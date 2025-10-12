Nhà giao dịch tiền số nổi tiếng Ukraine tử vong ở Kyiv

Theo đài RT, cảnh sát phát hiện Konstantin Ganich (còn có tên là Kostya Kudo), một nhà giao dịch và blogger tiền số nổi tiếng tại Ukraine, tử vong với vết đạn bắn vào đầu. Cơ quan chức năng nghi ngờ đây là một vụ tự sát.

Konstantin Ganich. Ảnh: RT

Sáng 11/10, cảnh sát Kyiv phát hiện một thi thể trong ô tô, cạnh khẩu súng được đăng ký đứng tên Ganich. Mặc dù cơ quan chức năng cho biết người quá cố là doanh nhân và blogger 32 tuổi, có các hoạt động liên quan đến tiền điện tử, nhưng họ không công bố danh tính.

Các quan chức nghi ngờ Ganich tự sát. Ganich đã nói với người thân về tâm trạng chán nản do khó khăn tài chính ngay trước khi qua đời và gửi lời nhắn vĩnh biệt.

Sau đó vào ngày 11/10, một bài đăng xuất hiện trên kênh Telegram của Ganich, xác nhận rằng ông đã qua đời một cách bi thảm.

Cái chết của Ganich diễn ra trong bối cảnh vào ngày 10/10, thị trường tiền số toàn cầu đã chịu một trong những cú sụp đổ lớn nhất năm 2025, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo áp thuế 100% mới đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Hãng thông tấn Unian dẫn lời các nguồn giấu tên cho biết, trong đợt sụp đổ này trên thị trường tiền số, Ganich đã mất tới 30 triệu USD các khoản đầu tư mà ông quản lý, cùng với tài sản cá nhân của mình. Trong số khách hàng của ông, có các quan chức Ukraine và những người có ảnh hưởng không nêu tên. Ganich cũng từng liên quan đến Tổng cục Tình báo của Ukraine.

Tuy nhiên, Unian dẫn lời các nguồn khác giấu tên đặt câu hỏi liệu đây có thực sự là tự sát. Một số nguồn tin cho rằng Ganich gần đây bị các quan chức thực thi pháp luật gây sức ép.

Ngày 10/10, ông Trump thông báo Mỹ sẽ áp thuế 100% đối với hàng hóa Trung Quốc từ ngày 1/11/2025, bên cạnh các mức thuế hiện có. Ông viện dẫn các biện pháp kiểm soát xuất khẩu cực kỳ quyết liệt của Bắc Kinh đối với một số khoáng sản chiến lược có thể dùng cả trong quân sự. Thông báo này đã kích hoạt đợt sụp đổ thị trường tiền số, ước tính xóa sổ 19,33 tỷ USD giá trị.