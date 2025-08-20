Nhà giàn DK1 thế hệ mới

Những cột thép mấy người ôm không xuể giống như gốc cây đại thụ mọc lên từ lòng đất dưới đáy biển. Đó là hình ảnh Nhà giàn DK1 thế hệ thứ 3 hiện đại nhất của Việt Nam.

Ảnh: Giang Ngọc/Báo Nhân Dân.

Một giàn thép sơn màu vàng óng ánh. Những cột thép mấy người ôm không xuể giống như gốc cây đại thụ mọc lên từ lòng đất dưới đáy biển. Đó là hình ảnh Nhà giàn DK1 thế hệ thứ 3 hiện đại nhất của Việt Nam. Các em học sinh sẽ đặt câu hỏi “Vậy thì sau những sự cố sập nhà giàn, hiện nay nhà giàn mới có an toàn hơn hay không?”. Nhà giàn này có sức chịu được siêu bão cấp 15, vì chúng ta đã rút kinh nghiệm sau 35 năm.

Nhà giàn DK1 hiện ra trước mũi tàu vào lúc bình minh.

Ngôi nhà giàn sơn màu vàng, dáng vẻ đồ sộ. Sát cạnh bên là ngôi nhà giàn thế hệ cũ và được nối với nhau bằng một cầu thang có dây cáp treo.

Mọi người nhìn ngôi nhà giàn và nghĩ về những người lính trực gác ở đây và không biết bao nhiêu giấy, bút mới mô tả hết được sự dũng cảm. Vì ngôi nhà nằm giữa biển mênh mông, trên các bãi san hô và cách rất xa các hòn đảo nổi.

Nhìn ngôi nhà giàn này, chợt nhớ đến lời kể của bà con ngư dân các tỉnh Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi, thành phố Đà Nẵng, có một thời đi biển, bà con luôn chở thêm phần rau xanh (thường là củ, bắp cải, bí đao, bí đỏ...) ra để tặng cho anh em bộ đội.

- Lính nhà giàn như con mình, như em mình.

Thời đó, nhiều người đã thốt lên như vậy.

Nhà giàn DK1. Ảnh: Znews.

Bây giờ cuộc sống ở Nhà giàn DK1 đã đầy đủ, có điện để chạy tủ lạnh cấp đông thức ăn tươi sống, vì vậy các ngư dân đi biển không còn ghé vào nhà giàn, leo lên từng phòng ở để thăm hỏi những người lính, mà chỉ vẫy chào khi tàu đi cắt qua khu vực nhà giàn.

Chiếc ca nô chở các thành viên đoàn công tác tiến sát vào Nhà giàn DK1 vào đầu buổi sáng. Khi tới sát chân nhà giàn thì mới thực sự choáng ngợp bởi quy mô xây dựng nhà giàn kiên cố, với những cột, trụ phải 3 đến 4 người ôm.

Câu chuyện về những năm tháng quá gian khổ, cảnh nhà giàn rung lắc, chao đảo đã lùi vào quá khứ. Cán bộ, chiến sĩ ở nhà giàn cho biết, từng chứng kiến bão cấp 11, 12, ngôi nhà giàn cũ đứng sát bên bị rung lắc, nhưng riêng nhà giàn thế hệ mới thì vẫn vững vàng.

Nhà giàn mới có diện tích được so sánh rộng gấp 3 lần diện tích nhà giàn thế hệ 1990 - 1995; cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ trên nhà giàn được cải thiện nhờ điện được duy trì 24/24 để chạy các tủ lạnh giữ tươi thực phẩm. Hiện nay trên mái nhà giàn có hơn 100 tấm pin năng lượng mặt trời, lượng điện đủ tích trữ trong 5 ngày nếu thời tiết xấu, mưa bão, thiếu ánh sáng mặt trời.

Trên nhà giàn có những thiết bị rất thú vị, đó là ca nô cứu hộ nằm trong máng trượt. Từ mặt biển nhìn lên, chiếc ca nô được treo ở độ cao khoảng 20 mét, nằm trên trục bánh xe và dây cáp. Khi cần sử dụng ca nô tuần tra, kiểm tra khu vực xung quanh, hoặc tiếp nhận hàng hóa từ tàu vận tải, ca nô sẽ nhanh chóng được nới dây và trườn xuống biển.

Để lên được mặt sàn, mọi người phải đi qua 4 vòng cầu thang, mỗi vòng từ 25 đến 30 bậc thang. Dọc hành lang của tòa nhà, hệ thống công tắc điện khá ấn tượng vì sử dụng hệ thống công tắc điện của hãng Schneider được bao bọc cao su ngăn ô xy hóa, sàn và tường nhà sạch bóng, gần bếp là 3 chiếc tủ lạnh tích trữ thực phẩm tươi sống.

Từ Nhà giàn DK1 thế hệ mới sang nhà giàn thế hệ cũ là chiếc cầu thang sắt có hình dạng chữ A, lan can sơn đỏ, sàn màu xanh, mái chữ A sơn màu sữa. Cách phối màu sơn ở hai nhà giàn đều tạo ra khung cảnh rất đẹp và tươi sáng.

Gần nhà tắm là hệ thống lọc nước biển Pannel. Anh em cán bộ, chiến sĩ cho biết, bây giờ thì đã qua thời lo ngại thiếu nước, lượng nước mưa dự trữ và có máy lọc nước biển nên nước ngọt luôn dồi dào. Tại vị trí trên nóc sát sân đỗ trực thăng, một máng bằng kim loại khá to là nơi để gom nước dồn về khoang chứa của nhà giàn.

Nếu tinh mắt và quan sát kỹ thì mới nhìn thấy được hệ thống thu gom nước lau nhà, hoặc nước mưa tạt vào sân nhà giàn. Những ống nước có đường kính khoảng 17 cm, đầu gắn phễu, trông giống như những cánh tay vươn đi khắp nơi. Cách thiết kế đường ống gom nước rất tinh tế giúp cho nhà luôn được vệ sinh sạch sẽ, nước mưa không tràn xuống các khớp ống nhằm tăng tuổi thọ cho sườn của nhà giàn.

Dưới tất cả các nhà giàn đều là hồ cá thiên nhiên. Cá biển có đặc tính luôn tìm đến những vật thể tỏa bóng trên mặt biển để trú ngụ và sinh sản.