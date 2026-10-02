SJC được giao nhiệm vụ thu hơn 94.000 tỷ trong 5 năm tới

UBND TP.HCM giao chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2026-2030 cho SJC với tổng doanh thu dự kiến khoảng 94.263 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.011 tỷ đồng.

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định về việc giao nhiệm vụ và một số chỉ tiêu cơ bản đối với chiến lược phát triển 5 năm giai đoạn 2026-2030 của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).

Theo đó, thành phố yêu cầu SJC giữ vững vị thế dẫn đầu thị trường vàng bạc đá quý tại Việt Nam, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đồng thời, UBND TP.HCM giao SJC tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và hiện đại hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ, người lao động chuyên nghiệp; mở rộng hệ thống phân phối, nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng dịch vụ khách hàng; bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần phấn đấu để tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận và hiệu quả hoạt động hàng năm phù hợp với tình hình thị trường và định hướng phát triển của công ty.

Cùng với mục tiêu và định hướng trên, SJC cũng được giao các chỉ tiêu tài chính cụ thể.

Trong đó, TP.HCM yêu cầu SJC duy trì đà tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trước thuế qua qua các năm. Năm 2026, doanh nghiệp được giao mục tiêu doanh thu 15.440 tỷ đồng , sau đó tăng khoảng 10% mỗi năm, và đạt 22.606 tỷ đồng vào năm 2030. Lợi nhuận trước thuế cũng được đặt mục tiêu tăng từ 166 tỷ đồng năm nay lên 242 tỷ đồng vào năm 2030.

Lũy kế cả giai đoạn 2026-2030, SJC được giao tổng doanh thu khoảng 94.263 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế khoảng 1.011 tỷ đồng .

CHỈ TIÊU KINH DOANH CỦA SJC GIAI ĐOẠN 2026-2030 Số liệu từ UBND TP.HCM Nhãn 2026 2027 2028 2029 2030 Doanh thu tỷ đồng 15440 16984 18683 20551 22606 Lợi nhuận trước thuế

166 182 200 220 242

TP.HCM cũng cho biết tổng vốn đầu tư dự kiến từ Quỹ đầu tư phát triển của SJC là 15 tỷ đồng .

Thành lập từ năm 1988, SJC là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước trực thuộc UBND TP.HCM, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc đá quý với hệ thống hơn 200 cửa hàng cùng hàng chục đại lý trên toàn quốc. Trước khi Nghị định 232/2025/NĐ-CP có hiệu lực, đây là doanh nghiệp duy nhất được phép sản xuất vàng miếng tại Việt Nam.

Giai đoạn 2013-2023, SJC duy trì doanh thu lớn nhưng lợi nhuận mỏng, chưa năm nào SJC lãi trước thuế quá 100 tỷ đồng . Trước đó, với các năm kinh doanh từ 2014 đến 2020, doanh thu công ty dao động 12.000- 25.000 tỷ đồng mỗi năm nhưng lãi trước thuế đều dưới 100 tỷ đồng .

Tuy nhiên, đến giai đoạn 2024-2025, doanh nghiệp ghi nhận bước ngoặt khi liên tiếp lập đỉnh lợi nhuận.

SJC đã có năm 2024 kinh doanh rực rỡ khi lần đầu tiên báo lãi trăm tỷ. Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu lên tới 32.193 tỷ đồng và lãi trước thuế 377 tỷ đồng . Lợi nhuận sau thuế cùng năm đạt 283 tỷ, tăng gấp 4 lần năm 2023.

Kết quả kinh doanh tích cực của SJC diễn ra trong bối cảnh năm 2024, giá vàng trong nước biến động mạnh nhất lịch sử và có tới 21 lần lập đỉnh về giá.

Đến năm ngoái, theo báo cáo tài chính đã kiểm toán, SJC ghi nhận khoản doanh thu gần 14.031 tỷ đồng , giảm hơn 56%, đồng thời là mức doanh thu thấp nhất tính trong vòng 10 năm gần đây.

Tuy nhiên, lợi nhuận của công ty vẫn duy trì xu hướng tăng đạt 534 tỷ đồng trước thuế và 426 tỷ đồng sau thuế. Đây cũng là mức lợi nhuận kỷ lục kể từ khi doanh nghiệp công bố thông tin tài chính vào năm 2013 và vượt xa mục tiêu mà ban lãnh đạo công ty trình UBND TP.HCM - cơ quan đại diện Nhà nước đang sở hữu 100% vốn tại SJC.