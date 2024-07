Nhà sản xuất Will Vũ bắt tay Uyển Ân trong 'Cô dâu hào môn'

Nhà sản xuất Will Vũ cùng nữ diễn viên Uyển Ân tiếp tục mở rộng vũ trụ điện ảnh “Chị chị em em” với bộ phim “Cô dâu hào môn” do Vũ Ngọc Đãng ngồi ghế đạo diễn.

Mới đây, dự án điện ảnh Cô dâu hào môn của nhà sản xuất Will Vũ và đạo diễn Vũ Ngọc Đãng công bố những hình ảnh phim đầu tiên, hé lộ nhiều câu chuyện thú vị đằng sau đám cưới xa hoa của một gia đình tài phiệt. Đây là bộ phim tiếp theo thuộc “vũ trụ mỹ nhân” Chị chị em em do nhà sản xuất Will Vũ sáng tạo nên.

Nữ diễn viên trẻ đang lên Uyển Ân chính thức trở thành “nàng thơ” mới trong Cô dâu hào môn. Sau 5 năm bước chân vào làng giải trí, Uyển Ân ngày càng nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả nhờ khả năng diễn xuất tốt và ngoại hình không ngừng thăng hạng.

Nhà sản xuất Will Vũ kết hợp diễn viên Uyển Ân trong phim mới.

Trước Cô dâu hào môn, nữ diễn viên sinh năm 1999 đã có nhiều vai diễn ấn tượng với những màu sắc hoàn toàn khác nhau. Đơn cử như Ngọc Nhi mang nhiều nỗi niềm của Nhà bà Nữ hay Bình Minh cá tính của Mai. Có thể thấy, Uyển Ân đang không ngừng nỗ lực để thoát mác “em gái Trấn Thành”, mong mỏi được thử sức ở nhiều vai diễn và thể hiện những khía cạnh mới lạ của bản thân.

Cô dâu hào môn - bộ phim của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và nhà sản xuất Will Vũ - dự kiến khởi chiếu từ 18/10.

Là cái tên tiếp theo được nhà sản xuất Will Vũ chọn mặt gửi vàng để nối dài thương hiệu Chị chị em em, Uyển Ân hứa hẹn mang đến một làn gió mới cho “vũ trụ mỹ nhân” này. Vai diễn trong Cô dâu hào môn vừa là cơ hội để Uyển Ân tiếp tục tỏa sáng, vừa là thách thức không hề nhỏ cho nữ diễn viên trẻ, khi cô sẽ được đem lên bàn cân cùng những cái tên đình đám khác trong vũ trụ Chị chị em em.

Nhìn lại những “nàng thơ” điện ảnh của nhà sản xuất Will Vũ, có thể thấy anh luôn lựa chọn hợp tác các gương mặt có sức hút ở cả mảng diễn xuất lẫn dấu ấn cá nhân. Nói về thành công của Chị chị em em (2019), không thể phủ nhận, chính sự mát tay của Will Vũ khi kết hợp 2 cái tên cực “nóng” là Thanh Hằng và Chi Pu đã khiến bộ phim được chú ý ngay từ những ngày đầu công bố.

“Chị đại” Thanh Hằng là một trong những cái tên thành công ở cả địa hạt thời trang lẫn điện ảnh, khi luôn mang đến nét diễn xuất đầy quyền lực, được nâng tầm bởi phong cách sang trọng và đẳng cấp. Trong khi đó, Chi Pu luôn được đánh giá cao bởi tài năng và sự linh hoạt trong mọi vai trò dù là người mẫu, diễn viên hay ca sĩ. Gần đây, Chi Pu liên tục gây tiếng vang khi hoạt động song song tại cả Việt Nam và Trung Quốc sau chiến thắng tại chương trình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2023.

Chân dung nhà sản xuất Will Vũ.

Sang đến Chị chị em em 2 (2023), nhà sản xuất Will Vũ mời Minh Hằng vào vai nữ chính Ba Trà, tái hiện cuộc đời của đệ nhất mỹ nhân Sài thành xưa. Trước bộ phim này, Minh Hằng nhiều lần ghi dấu trong lòng khán giả bằng những sản phẩm ấn tượng như album ca nhạc Một vòng trái đất (2008), phim truyền hình Vừa đi vừa khóc (2014), Ngôi nhà hạnh phúc (2009), phim điện ảnh Sắc đẹp ngàn cân (2017), Bẫy ngọt ngào (2022)...

Có thể nói, Minh Hằng là một trong những nữ nghệ sĩ đa năng thành công nhất của Vbiz hiện tại. Cô không ngừng thử thách bản thân ở nhiều lĩnh vực như âm nhạc, phim truyền hình, điện ảnh và đều đạt được những thành tựu đáng ngưỡng mộ.

Bằng độ nhạy cảm của một nhà sản xuất điện ảnh, Will Vũ đã nhận ra sự trùng hợp thú vị ở những bộ phim nổi bật Minh Hằng đã tham gia và cái duyên làm đạo diễn của Vũ Ngọc Đãng. Vì vậy, vai diễn Ba Trà gần như được “đo ni đóng giày” cho Minh Hằng tại tác phẩm điện ảnh đầu tiên Will Vũ hợp tác Vũ Ngọc Đãng. Sự kết hợp của 2 cái tên đình đám là một yếu tố quan trọng giúp Chị chị em em 2 đạt được cột mốc doanh thu trăm tỷ dịp Tết Nguyên đán 2023.

Màn kết hợp Minh Hằng giúp Will Vũ gặt hái thành công với Chị chị em em 2.

Nói về quyết định thừa thắng xông lên và mở rộng vũ trụ điện ảnh Chị chị em em với dự án Cô dâu hào môn, nhà sản xuất Will Vũ tiết lộ vai diễn của Uyển Ân sẽ là một hình tượng độc đáo, hiếm khi xuất hiện trên màn ảnh Việt. Will Vũ cho biết anh luôn cảm thấy may mắn khi thường xuyên có cơ hội cộng tác nhiều mỹ nhân hàng đầu, bởi họ sở hữu tài năng và cá tính riêng đã sớm được định hình trong lòng khán giả. Song, anh tin những ẩn số thú vị cùng diễn viên trẻ Uyển Ân và Cô dâu hào môn cũng rất đáng mong chờ.