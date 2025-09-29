Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cuốn sách đề cập đến những vấn đề mới về việc làm trong thời đại 4.0, khi mà trí tuệ nhân tạo khiến thị trường lao động trở nên khốc liệt hơn. Tác giả muốn nhắn nhủ tới người đọc, muốn trở thành nhân viên không thể, chúng ta nên biết tận dụng công nghệ, biến nó thành trợ thủ đắc lực.

Nguyên tắc quan trọng mà những người thành công tuân theo

  • Thứ hai, 29/9/2025 14:01 (GMT+7)
  • 13 phút trước

Leo lên đỉnh cao danh vọng đã khó, việc chúng ta có thể đứng vững ở đó càng khó hơn. Muốn bảo vệ những thành tựu của bản thân, hãy cố gắng giữ cái đầu lạnh và trái tim lương thiện.

Bi quyet thanh cong anh 1

Muốn chạm tới thành công, chúng ta phải nỗ lực để hoàn thiện bản thân. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Vincenzo.

Sự khắc họa chân thực về hình mẫu quân tử chính là “tài đức vẹn toàn”, mỗi công ty đều muốn có được nhân tài như thế, bởi vậy vị thế của “đức” và “tài” là quan trọng ngang nhau. Người hoàn mỹ nhất chính là người có tài có đức, còn người có đức mà không có tài thì chỉ cần có con tim kiên trì học hỏi, thông qua bồi dưỡng vẫn có thể đạt được thành tích phi phàm.

Ngược lại, người có tài mà không có đức là người không thể dùng nhất, bởi họ sẽ gieo hại một phương. Cổ nhân có câu: “Nhân chi sơ, tính bản thiện”, sự hình thành của “đức” nằm ở nhân tố bẩm sinh cộng thêm sự bồi dưỡng sau này. Tầm quan trọng của “tín, nhân, dũng, nghiêm” càng không cần nói đến, bởi chúng đều thể hiện “đạo”.

Nếu quân tử thích tiền tài là điều rất bình thường, vậy phải làm thế nào mới có thể làm được tới bước “lấy của cải phải đúng đạo lý” đây?

Đầu tiên là phải chân thành, đây là gốc rễ của việc làm người, đồng thời cũng là tố chất cơ bản nhất của việc làm người. Người thiếu chân thành, sẽ khó có được cơ hội phát triển, bởi anh ta sẽ đánh mất lòng tin của người khác dành cho mình. Dù là lúc nào, chúng ta cũng không thể đánh mất phẩm chất của mình.

Thứ hai, phải học cách báo đáp, cũng chính là chi tiền, bởi tiền tài của chúng ta lấy từ xã hội thì phải dùng cho xã hội. Con người phải có tinh thần trách nhiệm với xã hội, như vậy mới tích lũy được nhiều của cải hơn, đồng thời đây cũng là trách nhiệm làm người.

Cuối cùng, bạn phải có một con tim bình tĩnh trước mọi giông tố, sóng gió của cuộc đời, bởi chuyện gì cũng không thể giải quyết trong chốc lát, nhanh vội ngược lại dễ khiến bản thân phải đi thêm nhiều đường vòng, gặp trùng trùng chướng ngại trên con đường thành công.

Ông Konosuke Matsushita, người sáng lập ra Tập đoàn điện tử Panasonic đã viết trong nhật ký của mình rằng: “Nghe nói đối với người học cờ vây, đi được khoảng 10.000 nước cờ là có thể có được thực lực của giai đoạn đầu. Tôi cho rằng, việc bồi dưỡng con tim thuần khiết cũng như thế.

Đầu tiên, dù là buổi sáng hay buổi tối thì đều phải chú tâm bồi dưỡng con tim thuần khiết, đồng thời xét lại xem hành vi thường ngày của mình phải chăng đã tỏ thái độ không tốt. Kéo dài như vậy một năm, hai năm, làm 10 nghìn lần, sau ba mươi năm, là có thể vươn tới mức độ ban đầu của sự thuần khiết.

Khi đạt được giai đoạn đầu của sự thuần khiết, mới được xem là có tâm thái của người bình thường. Lúc này, mọi phán đoán và hành động đại khái sẽ không có sai sót gì.”

Trong một trang nhật ký khác, ông Konosuke Matsushita đã viết: “Tôi cho rằng, giới hạn lớn nhất giữa người kinh doanh thành công và người kinh doanh thất bại nằm ở chỗ rốt cuộc có thể chí công vô tư, lấy con tim không màng lợi lộc để quan sát sự vật tới mức nào.

Chạy theo tư lợi, hay chính là người kinh doanh mang theo dục vọng cá nhân, ắt sẽ thất bại. Người kinh doanh phải chiến thắng dục vọng cá nhân, mới có thể thúc đẩy sự nghiệp phát triển hưng thịnh, phồn vinh.”

Làm người nhất định phải có nguyên tắc. Đối với những người có tư tưởng “kẻ mạnh là kẻ thắng”, thậm chí “nhân đạo tức là chết”, hiển nhiên là họ sẽ không nghe lọt tai những lời này. Đối mặt với áp lực xã hội, họ cho rằng kẻ mạnh nhất là kẻ sống sót sau chọn lọc tự nhiên, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích.

Phó Thủ Vĩnh/ Bách Việt Books & NXB Lao động

