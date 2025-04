Khánh Vy vấp tranh luận

Mới đây, Khánh Vy gây tranh luận khi dẫn chương trình tại sự kiện fan meeting của Jisoo ở Hà Nội. Trong một vài khoảnh khắc trò chuyện, tương tác giữa Jisoo và khán giả, nữ MC chủ động đan xen một vài câu nói bằng tiếng Hàn Quốc.

Trên nền tảng Threads, một tài khoản tự nhận là nhân viên sự kiện bày tỏ không đồng tình với cách dẫn của Khánh Vy. Ngoài ra, một số khán giả khác cho rằng màn dẫn dắt của nữ MC có phần gượng gạo, đôi lúc để cảm xúc lấn át.

"Lúc chạy thử chương trình phía ban tổ chức đã yêu cầu chỉ dẫn tiếng Việt, tuy nhiên không hiểu sao lúc dẫn bạn ấy lại chêm những câu những từ tiếng Hàn thực sự không cần thiết như vậy. Bạn ấy nói thế một là át tiếng phiên dịch, hai là dễ gây hiểu làm cho artist do Jisoo đã nghe phiên dịch qua tai nghe rồi", tài khoản này viết.

Ngược lại, số khác cho rằng MC Khánh Vy đã hoàn thành vai trò dẫn dắt, kết nối Jisoo với khán giả qua cách cô sử dụng tiếng Hàn: "Không tính đến chuyên môn hay phân công như thế nào của ban tổ chức, chỉ ở vị trí người hâm mộ Jisoo để nhìn Khánh Vy dẫn dắt chương trình, mình thấy rõ ràng bạn ấy đã làm rất tốt, rất vui, rất hoà hợp".

Trước những ý kiến trái chiều như trên, Khánh Vy không lên tiếng. Trên trang cá nhân, cô chỉ đăng tải hình ảnh, video ở sự kiện, bày tỏ sự yêu thích Jisoo. Khi một khán giả hỏi Khánh Vy biết tiếng Hàn hay không, cô trả lời mình dẫn chủ yếu bằng tiếng Việt, chương trình đã có phiên dịch làm cầu nối với Jisoo.

Chiều 30/3, sự kiện fan meeting Lights, Love, Action của Jisoo chính thức diễn ra tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà Mỹ Đình. Sự kiện của Jisoo tại Hà Nội có 10 hạng vé khác nhau dao động từ 500.000 đồng tới 4,8 triệu đồng. Giá vé này được đánh giá là phù hợp, có nhiều phân khúc để người hâm mộ có thể lựa chọn.

Lần thứ 2 tới Hà Nội, chị cả BlackPink khiến người hâm mộ thích thú khi trình diễn loạt ca khúc solo như Flower, earthquake, Your Love, Tears... Bên cạnh đó, Jisoo và khán giả trải qua loạt hoạt động giao lưu sôi động. Năm 2023, Jisoo cùng BlackPink tổ chức concert Born Pink tại Sân vận động Mỹ Đình thu hút hơn 63.000 khán giả.

