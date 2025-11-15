Nhà khoa học làm việc ở TP.HCM được hưởng lương đến 100 triệu/tháng

Chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt làm việc tại TP.HCM được hưởng thu nhập hàng tháng 30-100 triệu, hưởng trợ cấp ban đầu đến 100 triệu đồng.

TP.HCM đang cần đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học làm việc ở các lĩnh vực trọng điểm về khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo; đáp ứng mục tiêu phát triển mới. Ảnh minh họa.

HĐND TP.HCM thống nhất thông qua mức thu nhập của chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt theo từng lĩnh vực làm việc tại TP.HCM, bao gồm cả Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), tại kỳ họp thứ 5 ngày 14/11.

Theo đó, chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt sau khi được tuyển chọn, thu hút sẽ được ký hợp đồng theo nhiệm vụ, công trình cụ thể. Những người này được hưởng trợ cấp ban đầu tối đa lên đến 100 triệu đồng.

Về thu nhập, chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt được hưởng từ 30 triệu đến 100 triệu đồng/tháng.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, có công trình, sản phẩm khoa học được phê duyệt, nghiệm thu đạt yêu cầu hoặc có thành tích đặc biệt, các chuyên gia, nhà khoa học sẽ được hưởng mức thù lao khuyến khích nghiên cứu, với tỷ lệ 5% kinh phí ngân sách chi cho công trình, sản phẩm khoa học.

Riêng người có tài năng đặc biệt được thưởng theo công trạng, thành tích, với mức tối đa 1 tỷ đồng /người.

Chuyên gia, nhà khoa học còn được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở, tối đa 7 triệu đồng/tháng và các chính sách ưu đãi khác.

Thực tế, chế độ chính sách khuyến khích, thu hút nhân tài theo từng lĩnh vực mà thành phố có nhu cầu đã được TP.HCM ban hành tại Nghị quyết 27, tháng 12/2023.

Sau khi sáp nhập 3 địa phương, TP.HCM trở thành siêu đô thị, có vai trò, vị thế và nhu cầu phát triển lớn gấp nhiều lần trước đây.

Tuy nhiên, đây là chính sách đặc thù dành cho TP.HCM (cũ) theo Nghị quyết 98. Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương (cũ) không có nghị quyết tương tự.

Do đó, để áp dụng cho toàn địa bàn TP.HCM hiện nay, HĐND TP thống nhất ban hành nghị quyết tiếp tục áp dụng Nghị quyết 27 cho toàn TP.HCM, gồm Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Theo UBND TP.HCM, sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM trở thành siêu đô thị, có vai trò, vị thế lớn hơn rất nhiều so với trước đây.

Thành phố đang định hướng trở thành thành phố toàn cầu, là trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ của châu Á; là cực tăng trưởng, động lực thúc đẩy phát triển vùng phía Nam và cả nước; nơi thu hút các định chế tài chính và tập đoàn kinh tế quốc tế.

Để đạt được mục tiêu phát triển trong giai đoạn tới, TP.HCM cần tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh thu hút chuyên gia, nhà khoa học, nhân tài trong nước và nước ngoài về làm việc ở các lĩnh vực trọng điểm về khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo.

Việc thực hiện các chính sách đãi ngộ nhằm thu hút đội ngũ nhân lực trình độ cao sẽ góp phần tạo đột phá, tăng cường lợi thế cạnh tranh của TP; tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ chiến lược.

Đây cũng là một trong những giải pháp để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57.

Kinh phí thu hút chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt được chi từ ngân sách thành phố. Thành phố đảm bảo khả năng cân đối và khả thi sau khi nghị quyết được ban hành.

Tháng 11/2024, TP.HCM thành lập Hội đồng thu hút chuyên gia, nhà khoa học, tuyển chọn người có tài năng đặc biệt cho các lĩnh vực có nhu cầu. Hội đồng đã thống nhất đề xuất thu hút 12 vị trí của 4 đơn vị, bao gồm: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 4 vị trí; Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao 6 vị trí/7 chỉ tiêu; Ban Quản lý Khu công nghệ cao và UBND TP Thủ Đức mỗi đơn vị 1 vị trí. Sau khi thực hiện sắp xếp bộ máy hành chính, 3 cơ quan có đăng ký nhu cầu thu hút chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt là Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao.