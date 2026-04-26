Nhà sách Cá Chép đóng cửa sau 13 năm

Nhà sách Cá Chép Võ Văn Tần tại TP.HCM sẽ ngừng hoạt động sau chương trình tri ân đến giữa tháng 6/2026, kết thúc hành trình hơn một thập kỷ gắn bó với độc giả.

Nhà sách Cá Chép Võ Văn Tần hoạt động từ năm 2013, thu hút độc giả với phong cách nhà sách nghệ thuật. Ảnh: V.T.

Sáng 26/4, Nhà sách Cá Chép thông báo chi nhánh tại 211-213 Võ Văn Tần (phường Bàn Cờ, TP.HCM) sẽ chính thức ngừng hoạt động sau khi kết thúc chương trình tri ân kéo dài đến ngày 15/6. Đây là cơ sở cuối cùng của hệ thống này tại TP.HCM.

Theo thông báo, quyết định đóng cửa được đưa ra trong bối cảnh hoạt động kinh doanh có nhiều thay đổi. Sau khi ngừng vận hành cửa hàng vật lý, đơn vị sẽ chuyển trọng tâm sang kênh bán hàng trực tuyến, bao gồm website và các sàn thương mại điện tử.

Nhà sách trên đường Võ Văn Tần được mở từ năm 2013, là một trong những không gian sách kết hợp nghệ thuật và cà phê được nhiều bạn đọc biết đến tại TP.HCM. Trong hơn 10 năm hoạt động, nơi đây tổ chức nhiều sự kiện giao lưu, ra mắt sách và hoạt động văn hóa đọc.

Trước khi ngừng hoạt động, nhà sách triển khai chương trình tri ân trong thời gian từ cuối tháng 4 đến giữa tháng 6, với nhiều mặt hàng được giảm giá sâu. Đại diện đơn vị cho biết mong muốn đón độc giả đến tham quan, mua sắm trong giai đoạn cuối, như một lời chào trước khi khép lại hành trình 13 năm.

Năm 2025, chi nhánh Cá Chép trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (TP.HCM) cũng đã đóng cửa sau hơn 10 năm hoạt động, để lại nhiều tiếc nuối cho độc giả gắn bó với không gian này.

Việc lần lượt đóng cửa các chi nhánh cho thấy những thay đổi trong cách vận hành của doanh nghiệp, trong bối cảnh thị trường sách chịu tác động mạnh từ thương mại điện tử và sự dịch chuyển trong thói quen tiêu dùng.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews vào tháng 9/2025, bà Nguyễn Thủy Hằng Giang, Phó giám đốc Công ty Văn hóa Đông A, Giám đốc nhà sách Cá Chép, cho biết thói quen mua sách đã thay đổi rõ rệt khi độc giả ngày càng ưu tiên kênh trực tuyến, có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin và so sánh giá. "Tỷ lệ đơn hàng online tăng đều, trong khi lượng khách đến trực tiếp giảm. Để thích ứng, chúng tôi tái cấu trúc hệ thống cửa hàng, đồng thời đầu tư vào kênh bán trực tuyến và nâng cao dịch vụ giao hàng”, bà Giang nói.