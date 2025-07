Nhà Trắng công khai tình trạng sức khỏe ông Trump để dập tin đồn

Ngày 17/7, Thư ký báo chí nhà Trắng Karoline Leavitt công khai với công chúng thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump mắc suy tĩnh mạch mạn tính, nhằm dập tan những tin đồn liên quan đến sức khỏe của ông.

"Tôi biết rằng nhiều phương tiện truyền thông đã phát đi những thông tin đồn đoán về các vết bầm tím trên tay và tình trạng sưng tấy ở chân của Tổng thống", bà Leavitt phát biểu trước báo giới.

Thư ký báo chí Nhà Trắng trả lời truyền thông trong bối cảnh nhiều tấm hình ghi nhận tình trạng mắt cá chân bất thường của ông Trump trong lúc ông dự FIFA Club World Cup được lan truyền trên mạng hồi cuối tuần, làm dấy lên nhiều tin đồn về tình trạng sức khỏe của vị lãnh đạo Mỹ.

Bà Leavitt khẳng định vì vấn đề minh bạch, bà sẽ công khai với công chúng ghi chú từ bác sĩ riêng của ông Trump liên quan đến vấn đề trên.

"Trong những tuần gần đây, Tổng thống Trump nhận thấy chân dưới của mình bị sưng nhẹ. Để tuân thủ việc chăm sóc y tế thường xuyên và rất thận trọng, mối lo ngại này đã được Đơn vị Y tế Nhà Trắng đánh giá kỹ lưỡng", thông tin này được bà Leavitt đọc từ ghi chú của bác sĩ riêng của tổng thống, Đại úy Sean Barbabella.

Theo đó, ông Trump đã trải qua một cuộc "kiểm tra y tế toàn diện, bao gồm việc nghiên cứu chẩn đoán mạch máu" do Đơn vị Y tế Nhà Trắng thực hiện.

Ông Trump đã được "siêu âm Doppler tĩnh mạch chi dưới hai bên" và kết quả cho thấy ông mắc phải "suy tĩnh mạch mạn tính - một tình trạng lành tính và phổ biến, đặc biệt ở những người trên 70 tuổi".

Bà Leavitt nói thêm ông Trump được kiểm tra y tế khi ông nhận thấy mình có "tình trạng sưng nhẹ ở cẳng chân" trong những tuần gần đây.

"Điều quan trọng là không có bằng chứng nào về huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT) hoặc bệnh động mạch" và kết quả mọi xét nghiệm của ông Trump đều trong "giới hạn bình thường" - Đài CNN dẫn thêm ghi chú từ bác sĩ Barbabella.

Bên cạnh đó, ông Trump cũng đã thực hiện siêu âm tim. Bác sĩ Barbabella ghi chú thêm "không có dấu hiệu suy tim, suy thận hoặc bệnh lý toàn thân nào" được phát hiện.

Theo Đài CNN, suy tĩnh mạch mạn tính là tình trạng các van bên trong tĩnh mạch không hoạt động như bình thường, khiến máu ứ đọng hoặc tích tụ trong tĩnh mạch.

Khoảng 150.000 người được chẩn đoán mắc bệnh này mỗi năm và nguy cơ tăng dần theo độ tuổi. Các triệu chứng có thể bao gồm sưng ở cẳng chân hoặc mắt cá chân, đau nhức hoặc chuột rút ở chân, giãn tĩnh mạch, đau hoặc phát hiện một số thay đổi trên da. Việc điều trị có thể bao gồm sử dụng thuốc thuốc hoặc can thiệp bằng các thủ thuật y tế.

"Về cơ bản, đây không phải là thông tin đáng báo động và cũng không có gì đáng ngạc nhiên", Tiến sĩ Jeremy Faust, một chuyên gia về y học cấp cứu tại Trường Y Harvard, nói với CNN.

Theo Tiến sĩ Faust, đây là một tình trạng bình thường khi cơ thể lão hóa , đặc biệt đối với những người thừa cân hoặc béo phì. Tuy vậy, những triệu chứng như thế này sẽ cần được đánh giá để có thể phát hiện những bệnh lý nghiêm trọng hơn.

