnh mẽ.