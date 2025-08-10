Nhà Trắng 'thay da đổi thịt' dưới bàn tay ông Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi động dự án cải tạo quy mô nhất tại Nhà Trắng trong hơn một thế kỷ, bất chấp tranh cãi về lối kiến trúc “phô trương và phá cách”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - người nổi tiếng với những dự án bất động sản xa hoa, vừa khiến dư luận dậy sóng khi công bố kế hoạch xây dựng một phòng Khánh tiết trị giá 200 triệu USD ngay trong khuôn viên Nhà Trắng - dinh thự quyền lực đã tồn tại 225 năm của nước Mỹ.

Dự án, theo truyền thông Mỹ, sẽ là công trình kiến trúc lớn nhất tại Nhà Trắng kể từ thời Tổng thống Theodore Roosevelt đầu thế kỷ 20, với quy mô hơn 8.000 m2, đủ sức tổ chức quốc yến cho 650 khách - gấp ba lần sức chứa của Phòng Đông hiện tại.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cầm hình ảnh phác họa phòng khiêu vũ được đề xuất trong buổi họp báo tại Nhà Trắng vào ngày 31/7. Ảnh: Reuters.

Từ Vườn Hồng, phòng Bầu dục dát vàng đến phòng Khánh tiết

Phát biểu trước báo giới trong lúc đứng trên mái Nhà Trắng, Trump hào hứng: “Tôi chỉ đang khảo sát để xây phòng khiêu vũ thôi. Lại là cách nữa để tôi chi tiền cho đất nước này”.

Theo mô hình do chính phủ công bố, tòa nhà mới sẽ mang phong cách kiến trúc trắng thanh lịch với cửa sổ cao vút, gợi nhớ đến thiết kế truyền thống của Nhà Trắng, Guardian cho biết.

Tuy nhiên, để xây dựng phòng khiêu vũ này, Toàn bộ Cánh Đông - nơi làm việc của Đệ nhất phu nhân - sẽ bị phá bỏ, và hiện chưa rõ bộ phận này sẽ được dời đi đâu.

Ông Trump nhấn mạnh công trình sẽ do ông và một nhóm “nhà tài trợ không công khai” chi trả, khởi công vào tháng 9/2025 và hoàn thành trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tháng 1/2029.

Từ khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump đã thực hiện nhiều thay đổi gây chú ý: văn phòng Bầu dục được mạ vàng từ trần đến lò sưởi, chân dung bản thân xuất hiện dày đặc, kể cả ảnh “mugshot” (ảnh chân dung do cảnh sát chụp) nổi tiếng trên bìa một tờ báo New York.

Ngoài trời, ông dựng hai cột cờ lớn và cho lát đá phần thảm cỏ xanh mướt tại Vườn Hồng, nơi từng là biểu tượng của sự thanh lịch và truyền thống.

Vườn Hồng mới lát đá tại Nhà Trắng vào ngày 6/8. Ảnh: Reuters.

Trong một cuộc phỏng vấn với NBC News, Trump còn tuyên bố sẽ cải tạo lại phòng tắm trong Phòng ngủ Lincoln, vì “quá xấu” và “không hợp phong cách thế kỷ 19”.

“Người ta đã nói về phòng Khánh tiết ở Nhà Trắng suốt hơn 150 năm rồi”, ông phát biểu. “Nhưng chưa có tổng thống nào giỏi xây dựng cả. Tôi thì giỏi. Và chúng tôi sẽ xây nhanh, đúng tiến độ. Đẹp và đẳng cấp hàng đầu thế giới”.

Phá vỡ truyền thống hay nâng cấp cần thiết?

Dự án lập tức vấp phải sự chỉ trích dữ dội từ phía Đảng Dân chủ. Thượng nghị sĩ Chuck Schumer mỉa mai: “Tôi ăn hamburger tại bàn làm việc cũng được, không cần phòng khánh tiết 200 triệu USD để làm điều đó”.

Không ít nhà quan sát cho rằng dự án này là biểu tượng vật chất cho cách Trump đối xử với nền dân chủ Mỹ. Nhà báo Mona Charen viết: “Ông Trump đúng là một quả bóng phá vỡ mọi chuẩn mực, từ luật pháp, truyền thống, đạo đức. Và giờ, ông đang biến Nhà Trắng - biểu tượng lịch sử thành một phiên bản phô trương, sến sẩm của chính mình”.

“Với Vườn Hồng bị lát gạch, và sắp tới là một phòng khánh tiết hào nhoáng, du khách đến thủ đô sẽ tận mắt thấy một thời kỳ đáng quên của nước Mỹ”, ông nói thêm.

Ông Trump cùng kiến trúc sư James McCrery tham quan mái nhà Nhà Trắng ở Washington vào ngày 5/8. Ảnh: EPA.

Dù vậy, ông Trump không phải người đầu tiên để lại dấu ấn kiến trúc tại Nhà Trắng. Tổng thống Theodore Roosevelt từng cải tạo toàn bộ tòa nhà. Từ năm 1948-1952, Harry Truman tiến hành đại tu, xây thêm ban công, dù cũng vấp phải chỉ trích dữ dội vì phá hủy nội thất gốc.

Bà Anita McBride, Chánh văn phòng của Đệ nhất phu nhân Laura Bush, cho biết: “Bà Bush cũng từng cải tạo gần như toàn bộ nơi ở. Phòng ngủ Lincoln được phục dựng toàn diện. Bà cũng thiết kế lại rạp chiếu phim mà đến nay vẫn được giữ nguyên.”

Bà cho rằng ông Trump đơn giản là “có con mắt của người làm bất động sản”: “Ông ấy thực sự để tâm đến những cải tiến không chỉ cho bản thân, mà cả những người kế nhiệm. Đây có thể là thay đổi lớn nhất kể từ thời Truman khi Nhà Trắng buộc phải được củng cố lại về mặt cấu trúc”.

Dù ủng hộ hay phản đối, không thể phủ nhận phòng khánh tiết trị giá 200 triệu USD này sẽ trở thành cột mốc kiến trúc quan trọng của Nhà Trắng hiện đại, không chỉ về quy mô, mà còn vì biểu tượng mà nó mang lại.

Và với ông Trump, đó còn là “một phần của tình yêu dành cho Nhà Trắng”.