Nhà 1 tỷ đồng/m2 ở Hà Nội ngày càng nhiều

Tuy không thuộc phố cổ nhưng tại nhiều khu phố ở Hà Nội, giá nhà mặt đường đã đạt 1 tỷ đồng/m², khiến ai cũng bất ngờ.

Nếu như trước đây mức giá 1 tỷ đồng /m2 chỉ xuất hiện khu phố cổ thuộc quận Hoàn Kiếm cũ thì nay mức giá này đã rất phổ biến tại nhiều nơi khác ở Hà Nội.

Đơn cử, một căn nhà mặt phố Láng Hạ (phường Láng Thượng) 12 tầng, 242 m2 với 22 mét mặt tiền đang được chào bán với 259,9 tỷ đồng , tương đương 1,07 tỷ đồng / m2. Đây là mức giá chưa từng xuất hiện tại khu phố này.

Hay 1 căn nhà 9 tầng tại phố Huỳnh Thúc Kháng (phường Láng Hạ) có diện tích 105 m2, mặt tiền 18 mét, được rao bán với giá 105 tỷ đồng , tương đương 1 tỷ đồng /m2. Một căn nhà mặt phố khác tại đây có diện tích 85m² được rao bán với giá 115 tỷ đồng , tương đương 1,35 tỷ đồng /m2.

Tại phố Xã Đàn (phường Nam Đồng), 1 căn nhà 8 tầng, diện tích 131m2, mặt tiền 12 mét, hiện cũng đang được chào bán với mức giá 147 tỷ đồng , tương đương 1,12 tỷ đồng /m2.

Một căn nhà trên phố Huỳnh Thúc Kháng được rao bán với giá 1 tỷ đồng /m². ().

Tại phố Thái Hà (phường Trung Liệt), nhà mặt phố có diện tích 26 m2, 5 tầng cũng đang được chào bán với mức giá 24,5 tỷ đồng , tương đương gần 1 tỷ đồng /m2. Một căn nhà khác tại đây 6 tầng, 70 m2 rao bán với giá 72 tỷ đồng , tương đương 1,03 tỷ đồng /m2.

Phố Chùa Bộc hiện cũng ghi nhận nhiều căn nhà được chào bán ở mức từ 950 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng /m2. Hơn 1 năm trước, các căn nhà tại đây chủ yếu ở ngưỡng 720-810 triệu đồng/m2. Một căn diện tích 89m² trên tuyến phố này đang được rao bán 106 tỷ đồng , tương đương 1,19 tỷ đồng /m2.

Trong khi đó, giá nhà mặt phố tại nhiều khu vực thuộc quận Hoàn Kiếm cũ như: Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Gai…đã có mức giá rao bán vượt 1 tỷ đồng /m2 từ lâu, hiện nhiều nơi đạt gần 2 tỷ đồng /m2.

Ví dụ, tại bố Bảo Khánh (phường Hàng Trống), một căn nhà mặt 3 mặt tiền, diện tích 70 m2, hiện được chào bán với giá 125 tỷ đồng , tương đương 1,79 tỷ đồng /m2. Một căn nhà khác tại đây có diện tích 75 m2, 7 tầng cũng đang được chào bán với giá 120 tỷ đồng , tương đương 1,6 tỷ đồng /m2.

Khu phố Bảo Kháng, giá nhà mặt phố dao động từ 1,6 - 1,7 tỷ đồng /m². ().

Dù có mức giá cao nhưng theo nhiều môi giới, nguồn cung của phân khúc này rất khan hiếm, mỗi khu phố lớn chỉ có 1 - 2 sản phẩm được bán trên thị trường.

Ngoài ra, việc giao dịch cũng hề dễ dàng vì một căn nhà giá hàng trăm tỷ đồng chỉ phù hợp với số ít nhà đầu tư có dòng tiền mạnh. Họ mua không vội, bán cũng không gấp. Vì thế, thanh khoản cực kỳ chậm.

Hơn nữa, dù chi phí đầu tư cao nhưng lợi nhuận từ việc cho thuê không lớn, nên nhiều nhà đầu tư phải cân đối bài toán về dòng tiền. Đơn cử, một căn nhà trên phố Láng Hạ có giá khoảng 200 tỷ đồng , nhưng chỉ có thể cho thuê 1 tháng từ 30 - 50 triệu đồng/tháng.

Cẩn trọng nguy cơ chôn vốn

Lý giải về việc giá nhà mặt phố tăng cao, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc PropertyGuru Việt Nam phân tích, nhà mặt phố Hà Nội luôn là một phân khúc bất động sản bền vững, có giá trị nhất ngay cả khi thị trường ảm đạm. Đặc biệt, nhà mặt phố là loại hình rất nhạy với khả năng cho thuê.

Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cũng đánh giá nhà phố hay các bất động sản có giá trị thương mại khu vực lõi trung tâm thủ đô dù vô cùng đắt đỏ nhưng luôn được giới đầu tư quan tâm, tìm kiếm bởi họ hiểu rằng, theo thời gian, tính khan hiếm sẽ khiến chúng tăng trưởng vượt bậc về giá trị hơn bất kỳ một kênh đầu tư tích sản nào.

Tuy nhiên, nhà phố là phân khúc dành cho những người có dòng tiền mạnh, tầm nhìn dài hạn. Dù tiềm năng tăng giá và thanh khoản tốt nhưng do đắt tiền nên rủi ro “chôn vốn” là rất hiện hữu, vì vậy tuyệt đối không vay vốn để đầu tư.

Một điểm đáng chú ý khác là nhà phố giữ giá rất tốt nhưng ngược lại biên độ tăng giá lại thấp hơn so với các loại hình khác. Cụ thể, khi thị trường tốt, các phân khúc khác có thể tăng 30-100%/năm, thì phân khúc này cũng chỉ tăng trung bình 15-20%/năm.

Ông Nguyễn Thế Điệp - Phó Chủ tịch Câu lạc bộ bất động sản Hà Nội - cũng cho rằng, các phân khúc như nhà mặt phố, nhà nguyên căn đang là phân khúc có khả năng giữ dòng tiền tốt, an toàn trong bối cảnh thị trường bất động sản dần phục hồi.

Theo ông Điệp, nhược điểm của loại hình này là có mức giá bán khá cao, lên đến hàng chục tỷ đồng/căn nên rất kén khách giao dịch, mua bán. Muốn tối ưu lợi nhuận, người mua nhà phố Hà Nội nên tìm hiểu kỹ pháp lý, chất lượng công trình nhà phố, hoặc khi đã sở hữu nhà thì người mua có thể cho thuê, tận dụng kinh doanh, buôn bán.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo, thay vì chỉ nhìn vào khả năng tăng giá, nhà đầu tư cần ưu tiên các bất động sản có dòng tiền ổn định. Một căn nhà cho thuê được 100–200 triệu đồng/tháng có thể đảm bảo duy trì giá trị, ngay cả khi thị trường giảm nhiệt.