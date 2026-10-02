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Kinh doanh

Phó tổng giám đốc Vietcombank bất ngờ xin nghỉ hưu trước tuổi

  • Thứ sáu, 2/10/2026 16:10 (GMT+7)
  • 49 phút trước

Sau gần hai năm quay về giữ chức Phó tổng giám đốc Vietcombank, ông Nguyễn Văn Tuân vừa có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi từ tháng 11.

Ông Nguyễn Văn Tuân xin nghỉ hưu trước tuổi từ tháng 11. Ảnh: VCB.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank (HoSE: VCB) vừa công bố thông tin bất thường liên quan đến nhân sự cấp cao.

Theo đó, ngân hàng cho biết đã nhận được đơn xin nghỉ hưu trước tuổi của ông Nguyễn Văn Tuân, Phó tổng giám đốc Vietcombank. Thời điểm ông Tuân đề nghị nghỉ hưu là từ ngày 1/11. Đề nghị này hiện được Vietcombank xem xét, và sẽ quyết định theo quy định.

Về lý do xin nghỉ trước tuổi, ông Tuân cho biết quyết định được đưa ra trên cơ sở tình hình sức khỏe hiện nay, điều kiện cá nhân và nguyện vọng của bản thân. Sau thời gian suy nghĩ, cân nhắc, ông nhận thấy đây là thời điểm phù hợp để sắp xếp công việc và đề nghị được nghỉ hưu trước tuổi từ đầu tháng 11.

Trong thời gian chờ quyết định, Phó tổng giám đốc Vietcombank khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao, phối hợp với HĐQT, Ban điều hành và các đơn vị liên quan. Ông cũng cho biết sẽ chuẩn bị, thực hiện việc bàn giao đầy đủ công việc, hồ sơ, tài liệu và các nhiệm vụ đang phụ trách nhằm đảm bảo hoạt động của ngân hàng được duy trì ổn định, thông suốt.

Ông Tuân sinh ngày 16/9/1969, tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Hà Nội và Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Tự do Bruxelles (Bỉ). Ông Tuân từng có kinh nghiệm 7 năm với cương vị Phó tổng giám đốc Vietcombank.

Vào năm 2015, ông Tuân được điều động sang giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng Thành viên của Ngân hàng TNHH MTV Xây dựng Việt Nam (CBBank, nay là Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Ngoại thương Công nghệ số - VCBNeo) sau khi nhà băng này được Ngân hàng Nhà nước mua lại với giá 0 đồng. CBBank sau đó được chuyển giao bắt buộc về Vietcombank từ tháng 10/2024.

Sau gần 10 năm rời Vietcombank để ổn định tình hình hoạt động CBBank, tháng 1/2025, ông Tuân quay trở lại ghế Phó tổng giám đốc Vietcombank.

Trong cơ cấu Ban điều hành Vietcombank, ngân hàng hiện có Tổng giám đốc là ông Lê Quang Vinh và 9 Phó tổng giám đốc.

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Vietcombank Vietcombank Nguyễn Văn Tuân phó tổng giám đốc sếp ngân hàng

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