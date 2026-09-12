Nhà hàng Nước - nhịp chảy êm đềm của ‘hương vị xứ sở’

Nước là chốn đoàn viên, nơi bữa tiệc rộn ràng của bạn hữu đắm chìm trong tiếng cười hạnh phúc và niềm vui sẻ chia.

Từ bao niềm thương nhớ nếp nhà, nâng niu giá trị văn hoá truyền thống và tình yêu với ẩm thực Việt Nam, Nhà hàng Nước mở cửa đón chào thực khách tới trải nghiệm và thưởng thức tại 659C đường số 10, phường An Khánh (Thảo Điền cũ), TP.HCM.

Nối dài hành trình 36 năm từ Nhà hàng Thanh Niên, Nước chính thức chấp bút cho chương mới: Gửi gắm nghĩa tình trong từng góc nhỏ để rộng cửa chào đón tri kỷ. Dẫu tọa lạc tại nơi chốn mới, Nước vẫn giữ trọn “tinh thần Sài Gòn” sang trọng cùng đội ngũ bếp quen thuộc, những người đã nhóm lửa gần 4 thập kỷ qua để tỉ mẩn giữ lại trọn vẹn phong vị chả giò giòn thơm, cánh gà chiên nước mắm hay nồi lẩu mắm nồng nàn đã cùng đi qua bao mùa nhớ.

“Xem Nước là nhà”, nhà hàng Nước mang tinh thần hào sảng của đất Sài thành để thiết đãi mỗi thực khách như người nhà, đồng thời biến di sản thành chất liệu sáng tạo nhằm đánh thức trọn vẹn mọi giác quan.

Bằng sự ân cần, chân thành từ văn hóa hiếu khách của người Việt, Nước không chỉ là một nhà hàng, mà là chốn bình yên giữa lòng thành phố nhộn nhịp, hối hả. Đó là nơi mọi người có thể tìm thấy nhau trong tiếng cười sẻ chia, cùng bạn hữu chia sẻ câu chuyện.

Không gian kiến trúc và hành trình đánh thức giác quan

Tọa lạc tại khu vực An Khánh (Thảo Điền cũ), nhà hàng Nước sở hữu quy mô ấn tượng với tổng sức chứa lên đến 250 khách. Không gian được phân chia hài hòa giữa sân vườn và nhà hàng, tạo sự kết nối ấm cúng giữa con người và thiên nhiên xanh mát. Thiết kế gần gũi cho buổi tụ họp, đồng thời giữ khoảng riêng tư cho từng bàn tiệc.

Nhà hàng Nước với kiến trúc mang đậm hồn Việt.

Hành trình bắt đầu từ khoảng sân vườn lộng gió, nơi sắc xanh tươi mát khẽ vỗ về bộn bề nơi phố thị. Điểm nhấn kiến trúc cốt lõi của không gian là sự tái hiện cấu trúc nếp nhà truyền thống - chi tiết kiến trúc đậm hồn Việt, chứa đựng văn hóa gia đình và câu chuyện từ căn bếp mộc mạc qua nhiều thế hệ.

Không gian xanh thấm đẫm chất liệu di sản.

Trong không gian xanh mát của Nước, từng bàn ăn quây quần, từng lớp mành tre thô mộc đan xen cùng đường nét chạm khảm tinh tế trên sắc gỗ trầm. Tất cả vừa gợi nét hoài niệm, vừa tôn lên không gian sang trọng, tinh tế. Sự đan xen nhịp nhàng giữa khoảng sân rộng đón gió và góc phòng riêng trầm mặc được sắp xếp tự nhiên, chạm vào cảm xúc thực khách. Sự giao hòa ấy chính là cái cớ hoàn hảo để Nước trao gửi lòng hiếu khách cùng tấm thân tình hào sảng của người Sài thành, biến mỗi bữa ăn thành một cuộc tụ hội đong đầy niềm vui.

Nhà hàng Nước mang đến chốn bình yên để quây quần bên bữa cơm ấm cúng.

Tầng vị bản địa và thức quà bốn mùa

Chắt lọc từng món ngon dọc theo dải đất trù phú, Nhà hàng Nước tiếp nối trọn vẹn tinh thần ẩm thực TP.HCM từ Nhà hàng Thanh Niên, mở ra hành trình vị giác mới. Nơi đây, mỗi món ăn là một câu chuyện vùng miền, nơi sản vật tự nhiên gặp gỡ sự chăm chút tỉ mẩn của đầu bếp gia đình lâu năm, tái hiện trọn vẹn nét tinh túy của ba miền Nam - Trung - Bắc.

Lớp mành tre thô mộc đan xen cùng đường nét chạm khảm tinh tế trên sắc gỗ trầm.

Chúng ta trân trọng bữa cơm quây quần không chỉ vì món ăn bày biện trên bàn, mà còn bởi tiếng cười nói râm ran. Mang theo cảm hứng ấy, thực đơn tại Nước đong đầy lựa chọn thân thương: Từ lời chào dịu dàng của món gỏi, món cuốn thanh mát vườn nhà, nét đậm đà bắt vị của món nướng, cho đến món lẩu đậm đà hương vị yêu thương. Trên bàn tiệc ấm cúng, mọi người cùng chia sẻ niềm vui đoàn viên qua từng món ngon trong không gian duyên dáng tựa thước phim xinh đẹp. Vị ngon cứ thế hòa làm một với không khí rộn rã, giữ chân thực khách ở lại lâu hơn bên bàn ăn, để mỗi khi ngồi xuống là một lần đong đầy tình thân.

Món ăn hấp dẫn tại nhà hàng Nước.