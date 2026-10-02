Nhà đầu tư 'giải cứu' cổ phiếu PNJ bất thành

Cổ phiếu PNJ chứng kiến nỗ lực "giải cứu" trong phiên và có thời điểm lấy lại sắc xanh. Tuy nhiên, sự áp đảo về nguồn cung vẫn khiến PNJ đóng cửa phiên 2/10 ở mức giá sàn.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục trải qua phiên giao dịch kém tích cực trong ngày 2/10 khi áp lực bán gia tăng trên diện rộng, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong bối cảnh thiếu vắng thông tin hỗ trợ đủ mạnh, VN-Index nhanh chóng mở cửa trong sắc đỏ và liên tục nới rộng biên độ giảm khi dòng tiền chưa cho thấy dấu hiệu nhập cuộc rõ rệt.

Ngay từ đầu phiên, áp lực điều chỉnh đã xuất hiện tại nhiều nhóm ngành, từ ngân hàng, năng lượng đến bất động sản. Dù chỉ số có một số thời điểm thu hẹp đà giảm nhờ lực cầu bắt đáy, mọi nỗ lực lấy lại sắc xanh đều không kéo dài.

Thanh khoản tăng vọt

Đáng chú ý, thanh khoản không suy yếu theo đà giảm của chỉ số mà ngược lại còn tăng mạnh. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt khoảng 20.300 tỷ đồng , tăng gần 25% so với phiên trước. Tuy nhiên, sự gia tăng này không phản ánh dòng tiền lan tỏa trên diện rộng mà chủ yếu tập trung tại một số cổ phiếu riêng lẻ, nổi bật là PNJ.

Riêng cổ phiếu PNJ ghi nhận gần 1.800 tỷ đồng giá trị giao dịch khớp lệnh, chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng thanh khoản toàn thị trường. Diễn biến này cho thấy hoạt động sang tay cổ phiếu diễn ra sôi động trong bối cảnh mã này liên tục chịu áp lực bán mạnh, thay vì phản ánh sự cải thiện đồng đều của lực cầu trên thị trường.

VN-Index giảm phiên thứ 5 liên tiếp. Ảnh: TradingView.

Kết phiên, VN-Index giảm 11,59 điểm (-0,7%) xuống 1.737,71 điểm, HNX-Index giảm 1,91 điểm (-0,7%) xuống 266,75 điểm; UPCoM-Index giảm 0,59 điểm (-0,5%) xuống 0,5%) xuống 125,93 điểm.

Sắc đỏ bao trùm bảng điện tử với 436 cổ phiếu giảm (gồm 35 mã giảm sàn), 842 cổ phiếu giữ tham chiếu và 269 cổ phiếu tăng (gồm 34 mã tăng trần).

Tại nhóm vốn hóa lớn, rổ cổ phiếu lớn VN30 ghi nhận 22 mã giảm, 3 mã đứng giá và chỉ 5 mã tăng. Chỉ số đại diện nhóm này mất hơn 14 điểm, lùi về quanh 1.875 điểm, qua đó tạo thêm sức ép lên VN-Index trong phiên giao dịch.

Trong nhóm cổ phiếu tác động tiêu cực đến chỉ số, áp lực giảm được phân bổ tương đối đồng đều giữa nhiều mã vốn hóa lớn, thay vì tập trung vào một cổ phiếu riêng lẻ. GAS giảm mạnh nhất trong nhóm khi mất 3,9%, theo sau là LPB (-4,3%), BSR (-2,9%), STB (-2,7%), TCB (-2,3%) và MBB (-2,3%), BID (-1,8%), VPB (-1,7%), VCB (-0,9%) và VHM (-0,7%).

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu vốn hóa lớn và cổ phiếu thuộc các nhóm ngành riêng lẻ vẫn duy trì được sắc xanh, góp phần hạn chế phần nào đà giảm của VN-Index. VIC tăng 1,8%, trở thành một trong những mã hỗ trợ đáng chú ý cho chỉ số trong phiên.

Bên cạnh đó, thị trường còn được HDB (+1,6%), BVH (+1,7%), MWG (+0,8%), VPL (+0,5%), MCH (+0,2%), NAB (+1,2%), ANV (tăng trần), DBC (+2,7%), VHC (+1,6%) hỗ trợ. Dù vậy, lực cầu tại các cổ phiếu này không đủ mạnh để bù đắp áp lực bán trên diện rộng.

"Giải cứu" PNJ bất thành

Một trong những diễn biến đáng chú ý nhất phiên giao dịch là cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận tiếp tục giảm hết biên độ, đánh dấu phiên giảm sàn thứ 5 liên tiếp. Chuỗi giảm sâu này khiến cổ phiếu rơi vào trường hợp phải giải trình về tình trạng giảm giá theo quy định của HoSE.

Trong phiên, PNJ từng xuất hiện lực cầu bắt đáy, giúp cổ phiếu có thời điểm đảo chiều tăng lên 25.450 đồng/đơn vị. Tuy nhiên, đà hồi phục nhanh chóng bị dập tắt trước áp lực bán lớn, đặc biệt từ nhà đầu tư nước ngoài. Càng về cuối phiên, lực cung càng gia tăng, đẩy PNJ lùi về mức giá sàn 23.050 đồng/đơn vị.

Thanh khoản đột biến tại PNJ phần nào phản ánh mức độ giằng co giữa bên mua và bên bán khi cổ phiếu liên tục được sang tay với khối lượng lớn.

Cổ phiếu PNJ giảm sàn phiên thứ 5 liên tiếp. Ảnh: TradingView.

Đáng chú ý, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ra hơn 1.260 tỷ đồng cổ phiếu PNJ trong phiên 2/10, cao nhất trong danh mục giao dịch của khối ngoại. Hoạt động bán mạnh tại mã này góp phần kéo giá trị bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên toàn thị trường lên khoảng 3.300 tỷ đồng , mức cao nhất trong vòng nửa tháng.

Diễn biến tiêu cực của PNJ xuất hiện sau khi doanh nghiệp công bố kế hoạch tái cơ cấu hoạt động với nhiều thay đổi đáng chú ý liên quan đến quy mô kinh doanh, mục tiêu lợi nhuận và chính sách cổ tức. Những điều chỉnh này diễn ra trong bối cảnh ngành trang sức vẫn đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm những tác động kéo dài từ cuộc khủng hoảng trên thị trường kim cương.