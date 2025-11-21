Nhà sách tại Đắk Lắk ngập sâu, thiết bị, sách vở hư hại nặng

Mưa lũ khiến nước ngập tới 1,5 m tại Nhà sách Vạn Trí trong Coopmart, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Giá sách, quầy kệ, thiết bị sách vở gần như hư hại toàn bộ.

Từ tối 18/11 đến sáng 19/11, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở phía Đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ) ngập sâu. Nhà sách Vạn Trí trong Coopmart, tại ô phố 8B, khu dân dụng Duy Tân, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk cũng chịu thiệt hại nặng nề.

Nhà sách ngập sâu trong 1,5 m nước khiến sách vở hàng hóa hư hại. Ảnh: NVCC.

Theo thông tin từ anh Lê Quốc Việt, Phó giám đốc Nhà sách Vạn Trí, nhà sách có diện tích sàn hơn 200 m2 đã ngập sâu trong nước 2 hôm nay. Toàn bộ quầy, kệ sách đều làm bằng gỗ, ngâm nước, ngập bùn đất lâu đã hư hại nặng. Đơn vị đang thực hiện các bước tiếp theo để xử lý, kiểm kê mức độ thiệt hại.

Mọi năm, mực nước mỗi mùa mưa lũ chỉ dâng cao khoảng 20 cm. Tuy nhiên năm nay, mực nước cao tới 1,5 m, dâng nhanh bất ngờ, khiến công tác phòng chống ngập, bảo vệ tài sản khó khăn hơn nhiều.

Trên cộng đồng Zalo "Hội Xuất bản", các thành viên kêu gọi chia sẻ, đóng góp "của ít lòng nhiều" đồng hành với Nhà sách Vạn Trí, Phú Yên. Trước mắt, Công ty CP Du lịch Gia Lai ủng hộ Nhà sách Vạn Trí Phú Yên số tiền 50 triệu đồng, với mong muốn nhà sách sớm khắc phục khó khăn, ổn định lại hoạt động kinh doanh.

Nhiều đơn vị thành viên Hội Xuất bản cũng chung tay đóng góp, chia sẻ khó khăn như: Câu lạc bộ Phát hành sách miền Nam ủng hộ 5 triệu đồng, Công ty cổ phần Sách và GDTT Megabook ủng hộ 10 triệu đồng, thành viên tên Hiền (Megabook) ủng hộ 5 triệu đồng, thành viên Nguyễn Quốc Tuấn (Watabooks) ủng hộ 1 triệu đồng, Công ty Văn hóa Hương Trang ủng hộ 10 triệu đồng, VIETTHUBooks ủng hộ 5 triệu đồng, ông Nguyễn Huy Hải (công ty Văn hóa Huy Hoàng) ủng hộ 5 triệu đồng, công ty AZ ủng hộ 5 triệu đồng, công ty LABOCO ủng hộ 10 triệu đồng, công ty Đinh Tị ủng hộ 5 triệu đồng.

Trong những ngày qua, thời tiết khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk có mưa rất to. Mưa lớn, nước lũ trên các sông dâng cao kỷ lục gây ngập trên diện rộng.

Theo thông kê, trận mưa lũ này đã làm 41 người chết, 9 người mất tích; 167 nhà bị hư hỏng, 51.138 nhà ngập (Gia Lai 19.200, Đắk Lắk 22.938, Khánh Hòa 9.000); các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk đang bị ngập trên diện rộng tại nhiều phường/xã (Khánh Hòa: 54 xã/ phường; Gia Lai: 35 xã/phường; Đắk Lắk: 34 xã/phường).

Nông nghiệp chịu thiệt hại nặng nề, giao thông còn 30 vị trí trên các tuyến quốc lộ ngập lụt cục bộ. Nhiều điểm sạt lở, ngập sâu. Hơn 1 triệu người dân bị cắt điện, đã khôi phục hơn 457.000 khách hàng, còn mất điện 553.250 khách hàng.

Các địa phương đang tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả.