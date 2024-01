Nhà Trắng lên tiếng về loạt ảnh deepfake khiêu dâm của Taylor Swift

Karine Jean-Pierre, thư ký báo chí Nhà Trắng cho rằng Taylor Swift bị ghép mặt vào hình ảnh khiêu dâm là tình trạng “rất đáng báo động” và kêu gọi Quốc hội có hành động cứng rắn.

Ngày 27/1, tờTelegraph đưa tin Nhà Trắng lên tiếng về tình trạng loạt ảnh khiêu dâm giả của Taylor Swift lan truyền trên mạng xã hội. Theo Karine Jean-Pierre, thư ký báo chí Nhà Trắng, đây là tình trạng “rất đáng báo động” và kêu gọi Quốc hội có hành động lập pháp chống lại vấn nạn này. Những hình ảnh khiêu dâm nói trên được thực hiện bởi deepfake.

Tại cuộc họp báo mới đây, bà Karine Jean-Pierre cho biết: “Điều này rất đáng báo động. Vì vậy, chúng tôi sẽ làm những gì có thể để giải quyết vấn đề này”.

Taylor Swift bị ghép mặt vào các hình ảnh khiêu dâm thông qua công nghệ deepfake.

Cũng trong ngày 27/1, tờ Page Six đưa tin cha của Travis Kelce là Ed Kelce từ chối câu hỏi về việc con trai ông và Taylor Swift có ký hợp đồng trước hôn nhân hay không. Khi được người dẫn chương trình của 92.3 The Fan là Andy Baskin và Ohio's Jeff Phelps hỏi về việc Taylor Swift có khối tài sản khổng lồ, Ed Kelce đưa ra câu trả lời mơ hồ, theo Page Six.

“Tôi nghĩ bạn đã đạt được một điểm nào đó. Tôi không biết Taylor đang ở ngoài kia để cố gắng kiếm tiền hay xây dựng đế chế khổng lồ. Tôi nghĩ cô ấy đang theo đuổi niềm đam mê, làm những gì cô ấy biết và những gì cô ấy thích. Mọi người chỉ đang ném tiền vào cô ấy, bạn hiểu ý tôi mà”, ông Ed Kelce nói.

Travis Kelce và Taylor Swift không ngần ngại thể hiện tình cảm sau khi công khai. Ảnh: Andrewspruill.

Ed Kelce cũng nhớ lại kỷ niệm lần đầu gặp gỡ Taylor. Cha của Travis Kelce không thể nhớ rõ ngày tháng nhưng Ed Kelce thừa nhận khi đó ông không biết Taylor Swift.

“Taylor bước vào cùng một anh chàng vệ sĩ, tôi nhìn cô ấy và nói với bạn gái mình: 'Ôi tôi biết đứa trẻ này, nhưng tôi không biết tên cô ấy là gì'. Tôi trông như một tên ngốc vậy. Bạn gái đã nói với tôi: 'Anh không biết cô ấy ư. Cô ấy là Taylor Swift, đồ ngốc'”, Ed nhớ lại.

Ed nói cuộc sống của gia đình ông đã thay đổi kể từ khi Travis công khai mối quan hệ với Swift vào tháng 9/2023.

“Mọi nơi bạn đến đều có ánh mắt dõi theo. Nhiều người nhận ra chúng tôi hơn kể từ khi Travis bắt đầu hẹn hò với Taylor. Khi ở cửa hàng tạp hóa, ai đó sẽ mỉm cười và nói 'này!'. Họ đến rồi nói: ‘xin chào’ và tôi không biết họ là ai”, cha của Travis tiết lộ.

Cũng theo Page Six, Travis Kelce mới đây đã trả lời câu hỏi của giới truyền thông về cách anh và bạn gái hạng A đối mặt với sự quan tâm quá mức từ công chúng.

“Điều duy nhất chúng tôi nói đến là chỉ cần chúng tôi hạnh phúc. Chúng tôi không cần nghe bất cứ điều gì từ bên ngoài. Đó là điều quan trọng nhất”, cầu thủ bóng bầu dục chia sẻ.

Cuộc phỏng vấn của cầu thủ Kansas City Chiefs nhanh chóng lan truyền và hầu hết ý kiến khen ngợi phản ứng ngọt ngào của anh với bạn gái nổi tiếng.

Travis và siêu sao nhạc pop đã hẹn hò từ tháng 7/2023. Họ không ngại thể hiện tình yêu, chẳng hạn thoải mái nắm tay nhau khi hẹn hò ở thành phố New York vào mùa thu năm ngoái hay hôn nhau sau khi Taylor Swift kết thúc concert thuộc khuôn khổ Eras Tour ở Argentina.