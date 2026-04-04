Nhà Trắng xây hầm ngầm tránh bom, chống vũ khí sinh học

Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây bất ngờ tiết lộ về cơ sở ứng phó khẩn cấp nằm ngầm bên dưới phòng khánh tiết đang xây dựng. Công trình tiêu tốn 400 triệu USD thực tế là vì có hầm ngầm này.

Tổng thống Trump bên mô hình phòng khánh tiết hồi tháng 12/2025. Ảnh: New York Times.

Công trình hầm ngầm bên dưới Nhà Trắng thường được giữ bí mật và tránh nhắc đến công khai, dù vậy, trong những ngày gần đây, ông Trump nhắc tới công trình này vài lần.

Trước đó, phần lớn sự chú ý của truyền thông và công chúng Mỹ tập trung vào phòng khánh tiết mà ông Trump cho xây ở cánh đông Nhà Trắng. Gần đây, ông Trump đã tiết lộ rằng phần bên dưới phòng khánh tiết mới là phần phức tạp và tốn kém.

Các đội thi công đã đào đất suốt nhiều tuần qua, phá bỏ Trung tâm Điều hành Khẩn cấp của Tổng thống (PEOC), để xây dựng một cơ sở mới lớn hơn, hiện đại hơn và nằm sâu hơn dưới lòng đất.

Trung tâm cũ được xây dựng trong Thế chiến II nhằm bảo vệ Tổng thống Mỹ và các quan chức cấp cao của Mỹ trong trường hợp khẩn cấp.

Khu hầm cũ nằm bên dưới khu vực từng là cánh đông Nhà Trắng, tòa nhà này hiện đã bị phá bỏ để xây phòng khánh tiết mới.

Theo ông Trump, phòng khánh tiết và trung tâm ứng phó khẩn cấp nằm ngầm bên dưới có liên quan với nhau. Việc xây phòng khánh tiết ở phía trên cũng là để phục vụ vấn đề an ninh.

Phát biểu với phóng viên trên chuyên cơ Không Lực Một ngày 29/3, ông Trump cho biết ông hình dung phòng khánh tiết rộng gần 8.500 mét vuông giống như một lớp bảo vệ cho dự án ngầm bên dưới.

“Quân đội đang xây dựng một khu phức hợp khổng lồ dưới phòng khánh tiết, công trình ngầm đang được thi công, mọi thứ tiến triển rất tốt”, ông Trump nói.

Hoạt động xây dựng đang diễn ra tại Nhà Trắng. Ảnh: New York Times.

Theo mô tả của ông Trump, khu hầm sẽ có khu vực tránh bom, khu chăm sóc y tế khá lớn. Nơi đây còn có hệ thống liên lạc bảo mật hiện đại và hệ thống chống vũ khí sinh học.

Ông cho biết phòng khánh tiết phía trên sẽ bảo vệ cơ sở ngầm khỏi UAV, đạn và các cuộc tấn công khác. “Công trình phía trên là lớp kính chống đạn cao cấp, vì tất cả cửa của phòng khánh tiết đều lắp kính chống đạn”, ông Trump nói.

Ông Trump cho rằng các yếu tố an ninh khiến dự án phòng khánh tiết trở nên quan trọng. Các thông tin này vốn thuộc dạng cần giữ kín, dù vậy, ông Trump gần đây công khai đề cập khi công trình gặp phải một số vấn đề pháp lý.

Theo New York Times, trong tuần này, Thẩm phán Richard J. Leon của tòa án liên bang tại Washington ra lệnh dừng dự án xây phòng khánh tiết, vì cho rằng việc đại tu Nhà Trắng cần có sự phê chuẩn của Quốc hội.

Ông Trump đã kháng cáo, đồng thời chỉ ra rằng việc xây dựng này là cần thiết và cần được tiếp tục để bảo đảm an toàn và an ninh của Nhà Trắng.

“Chúng tôi có hệ thống phòng thủ sinh học, hệ thống thông tin liên lạc bảo mật, có hầm tránh bom, có cơ sở y tế khá lớn. Điều đó có nghĩa là: Tôi được phép tiếp tục xây dựng công trình này”, ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục trong tuần này.

Cơ quan Mật vụ Mỹ đã hai lần nộp tài liệu lên tòa án để xác nhận sự cần thiết phải hoàn thành dự án phòng khánh tiết. Phó giám đốc Mật vụ Matthew C. Quinn viết trong hồ sơ nộp hồi tháng 12/2025 và tháng 1/2026 rằng bất kỳ sự trì hoãn nào đối với dự án cũng có thể khiến tính mạng con người gặp nguy hiểm.

Ông Quinn cho biết cơ quan này đang làm việc với một nhà thầu để nâng cấp an ninh phần công trình ngầm. “Việc tạm dừng xây dựng công trình, dù chỉ là tạm thời, sẽ khiến nghĩa vụ của nhà thầu gặp cản trở trong quá trình thực hiện, do đó cũng cản trở năng lực của Cơ quan Mật vụ trong việc thực hiện nhiệm vụ”, ông Quinn viết.

Ông Quinn đề nghị cung cấp thông tin mật cho thẩm phán về các nâng cấp an ninh đang được thực hiện để dự án không gặp thêm trở ngại nào nữa. Chính quyền ông Trump cũng đã nộp một số tài liệu về dự án dưới dạng tài liệu mật gửi đến tòa án liên bang. Tuy nhiên, thẩm phán Leon dường như vẫn chưa chấp nhận các lập luận này.