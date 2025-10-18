Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Nghề viết văn

Cuốn sách của tác giả Uông Triều chứa đựng rất nhiều câu chuyện thú vị về hành trình trưởng thành của một người cầm bút. Với kinh nghiệm nhiều cầm bút và làm bên tập viên, tác giả hiểu được người viết thường gặp khó ở đâu và làm cách nào để giải quyết những khó khăn ấy, nhiều kinh nghiệm sáng tác cũng được tiết lộ trong cuốn sách này.

Xuất bản

Nhà văn có cần đi thực tế hay không?

  • Thứ bảy, 18/10/2025 20:03 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Những chuyến đi, trải nghiệm thực tế sẽ giúp nhà văn có vốn liếng để viết một cách sống động và chân thực. Có người lại cho rằng trí tưởng tượng cũng là "tài nguyên" để sáng tác.

Cam hung sang tac anh 1

Tượng của Hans Christian Andersen trong công viên tại New York. Sinh thời ông là một người thích du lịch. Ảnh minh họa: N.Y.C Parks.

Có một câu hỏi khá thường trực với những người viết trẻ là có cần đi thực tế để viết và vai trò của thực tế quan trọng thế nào? Nó có phải yếu tố bắt buộc của sự viết không?

Nhiều người biết rằng Tố Hữu chưa lên Điện Biên mà viết được Hoan hô chiến sĩ Điện Biên rất hoành tráng và sát với những địa danh thực tế. Nguyễn Tuân chưa lên Tản Viên mà viết được Trên đỉnh non Tản. Nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ chưa đến Pác Pó mà viết được ca khúc Tiếng hát giữa rừng Pác Pó nổi tiếng và nhiều ví dụ khác chứng minh rằng, không cần đến đúng nơi ấy, chứng kiến sự kiện ấy mới viết được tác phẩm.

Nói như vậy, có người sẽ cho rằng tôi cổ xúy cho văn nghệ salon, chỉ cần ngồi ở nhà và không cần đi đâu cũng viết được. Điều này chưa đúng nhưng rõ ràng đi thực tế không phải điều kiện tiên quyết để tác phẩm có tính xác thực hoặc hấp dẫn. Nó chỉ là điều kiện cần thiết và được khuyến khích.

Không quá phụ thuộc vào những điều kiện thực tế, sáng tạo của nhà văn sẽ bay bổng và vươn xa hơn nhiều và đó cũng là một trong những đặc điểm vượt trội mà không phải môn nghệ thuật hoặc khoa học nào có thể thay thế văn học.

Các nhà văn truyền thống ưa thích sự xê dịch và lãng du. Họ đi lại, quan sát và ghi chép vàrồi từ những thu lượm thông tin ngoài hiện trường, cuộc sống để tích lũy, tinh lọc cho những trang viết của mình.

Trong quá trình đi thực tế, có người ghi lại tỉ mỉ mọi sự kiện, câu chuyện; người khác chỉ ghi lại những ấn tượng lớn và cũng có kiểu chỉ quan sát và lưu nhớ trong não bộ. Kiểu ghi chép tỉ mỉ tỏ ra hữu hiệu với những nhà văn chủ trương gắn liền với hiện thực xã hội hoặc loại hình văn học đòi hỏi tính chính xác cao như bút kí, ghi chép.

Các thể loại truyện ngắn, tiểu thuyết, thơ, theo tôi không đòi hỏi quá nhiều từ hiện thực cuộc sống. Nó là kiểu văn học hư cấu nên phần tưởng tượng của nhà văn đóng vai trò quan trọng và quyết định. Tất nhiên những hư cấu, tưởng tượng của người viết cơ bản dựa trên những kinh nghiệm, quan sát trước đó và quá trình tích lũy từ cuộc sống.

Hiển nhiên việc tiếp thu kiến thức qua sách vở và các kênh thông tin cũng là một cách đi thực tế. Ngay cụm từ “thực tế” cũng phải mở rộng biên độ ra, nếu cho rằng thực tế nhất thiết là phải đến tận nơi, sờ tận tay, nó sẽ bó hẹp khả năng tưởng tượng và năng lực sáng tạo.

Nếu nhất thiết phải đến châu Phi mới viết được về lục địa đen hoặc phải lên mặt trăng mới viết được về chị Hằng thì văn học, nghệ thuật sẽ rất tầm thường. Nó lệ thuộc vào đôi chân bám chặt mặt đất và không tài nào cất cánh lên được.

Tôi nói thêm về một trường hợp cụ thể về hư cấu, đó là sự sáng tạo về đề tài lịch sử. Rõ ràng không ai có thể sống trong quá khứ lúc mình chưa sinh ra. Người viết chỉ có thể tái tạo, phục dựng lịch sử qua sách vở, phim ảnh, những lời kể cùng sự phân tích, xét đoán, tưởng tượng của mình.

Ví dụ chiến thắng Bạch Đằng năm 1288 được ghi chép khá sơ sài trong sách sử và các câu chuyện kể. Không còn ai sống ở thời ấy để kể lại chính xác diễn biến của trận đánh. Người viết có đến thực địa cũng chỉ là một giải pháp hỗ trợ để khảo sát về địa lý và lấy cảm xúc.

Việc miêu tả kĩ lưỡng trận thủy chiến nổi tiếng này cơ bản dựa vào sự tưởng tượng và khả năng phân tích của người viết. Và người đọc tất nhiên không ai ngây thơ tới mức đặt câu hỏi với tác giả: Ông có chứng kiến sự kiện ấy đâu mà viết?

Có một thời, người ta quá coi trọng khảo sát thực tế. Có nhiều chuyến đi của hàng trăm, hàng nghìn văn nghệ sĩ đến các nông trường, nhà máy, công trường, các vùng miền núi xa xôi, nông thôn để tìm tư liệu để viết.

Tất nhiên kết quả của việc đi thực tế này là có nhiều tác phẩm ra đời và có giá trị nhất định nhưng cũng nhiều tác phẩm chỉ mang tính minh họa thuần túy, quá phụ thuộc vào tư liệu hiện thực, chưa đủ tầm khái quát nên chỉ có giá trị nhất thời. Đi qua những thời điểm nhất định hoặc khi một số quan niệm về sáng tác bị thay đổi thì những tác phẩm kiểu ấy dễ lỗi thời, lạc hậu.

Ở đây tôi muốn nói thực tế nên là một sự tinh luyện và chắt lọc, nó không nhất thiết là sự sống sượng bê nguyên hoặc mượn nguyên những gì mình trông thấy. “Chụp hình nguyên mẫu” đã có báo chí và các phương tiện truyền thông khác, không cần đôi cánh của văn học nghệ thuật.

Người nghệ sĩ cần những va chạm thực tế để biết cuộc sống, đời thực, cảm nhận nhưng không phụ thuộc hoàn toàn vào nó, mắt thấy tai nghe chỉ chắp thêm đôi cánh và bồi bổ sự tự tin cho sáng tạo và tưởng tượng.

Uông Triều/ Trần Lê Books & NXB Văn học

Cảm hứng sáng tác Đi thực tế Rừng Pác Pó Nguyễn Tuân Tố Hữu

    Đọc tiếp

    Sua ban thao doi khi met hon la viet hinh anh

    Sửa bản thảo đôi khi mệt hơn là viết

    21:44 16/10/2025 21:44 16/10/2025

    0

    Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư chia sẻ chị chỉ chỉnh sửa vài lần sau khi bản thảo hoàn thành, rồi gửi nó cho biên tập viên. Chỉnh sửa quá nhiều lần khiến người viết cảm thấy muốn bỏ cuộc.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý