Nhà văn Mexico đã nói gì với em bé Hà Nội?

"Việc có máy tính, điện thoại di động và sử dụng trí tuệ nhân tạo là rất quan trọng, nhưng chúng ta không thể từ bỏ tư duy phản biện, sự phong phú của cảm xúc chỉ có thể tìm thấy trong sách", nhà văn Juan Villoro chia sẻ với độc giả nhỏ tuổi tại Hà Nội tối 29/4.

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2026, Nhã Nam và Đại sứ quán Mexico tại Việt Nam đã tổ chức chuỗi sự kiện gặp gỡ và giao lưu với tác giả Mexico - Juan Villoro.

Trong tối 29/4/2026, tác giả đã Juan Villoro đã tham dự buổi giao lưu tại Hiệu sách Nhã Nam (Hà Nội) để chia sẻ về Cuốn sách hoang dã.

Nhận định về tầm quan trọng của sách hiện nay, ông Juan Villoro cho biết: "Tôi nghĩ thời điểm chúng ta đang sống rất thú vị vì chúng ta nhận được rất nhiều sự kích thích từ các phương tiện kỹ thuật số, từ trí tuệ nhân tạo, từ tất cả cỗ máy đang truyền tải thông tin. Nhưng chính vào lúc này, chúng ta càng cần khẳng định giá trị của việc đọc và những cuốn sách. Một cách để lan tỏa niềm vui đọc sách chính là viết cho giới trẻ".

Tác giả Juan Villoro tại buổi giao lưu. Ảnh: Thụy An.

Cuốn sách hoang dã của ông nói về phép màu của sách, về nhu cầu tìm thấy chính mình trong những tấm gương tuyệt vời trong sách. Vì vậy, theo tác giả, những gì ông cố gắng làm chính là thu hút độc giả để họ khám phá ra rằng văn học là một hình thức của hạnh phúc, niềm vui và kiến thức.

Buổi giao lưu thu hút sự tham gia của nhiều gia đình và trẻ nhỏ. Ảnh: Thụy An.

Juan Villoro là một tác giả lừng danh tại Mexico. Ông đã xuất bản hơn 30 tác phẩm thuộc nhiều thể loại khác nhau, từ tiểu thuyết, truyện ngắn, phóng sự, tiểu luận đến kịch nghệ và báo chí.

Ông cũng là một dịch giả và nhà biên tập. Trong sự nghiệp lừng lẫy của mình, ông đã nhận được 16 giải thưởng văn học danh giá nhất của Tây Ban Nha, bao gồm giải Herralde năm 2004 và giải Báo chí Quốc tế Nhà vua Tây Ban Nha năm 2010. Một trong những lĩnh vực nổi bật của ông là văn học thiếu nhi và thanh thiếu niên, với những giải thưởng danh giá như giải IBBY (Hội đồng Sách Quốc tế dành cho Thanh thiếu niên) năm 1994.

Cuốn sách hoang dã của Juan Villoro là một tác phẩm dành cho thiếu nhi và thanh thiếu niên đạt thành công vang dội trên thế giới. Sách đã bán được gần 2 triệu bản tại Mexico, được dịch sang nhiều thứ tiếng. Với câu chuyện phiêu lưu giàu tính nhân văn, tác phẩm mở ra một thế giới nơi sách không chỉ để đọc mà còn có đời sống riêng, nuôi dưỡng trí tưởng tượng và tình yêu tri thức của độc giả nhỏ tuổi.