Nhà sản xuất xi măng lớn nhất miền Nam báo lãi trở lại

Xi măng Hà Tiên báo lãi ròng quý II gần 46 tỷ, giảm 22% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, kết quả này vẫn được coi là khả quan trong bối cảnh toàn ngành gặp khó khăn.

Kết thúc quý II, Xi măng Hà Tiên báo tình hình kinh doanh khởi sắc trở lại. Ảnh: HT1.

CTCP Xi măng Vicem Hà Tiên (HoSE: HT1) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II với doanh thu thuần đạt 1.909 tỷ đồng , giảm gần 5% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp thu hẹp còn 9,2% so với mức 10,3% của quý II/2023.

Trong văn bản giải trình, lãnh đạo công ty cho biết lợi nhuận gộp giảm do sản lượng tiêu thụ xi măng trong quý II giảm 1,36% so với cùng kỳ. Mặt khác, chi phí tài chính, cụ thể là chi phí lãi vay giảm gần 20 tỷ đồng , chủ yếu do giảm lãi suất vay và giảm dư nợ vay.

Tuy nhiên, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp vẫn tăng so với cùng kỳ. Kết quả, Xi măng Hà Tiên báo lãi ròng gần 46 tỷ đồng , giảm 22% so với quý II/2023.

XI MĂNG HÀ TIÊN CÓ LÃI TRỞ LẠI TRONG QUÝ II/2024 Nguồn: BCTC DN. Nhãn Quý I/2022 Quý II Quý III Quý IV Quý I/2023 Quý II Quý III Quý IV Quý I/2024 Quý II Lợi nhuận sau thuế tỷ đồng 25 143 37 58 -86 59 -10 54 -25 46

Luỹ kế 6 tháng, Xi măng Hà Tiên ghi nhận 3.403 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 8% so với nửa đầu năm 2023. Công ty báo lãi ròng 21 tỷ do thua lỗ trong quý đầu năm, song đã cải thiện so với mức lỗ gần 27 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Trước đó vào ngày 18/7, HĐQT công ty cũng mới công bố thông tin bất thường liên quan tới kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2024.

Trong đó, lãnh đạo doanh nghiệp đặt mục tiêu tổng doanh thu năm nay đạt 7.032 tỷ đồng và lãi sau thuế 23 tỷ đồng . Như vậy, sau nửa đầu năm, doanh nghiệp đã thực hiện được 52% chỉ tiêu doanh thu và 92% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tại ngày 31/6, Xi măng Hà Tiên ghi nhận tổng tài sản ở mức 8.263 tỷ đồng , trong đó tài sản cố định chiếm tới 57%. Ngoài ra, công ty đang có các khoản chi phí xây dựng cơ bản dở dang hơn 1.160 tỷ đồng , chủ yếu nằm ở dự án đường BOT Phú Hữu, các dự án tại Kiên Lương, dự án khu nhà ở cán bộ công nhân viên - Nhà máy xi măng Bình Phước.

Tổng dư nợ vay cuối kỳ là 1.294 tỷ đồng , chủ yếu là nợ vay ngắn hạn. Vốn chủ sở hữu là 4.836 tỷ đồng .

Tại Đại hội cổ đông thường niên 2024 diễn ra hồi cuối tháng 4, ban lãnh đạo Xi măng Hà Tiên nhận định năm nay, nhu cầu xi măng trong nước khó tăng trưởng cao do việc giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, thị trường bất động sản dù hồi phục nhưng chưa sôi động, giá điện tiếp tục tăng.

Lãnh đạo công ty kỳ vọng tiêu thụ 6 tháng cuối năm sẽ tăng lên khi sản lượng tháng 4 đã cao hơn tháng 3, cùng với đó là các chính sách về đẩy mạnh đầu tư công cũng như sự ấm lên của thị trường bất động sản.