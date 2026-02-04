Nhà phố Rowhouse tại Vịnh Tiên - ‘tổ ấm lý tưởng’ cho gia đình trẻ

Khái niệm “an cư” ngày nay không gói gọn trong 4 bức tường rộng lớn, người mua nhà hiện đại bắt đầu tìm kiếm những giá trị sâu sắc hơn.

Thay vì chạy đua theo độ rộng của diện tích, người trẻ chọn đo lường tổ ấm bằng chiều sâu của trải nghiệm. Phân khu Rowhouse tại Vịnh Tiên mang đến trải nghiệm sống phóng khoáng giữa tâm mạch kết nối của đại đô thị biển, tối ưu kích thước từ 75 m2, kiến tạo một tổ ấm “vừa vặn” và linh hoạt cho các gia đình trẻ.

Khi diện tích không còn là tiêu chí chọn lựa hàng đầu

Theo UNFPA, đến cuối năm 2024, Việt Nam tiếp tục duy trì cơ cấu dân số vàng với khoảng 25 triệu người trong độ tuổi 15-34, chiếm gần 1/4 dân số. Đây là lực lượng nòng cốt đang trực tiếp dẫn dắt nhu cầu nhà ở thực. Thực tế, sở hữu bất động sản không còn là mục tiêu dài hạn của “cả đời tích lũy”, mà đã trở thành ưu tiên sớm của thế hệ hiện đại.

Siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ đón đầu xu hướng sống mới của thế hệ cư dân trẻ năng động. Ảnh phối cảnh.

Sự chuyển dịch nhân khẩu học ở nhóm khách hàng chủ lực đã thay đổi tư duy trong không gian sống. Với thế hệ gia đình trẻ hiện đại, một ngôi nhà “thênh thang” diện tích rộng lớn không còn là tiêu chuẩn mặc định. Thay vào đó, họ lựa chọn những không gian “vừa vặn” để tận hưởng một phong cách sống ưu tiên trải nghiệm, tối ưu cho sức khỏe và phát triển bền vững.

Rowhouse tại Vịnh Tiên - điểm an cư lý tưởng với thiết kế nhà phố từ 75 m2 sang trọng, sở hữu ngôn ngữ kiến trúc châu Âu thanh lịch. Ảnh phối cảnh.

Đón đầu xu hướng, Cần Giờ chuyển mình thành “tọa độ vàng” với sự hiện diện của siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise và mạng lưới hạ tầng chiến lược đổ bộ trong giai đoạn 2025-2030. Những dự án trọng điểm như cầu Cần Giờ, tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, nút giao Rừng Sác hay cầu vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu nâng cấp khả năng kết nối vào trung tâm TP.HCM, kết nối liên vùng, đồng thời mở ra chuẩn sống mới, nơi tiện nghi đô thị song hành cùng hệ sinh thái biển - rừng.

Nhà phố từ 75 m2 tại Rowhouse - đa công năng, đa trải nghiệm sống

Tọa lạc tại vùng lõi Vịnh Tiên - “cửa ngõ chiến lược” của Vinhomes Green Paradise - phân khu Rowhouse mở ra hành trình sống trải nghiệm đầy phóng khoáng và hiện đại giữa tâm điểm siêu đô thị. Với diện tích điển hình 75-80 m2 và thiết kế cao 4-5 tầng linh hoạt, Rowhouse mở ra cơ hội sống và khai thác thương mại song hành.

Mỗi căn Rowhouse được thiết kế như “nhà phố mang linh hồn biệt thự”, với không gian đa dụng mang đến giải pháp hoàn hảo cho gia đình trẻ kết hợp sống và kinh doanh. Tầng trệt thích hợp cho các cửa hàng, quán cà phê, hoặc nhà hàng sang trọng. Đặc biệt, trục liên kết mặt đường Tương Lai sở hữu tầm view trực diện sân golf và chiều cao lên đến 5 tầng là sự lựa chọn hoàn hảo cho mô hình boutique hotel hay homestay, trong khi các tầng trên vẫn dành cho không gian sống riêng tư của chủ nhân.

Sự đa dạng trong mẫu nhà và hình khối giúp xóa bỏ cảm giác đơn điệu thường thấy ở nhà phố, trong khi những mặt thoáng rộng mở đón trọn ánh sáng và gió biển tự nhiên.

Thiết kế chiều cao 4-5 tầng, kích thước “vừa vặn” và công năng linh hoạt giúp Rowhouse trở thành tâm điểm lựa chọn. Ảnh phối cảnh.

Sức hấp dẫn của Rowhouse còn đến từ “tâm mạch” kết nối khi tiếp giáp trục đường Tương Lai rộng 50 m. Đồng thời, việc nằm trong bán kính “vàng” của nhà ga Depot 07 giúp hành trình di chuyển vào trung tâm TP.HCM khoảng 13 phút thông qua tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ. Vị trí cho phép gia chủ vừa tận hưởng đặc quyền tiếp cận hệ tiện ích biểu tượng của đại đô thị, vừa sở hữu tọa độ lý tưởng để đón trọn dòng người di chuyển và khai thác các giá trị thương mại như lưu trú hay dịch vụ ẩm thực cao cấp.

Bộ đôi sân golf 18 hố tiêu chuẩn quốc tế tạo điểm nhấn giữa lòng đô thị biển.

Sống tại Rowhouse là cơ hội thưởng lãm “tầm nhìn kép” hiếm có với một bên là biển hồ nước mặn Paradise Lagoon, một bên là mảng xanh khoáng đạt của bộ đôi sân golf 18 hố tiêu chuẩn quốc tế.

Từ vị trí này, mọi nhu cầu sống được đáp ứng trong tầm tay với chuỗi tiện ích biểu tượng như Nhà hát Sóng Xanh, quần thể vui chơi giải trí 122 ha, Quảng trường Welcome Park 3,8 ha với 3 công viên có diện tích gần 4,8 ha nằm ngay trong nội khu, bên cạnh Safari, Vincom Mega Mall và hệ thống khách sạn nghỉ dưỡng quốc tế.

Nằm giữa tâm điểm hệ tiện ích biểu tượng, Rowhouse hứa hẹn là điểm đến sôi động đón dòng khách giải trí, du lịch và lưu trú ngắn ngày. Ảnh phối cảnh.

Được giới thiệu bởi Masterise Agents, Rowhouse tại Vịnh Tiên trở thành tọa độ đón đầu xu hướng sống mới của các gia đình trẻ năng động. Tại đây, mỗi căn nhà phố tinh gọn đẳng cấp không chỉ là nơi lưu giữ tài sản truyền đời, mà còn sở hữu tiềm năng tăng trưởng vượt trội cùng sự phát triển của siêu đô thị vệ tinh tương lai.