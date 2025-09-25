Công xưởng iPhone ngừng hoạt động vì siêu bão Ragasa

Không chỉ nhà máy, siêu bão còn ảnh hưởng tuyến đường vận chuyển hàng hóa, kết nối Trung Quốc với thị trường toàn cầu.

Người dân đối mặt gió mạnh, mưa lớn khi siêu bão Ragasa đổ bộ Thâm Quyến ngày 24/9. Ảnh: Reuters.

Theo nguồn tin của SCMP, siêu bão Ragasa đã làm gián đoạn hoạt động sản xuất iPhone của Apple tại Thâm Quyến (Trung Quốc), đồng thời ảnh hưởng đơn hàng xuyên biên giới từ các sàn thương mại điện tử.

Foxconn, nhà sản xuất thiết bị điện tử theo hợp đồng lớn nhất thế giới, đã tạm dừng hoạt động lắp ráp tại Thâm Quyến. Đây là nơi làm việc của Đội ngũ Kinh doanh Bọc Sản phẩm (Product Enclosure Business Group), bộ phận chịu trách nhiệm sản xuất đầu nối tốc độ cao, bộ nhớ và các bộ phận cơ khí của iPhone.

Được niêm yết tại đảo Đài Loan với tên gọi Hon Hai Precision Industry, Foxconn thông báo qua tài khoản WeChat rằng hoạt động sản xuất sẽ khôi phục khi chính quyền địa phương giảm mức cảnh báo rủi ro liên quan đến bão.

Theo dữ liệu được Morgan Stanley trích dẫn từ Economic Daily News năm 2022, hoạt động sản xuất của Foxconn tại Thâm Quyến chiếm khoảng 25% tổng công suất, trải dài trên 2 khu vực lớn. Thâm Quyến còn được gọi là trung tâm công nghệ phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Ragasa là cơn bão mạnh nhất từ đầu năm đến nay, đổ bộ vào miền nam nước này với mưa lớn, gió mạnh. Tác động siêu bão vượt ngoài phạm vi nhà máy, làm gián đoạn các tuyến đường vận tải và hậu cần thiết yếu, kết nối thị trường toàn cầu với các nhà sản xuất địa phương.

Gardenia Zhao, trợ lý giám đốc tại DLX Global Logistics, cho biết sẽ mất 3-5 ngày để khôi phục tuyến vận chuyển hàng hóa xuyên biên giới, phục vụ mùa mua sắm Black Friday tại Mỹ vào tháng 11.

Chủ sở hữu một số cửa hàng trên sàn thương mại điện tử, như Amazon và Temu, cho biết quá trình vận chuyển hàng cũng bị tạm dừng do thời tiết xấu.

Theo Enmedia, nền tảng thương mại điện tử Shopee khá phổ biến tại Đông Nam Á, cũng ngừng nhận hàng từ các kho tại Đông Quan và Hong Kong từ trưa 23/9. Cùng quan điểm với Zhao, Tian Yong, đồng sáng lập và đối tác của Pilotage Consulting (trụ sở tại Thượng Hải), ước tính quá trình vận chuyển có thể gián đoạn trong tối đa 3 ngày.

Cũng do siêu bão, các nền tảng giao hàng lớn của Trung Quốc như Meituan, JD.com và Ele.me, tạm dừng hoạt động tại Thâm Quyến và Quảng Châu. Dịch vụ gọi xe Didi Chuxing và Amap ngừng nhận cuốc tại các thành phố ven biển phía nam gồm Quảng Châu, Thâm Quyến, Chu Hải.