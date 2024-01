Taylor Swift khó chịu khi bị MC Quả cầu Vàng 2024 đùa cợt

MC Quả cầu Vàng trêu đùa tại lễ trao giải Taylor Swift được xuất hiện ít hơn NFL. Hành động đó khiến nữ ca sĩ không thoải mái.

Taylor Swift tại Quả cầu Vàng. Ảnh: CBS.

Ngày 8/1, Rolling Stone đưa tin Taylor Swift khó chịu vì bị đùa cợt về mối quan hệ với Travis Kelce tại lễ trao giải Quả cầu Vàng.

Ngôi sao của The Eras Tour khiến mọi người ngạc nhiên khi cô bước trên thảm đỏ Quả cầu Vàng trong bộ váy màu xanh lá lấp lánh. Nữ ca sĩ luôn mỉm cười khi tạo dáng chụp ảnh và bước vào trong sự kiện. Nhưng rõ ràng cô không thích những trò đùa về bạn trai Travis Kelce và NFL (giải bóng bầu dục của Mỹ) từ người dẫn chương trình, theo Rolling Stone.

Trong sự kiện, MC Jo Koy hỏi: “Sự khác biệt lớn giữa Quả cầu Vàng và NFL là gì. Tại Quả cầu Vàng, chúng tôi có ít ảnh chụp Taylor Swift hơn”. Sau đó, máy quay hướng về phía Swift. Nữ ca sĩ lúc này tỏ ra nghiêm túc, mím môi và nhấp một ngụm rượu. Bạn thân của Swift, Selena Gomez, cũng bị phát hiện cúi đầu trong khoảnh khắc khó xử.

Biểu cảm của Taylor Swift khi bị đùa về bạn trai.

Taylor Swift: The Eras Tour được đề cử cho giải Thành tựu Điện ảnh và Phòng vé cùng Barbie, Oppenheimer, The Super Mario Bros. Movie và Spider-Man: Across the Spider-Verse. Tuy nhiên, Barbie giành chiến thắng ở hạng mục này. Taylor Swift là người đứng lên đầu tiên để vỗ tay cổ vũ cho chiến thắng của đối thủ.

Đây là đề cử Quả cầu Vàng thứ 5 trong sự nghiệp của Taylor. The Eras Tour là phim tài liệu về chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất mọi thời đại.