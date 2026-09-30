BIDV rao bán khoản nợ hơn 600 tỷ của Công ty Ba Huân

Khoản nợ của Công ty Ba Huân được bảo đảm bằng nhiều tài sản phục vụ hoạt động sản xuất, trong đó có các khu đất, nhà máy, chuồng trại cùng hệ thống máy móc…

Ba Huân được biết đến với các sản phẩm trứng gia cầm và nhiều năm tham gia chương trình bình ổn giá tại TP.HCM. Ảnh: Ba Huân.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa thông báo bán khoản nợ của CTCP Ba Huân và Công ty TNHH Công nghệ cao Ba Huân Thạnh Hóa.

Theo thông báo, tính đến ngày 23/9, khoản nợ của CTCP Ba Huân có giá trị khoảng 494,5 tỷ đồng , gồm khoảng 461,8 tỷ đồng nợ gốc và 32,6 tỷ đồng nợ lãi.

Trong khi đó, Công ty TNHH Công nghệ cao Ba Huân Thạnh Hóa có khoản nợ khoảng 130,3 tỷ đồng .

Như vậy, tổng giá trị hai khoản nợ được BIDV đưa ra bán lên tới gần 625 tỷ đồng .

Đáng chú ý, khối tài sản bảo đảm cho các khoản nợ có quy mô lớn và gắn trực tiếp với hệ thống sản xuất của Ba Huân.

Cụ thể, tài sản bảo đảm của CTCP Ba Huân gồm quyền sử dụng đất của 4 thửa đất liền kề với tổng diện tích khoảng 176.000 m2, cùng các công trình xây dựng tại nhà máy ở Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương. Trong đó có 22 dãy chuồng chăn nuôi gà và các công trình phụ trợ như nhà điều hành, nhà ấp...

Ngoài ra, tài sản bảo đảm còn gồm quyền sử dụng khu đất rộng gần 6.400 m2 cùng các công trình xây dựng tại nhà máy xử lý trứng ở Bình Chánh, TP.HCM. Các công trình này gồm nhà xưởng xử lý trứng, nhà kho, nhà ăn và văn phòng.

Danh mục tài sản còn có hệ thống máy móc, thiết bị tại nhà máy Vĩnh Tân như máy ấp trứng, dây chuyền sản xuất cám, máy phát điện...

Bên cạnh đó, tài sản bảo đảm còn bao gồm 100% vốn góp tại Công ty TNHH Công nghệ cao Ba Huân Thạnh Hóa.

Một tài sản bảo đảm chung cho hai công ty là nhà máy tại Thạnh Hóa, Long An cũ. Tài sản này gồm 9 thửa đất với tổng diện tích khoảng 244.000 m2, 14 dãy chuồng chăn nuôi cùng các công trình như văn phòng, nhà ăn, kho và nhà ở công nhân.

Công ty Ba Huân được thành lập năm 1985, hoạt động chính trong lĩnh vực chăn nuôi. Người sáng lập doanh nghiệp là bà Phạm Thị Huân.

Thương hiệu Ba Huân gắn liền với các sản phẩm trứng gia cầm và nhiều năm tham gia chương trình bình ổn giá của TP.HCM. Ngoài trứng gia cầm, doanh nghiệp còn mở rộng sang các sản phẩm như thịt gà tươi, thực phẩm chế biến, con giống, thức ăn chăn nuôi và phân bón.

Năm 2018, Ba Huân nhận 32,5 triệu USD , tương đương khoảng 750 tỷ đồng , từ việc bán 34% cổ phần cho một quỹ thành viên của VinaCapital. Khoản đầu tư nhằm tiếp tục mở rộng chuỗi sản xuất thực phẩm an toàn theo mô hình khép kín "từ trang trại đến bàn ăn". Tuy nhiên, sau đó thương vụ phát sinh bất đồng giữa hai bên và đi đến việc dừng hợp tác.