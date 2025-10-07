Nhà khoa học Mỹ mất liên lạc, vẫn chưa biết mình đoạt Nobel Y sinh

TS Fred Ramsdell là một trong 3 người được vinh danh với giải Nobel Y sinh năm 2025, nhưng ông đang đi đâu đó và ủy ban giải thưởng không thể liên lạc để thông báo tin vui quan trọng này.

Tiến sĩ Fred Ramsdell, nhà khoa học người Mỹ vừa đoạt giải Nobel Y sinh 2025.

Ngày 6/10, Tiến sĩ Fred Ramsdell được xướng tên cùng với hai nhà khoa học Mary Brunkow và Shimon Sakaguchi, nhờ những khám phá của họ liên quan đến hoạt động của hệ miễn dịch.

Tuy nhiên, ông Ramsdell được cho là đang đi chơi đâu đó ở Idaho và ngắt liên lạc với mọi người. Ủy ban giải thưởng Nobel không thể liên lạc với ông để thông báo tin tức quan trọng này.

Ông Jeffrey Bluestone, một người bạn của TS Ramsdell và là người đồng sáng lập phòng thí nghiệm nơi họ đang làm việc, cho biết ông cũng không thể liên lạc được với bạn mình. Ông nói rằng TS Bluestone có thể đang đi du lịch bụi ở vùng hẻo lánh thuộc bang Idaho.

Ủy ban Nobel cũng gặp phải trở ngại khi gọi điện cho TS Brunkow, nhưng cuối cùng đã liên lạc được với bà.

Ba nhà khoa học giành được giải thưởng Nobel Y sinh nhờ những khám phá của họ liên quan đến khả năng dung nạp miễn dịch ngoại vi, dẫn đến một lĩnh vực nghiên cứu mới và phát triển các phương pháp điều trị y tế đang được đánh giá trong nhiều thử nghiệm lâm sàng.

TS Sakaguchi, 74 tuổi, có phát hiện quan trọng đầu tiên vào năm 1995, tìm ra một loại tế bào miễn dịch chưa từng được biết đến trước đây, có tác dụng bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh tự miễn.

TS Brunkow, sinh năm 1961, hiện là quản lý dự án cấp cao tại Viện Sinh học Hệ thống ở Seattle. TS Ramsdell, 64 tuổi, là cố vấn cấp cao tại hãng Sonoma Biotherapeutics. Hai người có một khám phá quan trọng khác vào năm 2001.

Năm 2020, Uỷ ban Nobel cũng gặp khó khăn tương tự khi liên lạc với những người đoạt giải Nobel Kinh tế. Khi điện thoại của ông Bob Wilson reo ở Stanford lúc nửa đêm, ông đã rút phích cắm điện thoại nên ủy ban phải gọi cho vợ ông.

Khi ủy ban không thể liên lạc được với người đồng đoạt giải Paul Milgrom, ông Wilson phải đi đánh thức ông ấy dậy. Đoạn phim từ camera an ninh trong nhà ông Milgrom ghi lại khoảnh khắc ông rất ngạc nhiên khi được thông báo về chiến thắng.