Nguyễn Trần Duy Nhất bị học trò của ‘Thánh Muay’ hạ knock-out

Võ sĩ Muay Duy Nhất thua Denis Puric ở trận đấu tại ONE Fight Night 17 diễn ra vào ngày 9/12 tại Bangkok, Thái Lan.

Ngay khi nhập cuộc, Denis Puric, người vốn nổi tiếng với những đòn tay uy lực lại bất ngờ tiếp cận trận đấu bằng những đòn chân được coi là sở trường của Duy Nhất. Những cú đá của “Hiểm họa Bosnia” khiến Duy Nhất liên tục mất trụ, lảo đảo trên sàn đấu.

Ngoài ra, Puric còn chọn thời điểm thích hợp để tung những cú đấm uy lực. Dù đã né khá tốt, Duy Nhất vẫn dính hai đòn khá mạnh ở cuối hiệp một. Song, võ sĩ người Việt Nam vẫn trụ vững.

Puric chứng tỏ sức mạnh ấn tượng.

Sang đến hiệp hai, Duy Nhất chủ động lùi xa để tránh những đòn chân của Puric. Anh cũng có khởi đầu khá tốt với một cú high-kick (đá cao) chuẩn xác. Tuy nhiên, với kinh nghiệm của một võ sĩ từng chinh chiến nhiều giải đấu lớn, Puric đã tạo bước ngoặt khi hiệp hai chỉ còn một phút 35 giây.

Sau khi bắt bài được một cú đá cao của Duy Nhất, võ sĩ sinh năm 1985 ngay lập tức phản đòn bằng một cú hook (đấm vòng) tay trái đầy uy lực khiến Duy Nhất đổ gục trên sân.

Dù võ sĩ của Việt Nam đã cố gắng gượng dậy, trọng tài vẫn cho dừng trận đấu, đồng thời tuyên bố một chiến thắng knock-out dành cho Puric.

Pha knock-out của Puric.

Đây là lần thứ 2 chỉ trong vòng hơn một năm, Duy Nhất bị hạ knock-out. Vào tháng 6/2022, HCV SEA Games 31 cũng để thua ở cuối hiệp hai, trước đối thủ người Campuchia tại giải Bokator (võ truyền thống của Campuchia).

Sau 4 năm vắng bóng, Nguyễn Trần Duy Nhất đánh dấu sự trở lại bằng màn so tài với Denis Puric ở sự kiện ONE Fight Night 17 diễn ra vào ngày 9/12 tại Bangkok, Thái Lan. Đối thủ của anh là võ sĩ người Bosnia, Denis Puric. Đây là võ sĩ đã thượng đài ở nhiều giải đấu lớn như Bellator, Kunlun Fight, Wu Ling Feng, K-1, cùng với 3 lần thượng đài ở ONE Championship. Puric từng là học trò của "Thánh Muay" Buakaw.