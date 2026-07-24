JW Marriott giới thiệu chuỗi trải nghiệm ẩm thực Savor by JW

Với 8 trải nghiệm “four-hands dining”, Savor by JW tôn vinh tinh hoa ẩm thực Việt Nam và Hàn Quốc qua thực đơn đồng sáng tạo.

Từ tháng 8 đến tháng 11, bếp trưởng danh tiếng từ các nhà hàng thuộc thương hiệu JW Marriott tại Việt Nam và Hàn Quốc sẽ hội ngộ, mang đến chuỗi trải nghiệm ẩm thực “four-hands dining” độc quyền.

JW Marriott mang đến chuỗi trải nghiệm ẩm thực “four-hands dining” độc quyền.

JW Marriott - thuộc danh mục hơn 30 thương hiệu khách sạn danh tiếng của Marriott Bonvoy - mang đến du khách và thực khách địa phương “Savor by JW Dining Series”. Chuỗi trải nghiệm ẩm thực kéo dài bốn tháng sẽ góp phần tôn vinh tinh hoa ẩm thực Việt Nam và Hàn Quốc.

Diễn ra từ 7/8 đến 28/11, chuỗi sự kiện gồm tám trải nghiệm ẩm thực “four-hands dining" độc quyền tại TP.HCM, Seoul, Cam Ranh, Hà Nội, Phú Quốc và Jeju, mỗi thực đơn là kết tinh của quá trình giao lưu chuyên môn giữa các khách sạn, nguồn nguyên liệu bản địa tuyển chọn, kỹ thuật chế biến tinh tế và nguồn cảm hứng từ JW Garden.

Gyukatsu áp chảo phủ vỏ thảo mộc cùng khoai tây nghiền Truffle đen (JW Tamayura).

Chuỗi sự kiện mở màn diễn ra vào 7-9/8 tại Nikura, nhà hàng Nikkei mới thuộc JW Marriott Hotel & Suites Saigon (TP.HCM). Tại đây, Chef Ivan Casusol kết hợp cùng Chef Kyungjin Lee từ Tamayura, JW Marriott Hotel Seoul, cùng tạo nên thực đơn giao thoa giữa tinh thần Nikkei phóng khoáng và kỹ nghệ Nhật Bản tinh tế. Các món như Ceviche Peru hay tôm hùm tươi sống sốt cà chua cay là điểm nhấn nổi bật của trải nghiệm lần này.

Từ 20/8 đến 22/8, hành trình tiếp tục tại Tamayura, JW Marriott Hotel Seoul, với chủ đề “Hòa âm từ cội nguồn”. Thực đơn lần này khai thác nguyên liệu theo mùa của Hàn Quốc, kết hợp nghệ thuật chế biến Nhật Bản, dấu ấn Nikkei và thảo mộc tươi từ JW Garden, mở ra cuộc đối thoại ẩm thực giữa TP.HCM và Seoul.

Chef Ivan Casusol đến từ Nikura, JW Marriott Saigon.

Nối tiếp chuỗi sự kiện, ngày 8-10/10, Savor by JW sẽ diễn ra tại JW Marriott Cam Ranh Bay Resort & Spa. Tại đây, Chef Nguyễn Tuấn Vũ của Seafood Grill có dịp kết hợp cùng Chef Hyun Ki “Brad” In đến từ BLT Steak, JW Marriott Dongdaemun Square Seoul - thương hiệu steakhouse danh tiếng từ New York.

Thực đơn lần này là sự kết hợp giữa tinh thần ẩm thực ven biển của Chef Vũ và thế mạnh tuyển chọn, chế biến thịt bò thượng hạng của Chef Brad In. Các món nổi bật gồm gỏi cuốn tôm sú với bánh tráng thủ công, tôm hùm dùng cùng thịt bò USDA Prime Porterhouse theo phong cách Surf & Turf. Trải nghiệm được hoàn thiện bằng bánh popover đặc trưng của BLT Steak, ăn kèm bơ lên men ướp thảo mộc từ JW Garden.

Giai đoạn 22-24/10, hành trình tiếp tục tại Seoul, nơi hai đầu bếp mang đến cuộc đối thoại giữa hương vị biển Việt Nam và tinh thần steakhouse đương đại.

Nhà hàng Seafood Grill - JW Marriott Cam Ranh.

Tại JW Marriott Hotel Hanoi, ngày 29-31/10, Chef Takanori Tanaka của Kumihimo sẽ kết hợp cùng Chef Jung Sik Min từ The Margaux Grill, JW Marriott Hotel Seoul. Thực đơn là sự giao thoa giữa góc nhìn hiện đại về ẩm thực Nhật Bản của Chef Tanaka và kỹ thuật chế biến thịt cao cấp trên bếp nướng của Chef Jung Sik Min, nổi bật với sushi thủ công và steak bò Hanwoo 1++ Hàn Quốc. Trước điểm dừng tại Hà Nội, hai đầu bếp cũng có màn kết hợp tại Seoul vào 14-16/10, mang đến trải nghiệm giữa nghệ thuật chế biến Nhật Bản, phong cách nấu lửa đương đại và nguyên liệu lấy cảm hứng từ JW Garden.

Khép lại chuỗi sự kiện là hành trình tại JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa vào ngày 4-6/11. Tại đây, Chef Danny Đỗ của Pink Pearl by Olivier E. sẽ đồng sáng tạo cùng Chef Ted Yoon từ The Flying Hog, JW Marriott Jeju Resort & Spa. Được vinh danh trong danh sách La Liste - top 1.000 nhà hàng tốt nhất thế giới hai năm liên tiếp 2025-2026, The Flying Hog là nhà hàng chuyên món nướng bếp củi, theo đuổi triết lý tôn trọng nguyên liệu bản địa và tính mùa vụ của đảo Jeju.

Sự kết hợp giữa kỹ thuật ẩm thực Pháp của Chef Danny và phong cách nấu lửa trực tiếp của Chef Ted Yoon mang đến thực đơn với điểm nhấn như ốc bulot Việt Nam và thịt heo Jeju nướng lửa. Chặng cuối diễn ra tại đảo Jeju vào 26-28/11, thực đơn tôn vinh sản vật địa phương qua các món như bạch tuộc đá Jeju nướng củi, ba chỉ heo đen Jeju nướng chậm dùng kèm rau củ hun khói và thảo mộc JW Garden, trước khi khép lại bằng món tráng miệng mang vị chua thanh đặc trưng của Jeju.

Chef Kyungjin Lee đến từ Tamayura, JW Marriott Seoul.

Thông qua chuỗi sự kiện Savor by JW, JW Marriott mang đến không gian giao lưu ẩm thực giữa Việt Nam và Hàn Quốc, nơi các bếp trưởng cùng khai thác nguyên liệu bản địa, kỹ thuật chế biến và cảm hứng từ từng điểm đến. Mỗi thực đơn được thiết kế như một trải nghiệm riêng, phù hợp với nhiều hành trình của thực khách, từ kỳ nghỉ cuối tuần tại Hà Nội, TP.HCM đến những chuyến nghỉ dưỡng bên biển ở Cam Ranh và Phú Quốc.

Độc giả muốn tìm hiểu thêm và đặt chỗ trải nghiệm chuỗi sự kiện ẩm thực Savor by JW tại các khách sạn JW Marriott ở Việt Nam và Hàn Quốc, có thể truy cập tại đây.