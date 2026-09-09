Nhà giáo dục nổi tiếng đối mặt nạn quấy rối vặt ở trường Y

Học Y ở thời điểm đó là thử thách lớn với một cô gái như Maria Montessori. Nhiều nam sinh viên đã tỏ ra coi thường, thậm chí bắt nạt Maria Montessori một cách công khai.

Khi học ở trường Y, Maria Montessori đã dũng cảm đứng lên chống lại những kẻ bắt nạt và quấy rối. Ảnh minh họa: A.M.

Thật không may, quyết định này chẳng khác nào nhảy khỏi chảo nóng để lao vào lửa. Một cô gái trẻ vào trường y!! Chuyện này chưa ai từng nghe đến, thật nực cười, rất vô lý. Tất cả các bà Grundy [1] của Italy đều giơ tay lên vì nỗi kinh hoàng đạo đức.

Cô gái trẻ đầy quyết tâm này chẳng chút bận tâm; cô ta búng tay coi thường tất thảy, và bằng cách nào đó đã thu xếp được một cuộc gặp với Tiến sĩ Bacelli, người đứng đầu Hội đồng Giáo dục. Khi ông thông báo rất rõ ràng rằng kế hoạch của cô không thể thực hiện được, cô đã cảm ơn một cách lịch sự, bắt tay chân thành và nhẹ nhàng nói: “Tôi biết mình sẽ trở thành bác sĩ y khoa.” Nói rồi, cô cúi chào và rời đi.

Chúng ta không thể biết mọi chi tiết trong hành trình đấu tranh của cô. Nói ngắn gọn là cuối cùng cô đã đạt được điều mình muốn và được chính thức nhận vào khoa y của trường đại học - trở thành nữ sinh y khoa đầu tiên ở Italy.

Hơn thế nữa, cô giành được học bổng, đúng ra là một loạt học bổng, năm này qua năm khác. Cô còn kiếm thêm thu nhập ngay từ thời sinh viên bằng cách dạy kèm. Trên thực tế, cô gần như đã tự chi trả phần lớn chi phí học đại học của mình, điều này đáng được chú ý bởi sau này cô nhấn mạnh giá trị của độc lập tài chính trong quá trình phát triển ở tuổi vị thành niên.

Dù đã được nhận vào khoa y, cô gái dũng cảm vẫn chưa thoát khỏi khó khăn, thử thách. Ghen tức với sự xâm nhập vào lĩnh vực trước đây hoàn toàn do nam giới thống trị, các sinh viên nam bắt nạt cô bằng hàng loạt trò quấy rối vặt vãnh trong nhiều tháng liền.

Tuy nhiên, họ sớm nhận ra cô không phải là người cam chịu. Cô đối mặt với những kẻ bắt nạt mạnh mẽ đến mức cuối cùng họ chuyển từ quấy rối sang một kiểu khâm phục miễn cưỡng.

Điển hình cho thái độ dửng dưng đầy hài hước trước những cuộc tấn công là câu nói cô thường đáp lại khi một số sinh viên đi ngang qua mình ở hành lang và “xì!” lên khinh miệt. “Cứ việc đồn thổi đi các bạn,” cô vui vẻ đáp lại, “các bạn thổi càng mạnh, tôi càng bay cao.”

Cô sinh viên này có một sức mạnh nội tâm - một điều đặc biệt riêng có ở cô - khiến cả những sinh viên y vốn vô tư cũng phải ấn tượng. Một trong số họ thường ngồi phía sau cô trong giảng đường, có thói quen rung chân khiến Maria cảm thấy bàn của mình cũng rung theo. Cô không thích điều đó nên quay lại nhìn anh ta tóe lửa. Anh ta lập tức dừng lại, thì thầm với người bạn bên cạnh:

“Tôi bất tử.” “Sao cậu lại nói thế?” người kia thì thầm lại. “Nếu không bất tử thì chắc tôi chết rồi. Cậu thấy ánh mắt của cô ấy nhìn tôi chưa?”

“Vào thời đó” (tôi từng nghe bà Montessori nói), “tôi cảm thấy mình có thể làm được bất cứ điều gì” và quả thật, dường như với cô gái trẻ, những khó khăn chỉ đơn thuần là để vượt qua.

Khi tác giả quyển sách này đến Rome, ông đã gặp một vị giáo sư già, người từng là giảng viên trong khoa y vào thời điểm mà chúng ta đang nhắc đến. Vị giáo sư kể lại một sự việc vẫn in sâu trong trí nhớ ông sau nhiều năm. Một hôm, ông chuẩn bị lên lớp thì một trận bão tuyết dữ dội ập xuống Rome.

Trận bão tuyết khủng khiếp đến mức toàn bộ sinh viên đều không đến lớp được - chỉ trừ một người duy nhất, đó chính là nữ sinh viên của ông. Thấy mình là người duy nhất trong giảng đường, cô sinh viên nhã nhặn đề nghị giáo sư hoãn buổi dạy lại. Ông không chấp nhận điều đó; lòng nhiệt huyết như vậy phải được tưởng thưởng. Thế là buổi dạy vẫn diễn ra như thường - chỉ với một người nghe duy nhất!

[1] Bà Grundy là một nhân vật ẩn dụ trong vở kịch Speed the Plough (tạm dịch: Cày sâu cuốc bẫm). Vở kịch trình diễn lần đầu năm 1798 tại London - Anh, được viết bởi nhà viết kịch người Anh Thomas Morton. Nhân vật bà Grundy tuy không xuất hiện trên sân khấu nhưng luôn được nhắc đến như biểu tượng của sự đạo mạo, bảo thủ, và hay phán xét về đạo đức xã hội.