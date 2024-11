Nhà văn nổi tiếng đăng tin tìm lại ân nhân 21 năm trước

Khi còn là chàng trai trẻ vô gia cư, So Jae-won (Hàn Quốc) được một nhân viên hiệu sách giúp đỡ. Nay đã thành danh, anh muốn liên lạc để trả ơn.

Nhà văn So Jae-won từng có khoảng thời gian khó khăn trước khi thành công.

Ngày 13/11, một bài đăng có tiêu đề "Tìm kiếm người đã giúp đỡ tôi 21 năm trước trong những ngày tôi vô gia cư" xuất hiện trên một cộng đồng trực tuyến của Hàn Quốc.

Tác giả bài đăng, So Jae-won, hiện là một nhà văn nổi tiếng, đã chia sẻ những kỷ niệm về thời gian anh vô gia cư, đọc ké sách ở một hiệu sách suốt 3 ngày rồi bị đuổi ra ngoài. Tuy nhiên, một nhân viên ở hiệu sách này đã đưa cho anh cuốn sách anh chưa kịp đọc hết - một hành động giúp thay đổi cuộc đời anh.

So Jae-won là tác giả nổi tiếng với các tác phẩm như Tunnel, That Day và Wish. Trong một cuộc phỏng vấn với Hankook Ilbo, So kể lại: "Đó là khoảng năm 2002, 2003 khi tôi 20 tuổi, ngay sau khi tốt nghiệp trung học. Tôi lên Seoul, trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo, thành người vô gia cư loanh quanh Yeongdeungpo hoặc Ga Yongsan, tôi không nhớ chính xác".

Tác phẩm "Your Paradise" So được nhân viên hiệu sách tặng.

Không còn chỗ nào để đi, So tìm nơi ẩn náu trong một hiệu sách.

"Đến ngày thứ 3, một nhân viên nói với tôi: 'Mọi người phàn nàn về mùi hôi. Anh cần phải rời đi'", So kể.

Anh xấu hổ nhanh chóng rời đi, nhưng một nhân viên khác gọi anh lại và nói: "Tôi thấy anh đang đọc cuốn sách này. Tôi nghĩ là anh chưa đọc xong, hãy nhận nó như một món quà nhé".

Cuốn sách đó là Your Paradise của Yi Chong-jun, lấy bối cảnh ở đảo Sorok. So rất xúc động. Về sau, anh xuất bản được cuốn tiểu thuyết của riêng mình, Story, lấy cảm hứng từ cuốn sách đó. Với lòng biết ơn, anh hứa với người nhân viên hiệu sách: "Một ngày nào đó, tôi sẽ tặng bạn cuốn sách của tôi".

So đã tìm kiếm nhân viên này trong nhiều năm. Anh chia sẻ trong bài đăng: "Tôi không biết người đó có tin lời hứa của tôi không hay coi đó là sự tưởng tượng của một kẻ vô gia cư, nhưng tôi vẫn luôn biết ơn sự tử tế của người ấy".

Anh suy nghĩ: "Liệu người nhân viên đó có biết rằng chàng trai trẻ vô gia cư ngày nào giờ đã là tác giả nổi tiếng, được nhiều người biết đến với việc đấu tranh cho những người yếu thế không?".

Trong lời nhắn gửi đến ân nhân, So viết: "Tôi hy vọng bạn vẫn khỏe. Nhờ bạn, tôi đã trở thành một nhà văn tử tế. Tôi vẫn nghĩ về thời điểm đó mỗi khi tôi gặp khó khăn".

So đã đến một số hiệu sách ở khu vực Yongsan, thậm chí cố gắng tìm những hiệu sách hoạt động từ năm 1993, nhưng anh vẫn chưa tìm thấy người đã tặng mình cuốn sách.

“Tôi khi đó 20 tuổi, nhân viên đó là một cô gái ở độ tuổi giữa đến cuối 20. Tôi tin rằng chỉ có một người ở Hàn Quốc tặng Your Paradise cho một người vô gia cư, vì vậy tôi chắc chắn mình sẽ tìm thấy cô ấy", So nói.