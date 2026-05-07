Nhà hướng Tây vẫn mát: Bí mật từ dự án hot bậc nhất khu Đông Hà Nội

Nhà hướng Tây từ lâu là yếu tố mặc định bị định giá thấp hơn do kinh nghiệm thực tế nắng chiều gay gắt, nhiệt tích trong tường bê tông, chi phí điều hòa tăng đáng kể...

Bài toán này không mới. Nhưng lời giải thì hiếm - và thường chỉ dừng ở mức xử lý đơn lẻ: thêm một lớp kính, thêm mái che, thêm cây xanh mặt đứng. Điều ít thấy hơn là một dự án xử lý bài toán vi khí hậu từ gốc, ngay từ giai đoạn quy hoạch tổng thể.

Sunshine Legend City, dự án quy mô gần 50 ha tại cửa ngõ phía Đông Hà Nội, đang được chú ý không chỉ vì vị trí - cách Hoàn Kiếm chưa đến 20 phút, kết nối trực tiếp cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - mà còn vì cách tiếp cận thiết kế thông minh, góp phần giải bài toán hướng Tây đang bị bỏ ngỏ trên thị trường.

Ba lớp giải pháp - một hệ thống

Điểm đáng chú ý nhất trong thiết kế của dự án là sự phối hợp giữa ba lớp can thiệp, mỗi lớp giải quyết một khía cạnh khác nhau của cùng một vấn đề.

Thiết kế chữ T 3 cánh tại dự án.

Lớp đầu tiên là hình khối công trình. Thay vì mô hình hành lang giữa phổ biến - nơi phần lớn căn hộ chỉ có một mặt thoáng - Sunshine Legend City sử dụng cấu trúc tháp dạng chữ T ba cánh. Về mặt kỹ thuật, hình khối này làm tăng tỷ lệ căn hộ có hai hướng tiếp xúc với không khí tự nhiên, tạo điều kiện hình thành thông gió xuyên phòng - cơ chế giúp không khí lưu chuyển liên tục giữa các mặt thoáng, thay vì bị giam trong không gian kín. Trong điều kiện khí hậu nóng ẩm, đây là giải pháp thụ động hiệu quả hơn nhiều so với chỉ tăng công suất điều hòa.

100% căn hộ Sunshine Legend City tiếp xúc ánh sáng tự nhiên.

Lớp thứ hai xử lý trực tiếp bất lợi của hướng Tây. Số lượng căn hộ tiếp diện trực tiếp hướng Tây được giới hạn ở mức thấp trong mỗi tòa. Thực tế, mỗi tòa chỉ duy nhất một căn 2 phòng ngủ có hướng này, nhưng vẫn được che chắn bởi 2 khối công trình hai bên, hạn chế hấp thụ nhiệt trong những khung giờ nắng gắt. Khi kết hợp với hướng gió chủ đạo Đông Nam - Tây Nam của khu vực, hiệu quả giảm nhiệt được cải thiện đáng kể so với căn hộ hướng Tây thông thường không có lớp đệm này.

Lớp thứ ba là vật liệu mặt ngoài. Kính Low-E 3 lớp được sử dụng trên toàn bộ mặt ngoài có khả năng phản xạ phần lớn tia hồng ngoại - thành phần chính gây nóng - trong khi vẫn cho phép ánh sáng tự nhiên đi vào. Lớp kính cao cấp này đóng vai trò như một màng lọc thông minh: kiểm soát bức xạ nhiệt, giảm thiểu sự chênh lệch nhiệt độ trong - ngoài căn hộ, từ đó tối ưu việc tiêu thụ điện năng và bảo vệ sức khỏe cư dân. Đồng thời, thiết kế này mở rộng tầm nhìn hướng về sông Hồng, sông cảnh quan nội khu và quảng trường trung tâm, góp phần nâng cao chất lượng không gian sống cả về thị giác lẫn trải nghiệm sử dụng.

Thiết kế kính Low-E 3 lớp giúp mở rộng tầm nhìn khoáng đạt hướng về sông Hồng, sông cảnh quan nội khu và quảng trường trung tâm.

Ba lớp này không hoạt động độc lập, chúng cộng hưởng: quy hoạch hình khối giảm lượng căn hộ tiếp xúc trực tiếp với nắng gắt, kính Low-E hạn chế bức xạ nhiệt. Kết quả là một hệ thống kiểm soát vi khí hậu tương đối hoàn chỉnh, thay vì phụ thuộc vào các thiết bị tiêu tốn năng lượng.

Sáng - thoáng - mát trở thành điểm tối ưu của các căn hộ Sunshine Legend City.

Khi thiết kế trở thành luận điểm

Trên thị trường căn hộ cao cấp, cạnh tranh hiện nay chủ yếu tập trung vào hệ tiện ích, trong khi yếu tố vi khí hậu, đặc biệt là khả năng kiểm soát nhiệt và bức xạ vẫn chưa được nhiều dự án đặt thành một trọng tâm thiết kế. Tuy nhiên, với nhóm khách hàng ở thực, đây lại là yếu tố có tác động trực tiếp đến trải nghiệm hàng ngày, thể hiện qua mức tiêu thụ điện năng và cảm nhận nhiệt độ trong không gian sống vào các thời điểm nắng gắt.

Với quy mô gần 50 ha và khoảng 8.000 căn hộ, Sunshine Legend City xử lý triệt để vấn đề trên bằng thiết kế, không chỉ giúp cải thiện chất lượng sống, mà còn góp phần hạn chế chi phí vận hành trong dài hạn. Trong bối cảnh người mua ngày càng ưu tiên giá trị sử dụng thực, đây cũng là yếu tố có thể tạo ra khác biệt trong quyết định lựa chọn giữa các dự án cùng phân khúc.